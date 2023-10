Tödliches Busunglück bei Venedig: Video zeigt Sturz und die dramatischen Momente danach

Von: Martina Lippl

Ein Busunglück in der Nähe von Venedig fordert 21 Menschenleben. Videos zeigen die Momente kurz vor und nach dem Unfall – voller Chaos und Verzweiflung.

Venedig – Ein Tagesausflug in die Lagunenstadt endete in einer Tragödie. 21 Menschen sterben bei einem schweren Busunglück in Venedig. Auch der italienische Busfahrer (40) ist unter den Todesopfern. Es gibt 15 Verletzte, fünf davon schwer. Ein Shuttle-Bus für Urlauber stürzte am Dienstagabend (3. Oktober) von einer Brücke etwa 15 Meter in die Tiefe. Leitplanken konnten das Fahrzeug nicht aufhalten. Nach dem heftigen Aufprall fing der Bus sofort Feuer.

Eine Verkehrskamera zeichnete den Moment des Unfalls auf. Zudem zeigt ein Video in den sozialen Netzwerken die ersten Minuten kurz nach dem katastrophalen Unfall.

Tödliches Busunglück bei Venedig: Videos zeigent Moment des Unfalls und dramatische Minuten danach

Die Video-Aufnahmen der Überwachungskamera zeigt die Auffahrt zur Brücke. Mehrere Fahrzeuge, darunter auch einige Busse, fahren die Straße hoch. Dann kommt auch das Unglücksfahrzeug ins Bild. Leicht verdeckt von anderen Fahrzeugen ist zu erkennen, wie der Bus urplötzlich seitlich kippend die Brücke herunterfällt. Die anderen Busse und Autos, die Augenzeugen des fatalen Absturzes wurden, hielten direkt nach dem Unfall an.

Die Bilder wurden von der Brücke – einer Überführung – gefilmt und auf der Plattform X (ehemals Twitter) gepostet. Es sind zwar nur 32 Sekunden, doch die erschüttern. Menschen stehen auf der Brücke und schreien. In der Tiefe sind Flammen zu sehen. Die Leitplanke und eine zweite Metallbrüstung, die einen Fußgängerweg begrenzt, sind durchbrochen. Der Bus liegt kaum sichtbar unter der Brücke.

Bus stürzt von Brücke und fängt Feuer – Arbeiter werden zu Helden, Vater zieht Tochter aus den Trümmern

Zwei Arbeiter werden in dieser Nacht zu Helden. Die beiden halfen Einsatzkräften der Feuerwehr, Verletzte aus dem umgestürzten Bus zu befreien. Zudem macht ein Video von einer Rettung in den italienischen Medien die Runde. Einem Vater ist es demnach gelungen, seine Tochter aus dem Fenster des Buswracks zu befreien. Ein Passant soll diese Szene gefilmt haben.

Tödliches Busunglück in Venedig

„Wir verstehen nicht, wie das passieren konnte“, sagte Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro am Mittwoch zu der Unfallursache. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet. Aufnahmen aus der Überwachungskamera werden ausgewertet, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die beiden Blackboxen aus dem Bus seien gerettet worden.

Die Unfallursache ist zunächst noch unklar. Warum stürzte der Bus gegen 19.45 Uhr plötzlich von der Brücke? Auf dem Asphalt sind keine Bremsspuren zu finden. Der italienische Busfahrer galt als erfahren und hatte erst kurz zuvor seinen Dienst angetreten. Eine Obduktion der Leiche des Fahrers sei angeordnet worden, berichtet der Corriere del Veneto. In den Medien wird demnach spekuliert, ob der Busfahrer krank wurde oder eingeschlafen war. Auch die Frage, warum der Bus die Leitplanke und die zweite Metallbarriere überhaupt durchbrechen konnte, blieb zunächst unbeantwortet. Zudem werde untersucht, ob bei dem tragischen Busunglück ein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen sein könnte. (ml)