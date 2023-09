Umstellung auf Winterzeit: Wann ist es wieder so weit?

Von: Felina Wellner

Ein Blick auf das Rätsel der Zeitumstellung: Wann es so weit ist, warum sie eingeführt und was es sonst noch über Sommer- und Winterzeit zu wissen gibt.

Kassel – Jedes Jahr kehren sie zweimal zurück, die beiden festen Termine der Zeitumstellung. Und dennoch scheinen sie uns immer wieder zu überraschen. Doch bevor wir seufzen, sollten wir uns entspannen. Wenn Sie sich bereits jetzt über das Thema informieren, haben Sie ausreichend Zeit, sich darauf vorzubereiten.

Zeitpunkt der Zeitumstellung Richtung der Zeitumstellung Umstellung auf Sommerzeit letzter Sonntag im März eine Stunde vor = kürzere Nacht Umstellung auf Winterzeit letzter Sonntag im Oktober eine Stunde zurück = längere Nacht

Die Uhr tickt: Winterzeit 2023

Ein wichtiger Termin, den Sie sich für dieses Jahr notieren sollten, ist der 29. Oktober. In den frühen Morgenstunden um 03:00 Uhr werden die Uhren auf 02:00 Uhr zurückgestellt. Ob Sie nun eine zusätzliche Stunde Schlaf genießen, eine Stunde länger feiern oder den Sonntagmorgen früher beginnen möchten, die bevorstehende Zeitumstellung hat für die meisten von uns an diesem Wochenende etwas Positives. Doch Vorsicht: Die Zeitumstellung birgt Gefahren auf den Straßen.

Auf den Spuren der Zeit: Historische Hintergründe

Die Einführung der Sommerzeit geht auf die knappen Brennstoffe während des Ersten Weltkriegs zurück. Die Idee war, Energie zu sparen. Ursprünglich handelte es sich um eine kriegsbedingte Maßnahme, die nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in Deutschland und anderen Ländern vorübergehend aufgehoben wurde.



Frankreich führte die Sommerzeit während der Ölkrise in den 70er Jahren erneut ein und in den folgenden Jahren schlossen sich die meisten mitteleuropäischen Staaten an. Diese Anpassung wurde vor allem im Hinblick auf einen einheitlichen europäischen Binnenmarkt angestrebt. Obwohl sich heute immer mehr Länder von der Zeitumstellung verabschieden, könnte der ursprüngliche Grund, Energie zu sparen, angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen relevanter sein denn je – und auch aus andere Dinge könnten uns im Fall einer Abschaffung fehlen.

Wo und warum die Uhren sich drehen

Gemäß der norwegischen Informationsseite timeanddate.com werden 2023 die Uhren in 40 Prozent der Länder umgestellt, hauptsächlich in Europa:

Afrika: 3 Länder mit, 53 Länder ohne Zeitumstellung

Asien: 4 Länder mit, 47 Länder ohne Zeitumstellung

Australien/Pazifik: 4 Länder mit, 15 Länder ohne Zeitumstellung

Europa: 49 Länder mit, 6 Länder ohne Zeitumstellung

Nordamerika: 8 Länder mit, 31 Länder ohne Zeitumstellung

Südamerika: 2 Länder mit, 12 Länder ohne Zeitumstellung

Länder ohne Zeitumstellung haben diese entweder abgeschafft oder nie eingeführt. In Äquatornähe spielen Zeitverschiebungen aufgrund der konstanten Tageslänge eine geringere Rolle.