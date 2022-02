BRK hält nichts von einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht: „Stigmatisierung für Berufsgruppen“

Von: Elena Royer

Das Bayerische Rote Kreuz spricht sich für eine allgemeine Impfpflicht aus und geht von Personalnot wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht aus. © Nicolas Armer/dpa

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sorgt für hitzige Debatten bei Vertretern der Pro- und Contra-Seiten. Nun hat auch das Bayerische Rote Kreuz Stellung bezogen.

München - Am 15. März soll sie in Kraft treten, die einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen das Coronavirus. Das haben Bundesrat und Bundestag beschlossen. Demnach muss ab diesem Tag jeder Beschäftigte, der unter anderem in Pflegeheimen, Kliniken oder beim Rettungsdienst arbeitet, einen Genesenen- oder Impfnachweis vorlegen. Kann er das nicht, muss der Arbeitgeber dies dem zuständigen Gesundheitsamt melden, das dann darüber entscheidet, ob derjenige weiter beschäftigt wird.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Das Bayerische Rote Kreuz vertritt eine klare Haltung

Doch diese Impfpflicht ist umstritten. Das BRK und die Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) sind der Ansicht, dass dadurch kein Beitrag zur Bewältigung der Pandemie geleistet werden kann. Das teilt das BRK in einer Pressemeldung mit. Beide Einrichtungen vertreten die Meinung, dass dafür eine allgemeine Impfpflicht nötig sei. Ohnehin sei nur ein kleiner Teil des pflegenden Personals von diesem fehlenden Impf- oder Genesenennachweis betroffen. Umso schwerwiegender wären jedoch die negativen Folgen dieser Impfpflicht.

Die Maßnahme ist eine Stigmatisierung für Berufsgruppen, die ohnehin seit Beginn der Pandemie Übermenschliches leisten.

Im Durchschnitt betrage die Impfquote bei den Beschäftigten in den Einrichtungen des BRK über 80 Prozent, weiß die Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes, Angelika Schorer. Demnach gebe es also keine Veranlassung, gerade diese Berufsgruppen jetzt noch einmal besonders zu verpflichten. In den Augen Schorers ist die Maßnahme eine Stigmatisierung für Berufsgruppen, die ohnehin seit Beginn der Pandemie Übermenschliches leisten.

Impfpflicht-Debatte: Pfleger müssen geimpft sein - Bewohner aber nicht

Auch Georg Sigl-Lehner, Präsident der VdPB, sieht die einrichtungsbezogene Impfpflicht kritisch. Er äußert Bedenken, dass sich selbst mit einer Impfquote von 100 Prozent beim Personal keine verbesserte Schutzwirkung erzielen lasse. Denn: Unter den Patienten in Kliniken, aber auch unter den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen und deren Angehörigen gebe es zum Teil viele Ungeimpfte. Beschäftigte müssten sich also impfen lassen, die die von ihnen betreut werden, sind von dieser Pflicht aber ausgenommen.

Impfpflicht: Kann die Gesundheitsversorgung aufrecht erhalten werden?

Sigl-Lehners Ansicht nach erzeuge die einrichtungsbezogene Impfpflicht neben einem großen bürokratischen Aufwand auch Verunsicherungen beim eingesetzten Personal. Da die Pflege aktuell schon personell extrem dünn besetzt ist, könne der gesetzliche Versorgungs- und Qualitätsauftrag vieler Einrichtungen nicht mehr erfüllt werden - selbst wenn mit Einführung der Impfpflicht nur fünf Prozent des Personals ausscheiden würden.

Impfpflicht schade mehr, als dass sie hilft

Angelika Schorer und Georg Sigl-Lehner stimmen überein, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht mehr Schaden in der Pflege anrichten würde, als dass sie hilft. Statt mehr Infektionsschutz in den Einrichtungen zu schaffen, gefährde sie die Versorgungssicherheit tausender Menschen. Sinnvoller im Kampf gegen die Pandemie sei nur eine insgesamt höhere Impfquote und daher eine allgemeine Impfpflicht. Diese betreffe dann auch Bereiche mit deutlich niedrigeren Impfquoten. Beide Präsidenten fordern eine Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Bayern per Moratorium und eine generelle Impfpflicht für alle Bürger. (oy)