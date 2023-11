Todesursache von Schauspieler jetzt klar: CSI-Miami-Star starb an gefährlicher Zombie-Droge

Von: Robin Dittrich

Am 5. November wurde Evan Ellingson leblos aufgefunden. Nun ist die Todesursache bekannt: Der ehemalige Hollywood-Star starb an einer Überdosis.

Los Angeles – Insbesondere aus den USA häufen sich die Meldungen. Erst im September ist der Schauspieler Angus Cloud an einer Überdosis gestorben. Nun liefert die Autopsie von Evan Ellingson ebenfalls traurige Gewissheit über die Todesursache: eine Überdosis Fentanyl, auch bekannt als Zombie-Droge.

Ehemaliger CSI-Miami-Star stirbt an Überdosis Fentanyl in Schlafzimmer

Ellingson war insbesondere aus Hollywood-Produktionen wie die Serie „CSI: Miami“ (Kyle Harmon) oder aus dem Film „Beim Leben meiner Schwester“ (Jesse Fitzgerald) bekannt. Nach seinem letzten Auftritt an einem Drehset im Jahr 2010 ist es still um den jungen Schauspieler geworden. Leblos aufgefunden wurde er am 5. November in einem Schlafzimmer in Fontana, Kalifornien.

Evan Ellingson in seiner Rolle als Kyle Harmon bei der beliebten TV-Serie „CSI: Miami“. © Allstar/Imago

Zunächst war die Ursache noch ungeklärt, da die Obduktion noch ausstand. Nun äußerte sich ein Sprecher der zuständigen Gerichtsmedizin gegenüber E! News: Evan Ellingson sei im Alter von 35 Jahren an einer Überdosis Fentanyl gestorben. Sein Tod wurde als Unfall eingestuft. Öffentlich bekannt wurde der Vorfall, weil der Name des ehemaligen Schauspielers im Sterbe-Register des zuständigen Sheriff-Büros aufgeführt wurde.

Schauspieler stirbt an Fentanyl-Überdosis: Vater äußert sich zu Drogensucht des Sohnes

Der Vater von Ellingson berichtete gegenüber NBC News nach dem Tod seines Sohnes, dass der Schauspieler erst kürzlich einen Rückfall erlitt und der Drogensucht erneut nachgegeben habe. Letztendlich sei er im Kampf gegen die Sucht unterlegen gewesen. Fentanyl wird als eine der gefährlichsten Drogen weltweit betrachtet, und die Anzahl der Todesfälle durch sie nimmt stetig zu.

Ihren Namen verdankt die Droge der zusammengesackten Haltung und den unkontrollierten Bewegungen, die durch die Einnahme entstehen. Bereits zwei Milligram Fentanyl reichen aus, um als Mischung tödlich zu wirken. Auch der bekannte Rapper Mac Miller war an einer Überdosis Fentanyl gestorben.