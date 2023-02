Dating mit Urzeit-Strategie: Twitter-Userin bekommt ungewöhnlichen Zettel zugesteckt

Eine Bahnreisende bekam einen ungewöhnlichen Zettel zugesteckt und lobt die Interessenbekundung auf Twitter: „So, liebe Männer, kann man übrigens einer Frau in der Bahn mitteilen, dass man sie gut findet.“

München – „Man sieht sich immer zweimal im Leben“, so heißt es. Und dennoch gibt es zahllose Geschichten eines Beinahe-Kennenlernens, das zumeist an Schüchternheit scheitert. Um sich nicht auf den Zufall verlassen zu müssen, ergriff ein Mann, der mit der Bahn unterwegs war, die Initiative und steckte einer Mitreisenden einen Zettel zu. Der ulkige Text kam bei der Twitter-Userin hervorragend an.

Tinder, Bumble, Lovoo: Kennenlernen vollzieht sich heutzutage vielfach über Dating-Apps

Das Kennenlernen potenzieller Partner gestaltet sich heutzutage des Öfteren anders als noch vor einigen Jahren, was auch an dem breiten Angebot an Dating-Apps liegen dürfte – der aktuelle „Bachelor“ will diese übrigens noch nie genutzt haben. Mit Tinder, Lovoo, Bumble und Konsorten lässt sich bequem von zu Hause aus Ausschau halten, dank Filtern und Match-Prinzip sind Interesse und grundsätzliche Übereinstimmungen von vornherein abklärbar. Da neben der klassischen, monogamen Langzeitbeziehung mittlerweile auch viele andere Beziehungsmodelle, wie beispielsweise das dieses Stuttgarters, gesellschaftlich anerkannt sind, findet, so die Theorie, leichter zusammen, wer die gleichen Vorstellungen vom gemeinsamen Verhältnis hat.

Die modernen Wege des Kennenlernens sind beliebt, auch München tindert fleißig mit. Allerdings bringt die Distanz des digitalen Austausches ab und an so manche Verhaltensweisen mit sich, von denen zu bezweifeln ist, dass der Handelnde sie auch im „echten Leben“ an den Tag legen würde.

„Dinosaurier“-Strategie: Mann steckt Bahnreisender ganz altmodisch kleinen Zettel zu

Nichtsdestotrotz sehnen sich auch heutzutage „90 Prozent der Deutschen [...] nach der großen Liebe“, zitiert das Magazin Elle den Psychotherapeuten und Autor Dr. Wolfgang Krüger. „Sie suchen einen Menschen, bei dem sie nicht mehr einsam sind und von dem sie sich verstanden fühlen.“ Wer also im Supermarkt, beim Bäcker nebenan oder am Münchner Hauptbahnhof eine Begegnung hat, die ihn nicht loslässt, sitzt oft in der Patsche, wenn er oder sie sich nicht getraut hat, den ersten Schritt zu machen.

Nicht ohne Grund gibt es in den sozialen Medien, beispielsweise auf Facebook, dutzende sogenannte „Spotted“-Seiten, auf denen Menschen versuchen, einander wiederzufinden. Auch für die Deutsche Bahn gibt es dort eine solche Sparte. Auf die nachträgliche Suche wollte sich ein Bahnreisender allerdings offenbar nicht verlassen und steckte einer Mitfahrenden einen ungewöhnlichen Zettel zu.

„So, liebe Männer, kann man übrigens einer Frau in der Bahn mitteilen, dass man sie gut findet, ohne die ganze Fahrt lang ne creepy Stimmung zu haben“, kommentiert die Dame den Schnappschuss der Anfrage, den sie auf Twitter teilt. „Hab den Zettel bekommen, bevor er ausgestiegen ist.“ Auf selbigem zu lesen ist „Hey, wollte nicht, dass du dich unwohl fühlst ... deswegen der Zettel.“ In der Mittel des Papiers prangt ein selbst gemalter Dinosaurier. Darunter schrieb der Mann:

„Add me on instagram if [I‘m] wrong but [d]inosaurs still exist, right? (dt. Bedeutung: Abonniere mich auf Instagram, wenn ich falsch liege, aber Dinosaurier gibt es noch, oder?)“. Die Anspielung auf die scheinbar überkommene Methode, sein Interesse mit einem zugesteckten Zettel zum Ausdruck zu bringen, kam bei der Dame offenbar ziemlich gut an, zumal ihr der Mann wohl ebenfalls ins Auge gefallen zu sein scheint. „Hab mich schon gefragt, was er so lange malt...“, kommentiert sie den Post.