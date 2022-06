„Das war dumm“: E-Auto-Fahrer muss aus purem Geiz abgeschleppt werden

Von: Ulrike Hagen

E-Auto-Fahrer strandet auf Abschleppwagen, weil er zu geizig ist, fürs Laden zu zahlen. Er schafft es im Gegenwind nicht bis zur Gratis-Ladestation.

San Francisco/USA – Das ewige Zittern um Reichweite und Lademöglichkeiten des E-Autos hat schon vielen die Tränen in die Augen getrieben: So wie einer Frau, die bei einem Kurztrip mit dem E-Auto „kurz vorm Heulen“ war, der für die Familie zur Odyssee wurde. Als wäre das nicht schon Nervenkitzel genug, ist ein Hyundai IONIQ 5-Fahrer in Kalifornien aus purem Geiz an Zahl-Ladestationen vorbeigefahren, in der Einöde gestrandet – und mit letzter Kraft auf dem Abschleppwagen gelandet, wie kreiszeitung.de berichtet.

Online-Community-Plattform: reddit Inc. Gründung: 23. Juni 2005, Medford, Vereinigte Staaten Gründer: Steve Huffman, Alexis Ohanian, Aaron Swartz Hauptsitz: San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten Täglich aktive User weltweit: 52 Millionen

Gegenwind: E-Auto-Fahrer berechnet Reichweite falsch – und wird prompt abgeschleppt

Der Mann, der sich auf dem Rückweg von einem Campingausflug befand, wollte unbedingt eine Gratis-Ladestation erreichen. Denn anders als der Tüftler, der dank geerbtem E-Auto-Ladebonus lebenslang gratis laden kann, muss er an der Strom-Tankstelle zahlen. „Also bin ich ein dummes Risiko eingegangen und hatte am Ende nur noch 15 Meilen [ca. 24 km] Ladekapazität, aber 30 Meilen [ca. 48 km] bis zur nächsten Ladestation“, postet er später auf der Online-Community-Website „reddit“. Und das Ganze auch noch „mitten im Nirgendwo“ in Südkalifornien.

Geiz des E-Auto-Fahrers wird bestraft: 15 Meilen Ladekapazität, 30 Meilen bis zur Ladestation

Der Fehler des Mannes: Er hat die Gratis-Lade-Rechnung ohne den Wind gemacht. Dabei ist bekannt, dass viele E-Autos mit Reichweiten-Problemen kämpfen. „Einer der Gründe, warum ich in dieser Situation gelandet bin, ist auch, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich gegen einen Gegenwind von 20 Kilometern pro Stunde gefahren bin.“ Er erklärt: „Das war dumm und ich gebe zu, ich wollte die Grenzen meiner Reichweite testen. Als ich schließlich anhielt und die Tür öffnen wollte, wehte der Wind so stark, dass ich sie nur mit Mühe öffnen konnte.“

Weil er den Gegenwind unterschätzt: E-Autofahrer bleibt auf dem Weg zur Ladestation stehen und muss abgeschleppt werden. © Reddit (Screenshot)/Daniel Schäfer/dpa/Montage

Aus Geiz an Ladestation vorbeigefahren: E-Auto landet auf dem Abschleppwagen

Am Ende kapitulierte er vor dem fast leeren Akku, den Bedingungen und der unerreichbaren nächsten Ladestation. Ein Schicksal, mit dem er nicht allein ist: Viele E-Auto-Fahrer stellen momentan fest, dass es weit und breit keine laufende Ladestation gibt. Dem Amerikaner blieb nur noch eine Möglichkeit – der Abschleppdienst. Dabei sollte er es als Fahrer eines Stromers inzwischen besser wissen. Denn ein E-Fahrzeug abzuschleppen ist eine heikle Angelegenheit: Immer wieder passiert es, dass ein Akku beim E-Auto leer ist – und beim Abschleppen dann kaputtgeht.

E-Auto-Fahrer geht volles Risiko ein und strandet in der Einöde mit leerem Akku

Hinterher sieht auch der E-Auto-Fahrer ein: „Ich verstehe, warum die Leute denken, dass sie so weit wie möglich kommen müssen, bevor ihre Batterie leer ist, aber einen Abschleppdienst zu rufen, ist der letzte Ausweg, und das sollte man nur tun, wenn man unbedingt muss. Glauben Sie mir und dem netten Abschleppwagenfahrer, dass dies ein Fehler ist.“

Geiziger E-Auto-Fahrer rät hinterher: „Fahren Sie ihr E-Auto nie auf 0 Prozent!“

Zahlreiche User auf „reddit“ scheinen mit solch schlechten Erfahrungen bei dem Ausreizen der Reichweite vertraut zu sein: „Das Schlimmste, was ich je erlebt habe, waren 1 Prozent ein paar Meilen von zu Hause entfernt, als ich einen massiven Hügel hinauffuhr. Als ich zu Hause ankam, war ich wieder bei 6 Prozent!“

Der Fahrer des Hyundai IONIQ 5 hat immerhin einen Fehler nicht gemacht, nämlich seinen Akku total leer zu fahren: „Ich konnte mein Auto auf die Pritsche fahren, und nachdem er mich zu einer Ladestation gebracht hatte, fuhr ich zum Ladegerät. Wäre mein Auto tot gewesen, wäre es für uns beide ein viel größeres Problem gewesen.“ Aus leidvoller Erfahrung rät er, rechtzeitig Hilfe zu rufen, wenn absehbar ist, dass der Akku zur Neige geht: „Wenn Sie es nicht schaffen, suchen Sie sich einen sicheren Ort, an dem Sie anhalten können, damit ein Abschleppwagen problemlos vor Sie gelangen kann, und rufen Sie an. Ihre Pannenhilfe von der Versicherung sollte es abdecken.“

E-Auto: Wer zahlt das Abschleppen? Diese Hersteller zahlen bei Liegenbleiben wegen leerem Akku

Bei diesen E-Auto-Herstellern ist der kostenlose Abschleppservice in der Mobilitätsgarantie inbegriffen:

Audi : innerhalb der ersten zwei Jahre kostenlos, Verlängerung bei regelmäßiger Wartung möglich

BMW : in den ersten drei Jahren kostenlos, Verlängerung um zwei weitere Jahre möglich

Hyundai : innerhalb des ersten Jahres (bzw. bis 30.000 km) kostenlos, Verlängerung nur bei regelmäßiger Wartung möglich

KIA : in den ersten zwei Jahren kostenlos, Verlängerung möglich

Mercedes : innerhalb der ersten zwei Jahre kostenlos, Verlängerung bei regelmäßiger Wartung möglich

Nissan : im ersten Jahr kostenlos

Renault : innerhalb der Neuwagengarantie kostenlos

Seat : innerhalb der ersten zwei Jahre kostenlos, automatische Verlängerung nach jedem Kundendienst

Smart : innerhalb der ersten zwei Jahre kostenlos, Verlängerung bei regelmäßiger Wartung möglich

Volkswagen : in den ersten zwei Jahren kostenlos

Günstiger als riskantes Ausreizen der Reichweite: Großzügige Reichweiten-Berechnung für das E-Auto

Doch auch wenn die Garantien der Hersteller sich erstmal großzügig anhören, sie unterliegen gewissen Bedingungen. Wer beispielsweise sein E-Auto „falsch“ lädt, verliert seine Garantien. Es ist also sinnvoll und am Ende auch preisgünstiger, bei der Reichweiten-Berechnung großzügig zu kalkulieren, als auf Gratis-Ladungen zu setzen und unnötige Folgekosten zu riskieren: „Versuchen Sie ‚A Better Route Planner‘. Er berücksichtigt bei der Berechnung Ihrer Route das Gelände, den Wind und den Kilometerstand des Autos“, rät die „reddit“-Community dem gestrandeten Hyundai-Fahrer – wenn auch ein wenig zu spät.