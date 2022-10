Wiesn-Welle läuft aus: Corona-Inzidenzen in Bayern sinken - doch Krankenhäuser weiter belastet

Von: Katarina Amtmann

Die Corona-Inzidenzen in Bayern sinken, viele Fälle werden aber wohl gar nicht erst erfasst. Die Belastung in den Kliniken ist weiter hoch.

München - Der Abwärtstrend bei den Corona-Inzidenzen in Bayern verfestigt sich. Am Dienstag, 18. Oktober, meldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 782,1 für den Freistaat. Das ist der siebte Rückgang in Folge. Am Dienstag vergangener Woche hatte der Wert noch bei 1096,8 gelegen. Noch deutlicher sinken die Zahlen in München, wo die Wiesn-Welle wohl ausläuft. Mit 638,7 hat sich die Inzidenz dort binnen Wochenfrist mehr als halbiert.

Corona in Bayern: Inzidenzen sinken - viele Fälle nicht erfasst

Die Inzidenz liefert allerdings nur noch ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen weiter von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in die Statistik. Somit dürften die wirklichen Werte deutlich darüber liegen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte am vergangenen Freitag in Bezug auf die bundesweite Situation, er gehe vom Drei- bis Vierfachen aus.

In den Krankenhäusern ist die Belastung unterdessen weiter hoch. Das Landesamt für Gesundheit meldete mit 2325 binnen einer Woche zwar einen Rückgang, das Niveau zählt aber immer noch zu den höchsten der gesamten Pandemie.

Corona-News Bayern: Inzidenzen sinken - Krankenhäuser weiter belastet

Auf den Intensivstationen stieg die Zahl der Patienten mit Corona - Stand Montag - im Wochenvergleich noch leicht auf 323 an. Laut bundesweitem Intensivregister meldeten am Montag 90 bayerische Intensivstationen eingeschränkten Betrieb. Das sind so viele wie seit der schweren Welle vor knapp einem Jahr nicht mehr. Regulären Betrieb meldeten nur noch 46 Intensivstationen. Hier können aber auch Personalengpässe durch erkrankte Mitarbeiter eine Rolle spielen. Eine Pflegefachkraft berichtete im Gespräch mit Merkur.de von der Situation in ihrem Krankenhaus. „Ich finde keine Worte“, sagte sie. Die Lage sei nicht angespannt, „es brennt lichterloh.“

Corona-Zahlen: Die höchsten Inzidenzen in Bayern

Landkreis Weilheim-Schongau: 1457,8

Landkreis Miesbach: 1317,3

Stadt Ansbach: 1286,5

Aktuell werden für elf der insgesamt 96 bayerischen Landkreise und kreisfreie Städte Inzidenzen über 1000 gemeldet. Die niedrigste Inzidenz gibt das RKI mit 524,3 für die Stadt Rosenheim an. (kam/dpa)

