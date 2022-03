Neue Version von CovPass – Enorme Erleichterung für Millionen Menschen

Von: Josefine Lenz

Es gibt eine neue Version der CovPass-App, die für viele Menschen eine Erleichterung bringen wird. Was sich mit dem Update geändert hat:

München - Im Januar haben rund 1,17 Millionen Menschen den CovPass heruntergeladen. Mit der kostenlosen App kann der Impf- oder Genesenennachweis abgescannt und auf dem Smartphone gespeichert werden. Da der normale Impfpass nicht mehr ausreicht, ist die App zu einem wichtigen Begleiter geworden. Sobald man ein Restaurant, Stadion oder eine Disco besucht, muss beispielsweise der CovPass vorzeigen und der QR-Code abscannen werden. Allerdings gab es bei der App lange ein Problem für alle Geboosterten – doch das wurde endlich beseitigt.

CovPass: Problem für Geboosterte – häufiger Fehler endlich beseitigt

Ab dem 4. März werden zwar zahlreiche Corona-Maßnahmen in Deutschland gelockert, dennoch ist das Vorzeigen der App auch nach wie vor in einigen Bereichen relevant, wo „2G“ gilt. In Bayern bleibt beispielsweise die 2G-Regelung für Sport- und Kulturveranstaltungen, Freizeiteinrichtungen, Messen und Tagungen bestehen. Wer in einen Club möchte, für den gilt sogar „2Gplus“.

Unter 2G sind alle Personen zu verstehen, die gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind. Allerdings: Nach drei Monaten erlischt der Impfstatus wieder und kann nur mit einer Auffrischungsimpfung verlängert werden – dann aber unbegrenzt. Auch eine Booster-Impfung kann im CovPass hinterlegt werden. In Bayern haben laut dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege mittlerweile über 26 Millionen Menschen eine Corona-Impfung erhalten, 54,7 Prozent gelten davon als geboostert (Stand: 28. Februar 2022).

Allerdings gab es nun lange das Problem, dass ein zusätzlicher negativer Corona-Test nicht mit der Booster-Impfung im CovPass angezeigt wurde. Ähnliche Schwierigkeiten bei der Status-Anzeige hatten Betroffene auch bei anderen Corona-Warn-Apps. Vor allem bei Bereichen, wo „2G plus“ gilt, ist dies ein großes Ärgernis.

Neue Version von CovPass – dieses Update bringt für Millionen Menschen eine Erleichterung

Jetzt gibt es aber ein Update der App. Mit der neusten Version des CovPass wird der Status richtig angezeigt. „Mit dem gleichzeitig erscheinenden Update der Check-App können Ihre Zertifikate nun auch nach 2G+ Regeln geprüft werden. Die Erkennung von Auffrischungsimpfungen als Alternative zu Testzertifikaten wird mit dem nachfolgenden Release 1.18 bereitgestellt“, heißt es im App-Store. CovPass kann mittlerweile auch eingescannte Zertifikate besser den richtigen Personen zuordnen, auch wenn es Unterschiede bezüglich der Schreibweise von Namen oder Titeln gibt. „Außerdem können Sie nun die Gültigkeit Ihrer Zertifikate im Kontext einer Reise durch Europa und weitere Staaten oder innerhalb von Deutschland prüfen“, heißt es.

Neben CovPass gibt es auch das digitale EU-Corona-Impfzertifikat, das neun Monate gültig ist. Wer in Urlaub geht und geboostert ist, braucht keinen PCR- oder Antigen-Test. Für Genesene soll das Corona-Zertifikat EU-weit 180 Tage lang gültig sein, also sechs Monate. Es gibt außerdem die Immunkarte als Impfnachweis. Im Vergleich zu Apps wie CovPass gibt es allerdings ein Manko. (jol)