Ursache von Long Covid: Durchbruch in der Forschung? Neue Details bekannt

Von: Sophia Lother

Bei der Forschung zur Ursache von Long Covid könnte Forschenden ein Durchbruch gelungen sein. In einer Corona-Studie werden nun Details veröffentlicht.

Badalona – Zu den Ursachen von Long Covid war lange nur wenig bekannt. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) handelt es sich dabei um „längerfristige, gesundheitliche Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion". Dabei handelt es sich nicht nur um körperliche, sondern auch um psychische Beeinträchtigungen der Gesundheit. Die Long-Covid-Symptome sind vielfältig und umfassen beispielsweise Herzprobleme, Atemnot und Angstzustände oder Depression.

Doch warum haben einige nach ihrer Corona-Infektion noch Wochen und teilweise sogar Monate mit den Folgen zu kämpfen? Der Ursache von Long Covid sind nun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Spanien auf der Spur. Was sie herausgefunden haben und wie ihre Ergebnisse einzuordnen sind. Darüber berichtet fr.de.

Long Covid: Welche Rolle spielt der Vagusnerv bei den Corona-Langzeitfolgen?

Die Untersuchung der Forschenden am Universitätskrankenhaus Germans Trias i Pujol in Badalona ist bisher noch nicht publiziert oder von Fachleuten begutachtet worden. Die Studie wird auf dem europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten im April erstmals vollständig der Fachöffentlichkeit präsentieren. Doch schon jetzt schlagen die ersten Ergebnisse hohe Wellen.

Die Forschenden gehen davon aus, dass zwischen zehn und fünfzehn Prozent der Infizierten später auch Symptome von Long Covid entwickeln. In ihrer Untersuchung gingen sie der Frage nach, ob Long Covid mit dem Vagusnerv in Verbindung steht. Doch was ist der Vagusnerv?

Inwieweit hängt der Vagusnerv mit Long Covid zusammen? Eine Studie liefert erste Antworten. (Symbolfoto) © Science Photo Library/Imago

Dieser besondere Nerv zieht seine Bahn vom Gehirn aus in den Bauchraum, dabei reicht er auch bis in Herz, Lungen, Darm und Muskeln. Er kontrolliert wichtige Funktionen wie Herzschlag, Atmung, Sprache und Verdauung. Der Vagusnerv wird bei der Behandlung vieler Krankheiten, wie beispielsweise Migräne, berücksichtigt.

Long-Covid-Ursache: Corona-Studie mit überraschender These zu Langzeitfolgen

Für ihre Corona-Studie zur Ursache der Langzeitfolgen arbeiteten die Fachleute mit einer Kohorte von 348 Patientinnen und Patienten mit Long Covid. Über 65 Prozent von ihnen wiesen Symptome auf, die auf eine Funktionsstörung des Vagusnervs hindeuteten. Die aktuelle Pilotstudie untersuchte schließlich 22 von ihnen genauer. Von diesen Versuchsteilnehmenden waren 20 weiblich, und das mittlere Alter lag bei 44 Jahren. Bestimmte Symptome deuteten auf eine Störung der Vagusnerv-Funktion hin. Ein Überblick über die 22 Probandinnen und Probanden gibt Aufschluss:

Von den untersuchten 22 Personen litten 86 Prozent an mindestens drei dieser Symptome, die im Mittel 14 Monate lang anhielten. Im zweiten Schritt untersuchten die Fachleute den Vagusnerv der Erkrankten genauer.

Symptom einer Funktionsstörung des Vagusnervs Häufigkeit innerhalb der Pilotstudie Durchfall 73 Prozent Herzrasen (Tachykardie) 59 Prozent Schwindel 45 Prozent Schluckstörung (Dysphagie) und Stimmstörungen (Dysphonie) 45 Prozent Abfall des Blutdrucks (orthostatische Hypotonie) 14 Prozent

Was steckt hinter Long Covid? Corona-Studie zur Ursache der Symptome

Um herauszufinden, ob eine Beschädigung des Nervens hinter den Symptomen steckt, wurden unterschiedliche Untersuchungen durchgeführt. Bei sechs der 22 Patientinnen und Patienten zeigte sich dabei, eine Veränderung des Vagusnervs. Auch zum Vagusnerv gehörige Funktionen wurden ausgewertet.

Die Forscherinnen und Forscher fassen ihre Ergebnisse laut EurekAlert! mit den Worten zusammen, dass die meisten Long-Covid-Betroffenen mit Symptomen einer Dysfunktion des Vagusnervs auch strukturelle oder funktionelle Veränderungen ihres Vagusnervs aufwiesen. Dazu gehörten Nervenverdickungen, Schluckbeschwerden und Symptome einer beeinträchtigten Atmung. „Unsere bisherigen Ergebnisse weisen somit auf eine Vagusnerven-Dysfunktion als zentrales pathophysiologisches Merkmal von Long Covid hin“, so die Forschenden.

Ursache von Long Covid: Wie ist die Corona-Studie zur Rolle des Vagusnervs einzuordnen?

David Strain, Vorsitzender des BMA Board of Science, hat sich gegenüber dem Science Media Center zu den Ergebnissen der Pilotstudie geäußert. Er unterstreicht, dass die Studie bisher noch nicht veröffentlicht wurde und daher eine genaue Bewertung der Daten nicht möglich sei. Er erklärt jedoch auch, dass bereits viele vorhergehende Studien auf einen Einfluss des Nervensystems auf Long-Covid-Symptome hingewiesen haben.

Dennoch ist es wahrscheinlich, dass nicht alle Long-Covid-Symptome mit dem Vagusnerv zusammenhängen. Eine Behandlung der Funktionsstörung des Vagusnervs könnte einigen Long-Covid-Betroffenen Linderung verschaffen. Strain hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass damit die zugrunde liegende Ursache ebenfalls behandelt werde. Das könnte dazu führen, dass Patientinnen und Patienten nach der Behandlung wieder unter den gleichen Symptomen leiden. Für eine allumfassende Behandlung müssen sowohl die Symptome, als auch die zugrunde liegenden Ursachen in Betracht gezogen werden.