Attacke an Urlaubsstrand in Ägypten – Touristen rennen aus dem Meer, Hai erwischt Frau

Von: Karolin Schäfer

Eine Frau wird an einem Strand in Ägypten von einem Hai attackiert, später muss ihr ein Arm amputiert werden. Behörden schließen das Urlaubsparadies vorerst.

Dahab – Eigentlich sollte es ein entspannter Ausflug zum Roten Meer in Ägypten werden. Dieser entpuppte sich allerdings als Albtraum. Wie das ägyptische Umweltministerium am Mittwoch (14. September) mitteilte, ist eine Frau an einem beliebten Urlauberstrand von einem Hai angriffen und schwer verletzt worden. Einen ungewöhnlichen Hai-Angriff gab es jüngst auch in Spanien.

Hai-Angriff in Ägypten: Strand wird geschlossen – Arm von Touristin amputiert

Der Vorfall ereignete sich in Dahab, einem beliebteen Reiseziel im Süden der Sinai-Halbinsel. Nach Angaben der Behörde wurde der Strand umgehend geschlossen. Umweltministerin Yasmine Fouad berief einen Notfallausschuss ein, der die Situation bewerten und die Ursache für den Angriff ermitteln soll.

Vor Ort habe die 34-Jährige aus Ägypten medizinische Hilfe erhalten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort musste ihr dann der linke Arm amputiert werden, berichtete die ägyptische Tageszeitung Al-Masri Al-Jum am Donnerstag (15. September). Dem Ministerium zufolge sei der Gesundheitszustand der verletzten Frau inzwischen stabil.

Frau in Ägypten von Hai attackiert: Urlauber verwechseln Tier mit Thunfisch

Wie die Daily Mail berichtete, soll die Frau mit ihrem Freund im Roten Meer geschwommen sein, als sie der Hai attackierte. Andere Strandurlauber sollen den Hai zunächst für einen Thunfisch gehalten haben – augenscheinlich mit fatalen Folgen.

Videos in den sozialen Medien zeigten, wie die Frau nach dem Angriff von mehreren Personen weggetragen wurde. Wie es genau zu dem Vorfall kam, ist bislang unklar. Auch um welche Hai-Art es sich handelte, ist noch ein Rätsel. Bereits Mitte August mussten Strände in Dahab vorübergehend gesperrt werden, nachdem auf einem Video ein Hai nahe der Küste zu sehen gewesen war.

Frau verliert Arm nach Hai-Attacke in Ägypten: Ursache unklar

Hai-Angriffe sind selten, denn Menschen stehen eigentlich nicht auf dem Speiseplan der Tiere. Der Umweltschutzorganisation WWF zufolge kommt es womöglich zu Angriffen, weil sich das Tier bedroht oder provoziert fühlt oder es Schwimmer und Surfer mit seiner Beute verwechselt. Nähert sich ein Hai im Wasser, sollten Strand-Besucher auf wichtige Verhaltensweisen achten.

„Wenn es dann zum Angriff kommt, beißt der Hai meist nur einmal zu – ein sogenannter Test-Biss, bevor er merkt, dass er sich in seiner Beute geirrt hat“, zitierte die Berliner Morgenpost den Hai-Forscher Simon Weigmann vom Elasmobranch Research Laboratory Hamburg. Ein Angriff mit Todesfolge sei extrem selten. Zuletzt kam es im Juni zu einer tödlichen Hai-Attacke in Ägypten. Inzwischen wurde der Tiger-Hai gefangen und seziert. (kas/dpa)