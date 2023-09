Unwetter flutet Straßen auf Mallorca: Bilder und Videos zeigen Ausmaß

Von: Felina Wellner

Teilen

Zwei Hurrikans treiben Unwetter nach Mallorca. Mancherorts regnet es auf der Ferieninsel so viel wie noch nie zuvor. Bilder und Videos zeigen die Flut.

Update vom 22. September, 10.45 Uhr: Auch am Freitag bereiten starke Regenfälle der Balearen-Insel Mallorca Probleme. Erneut ist laut Wettervorhersage mit heftigem Niederschlag zu rechnen. Tagelanger Starkregen hatte auf der Urlaubsinsel für Überschwemmungen gesorgt. Wie am Freitag bekannt wurde, sorgten die sintflutartigen Regenfälle am Dienstag in einem Krankenhaus für chaotische Zustände. Laut einem Bericht des spanischen Portals mallorcamagazin.com wurde die Kinderstation der Klinik durch einen „großen Wasseraustritt“ überflutet. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.

Sommerwetter? Fehlanzeige! Unwetter und geflutete Straßen auf Mallorca

Mallorca – Abseits von Pool und Meer: Touristen werden auf der beliebten Urlaubsinsel ins kühle Nass gezwungen. Seit Dienstagnachmittag, dem 19. September, wird Mallorca immer wieder von Starkregen überschüttet. Zwei Hurrikans, die vom Atlantik in Richtung Europa zogen, leiteten die drastische Wetterwende ein.

Rekord-Regen auf der Ferieninsel: Starke Niederschläge setzten die Straßen von Mallorca unter Wasser. © Screenshot/Twitter

Es sind ungewöhnliche Balearen-Bilder, die den September prägen: Wassermassen, welche die Straßen überfluten und Passanten und Autofahrern den Weg versperren. Bereits vor wenigen Wochen wurde Spanien und darunter Mallorca schon einmal von apokalyptischem Wetter heimgesucht.

Der Südwesten von Mallorca war von den Unwettern am stärksten betroffen. In Palma kam es zu sintflutartigen Regenfällen. Wie das Mallorca Magazin berichtet, liefen Sturzbäche voll und entwickelten sich zu reißenden Flüssen. Die Folgen davon sind spür- und sichtbar. So hat unter anderem Na Bàbrara das Hafenbecken von Portitxol in der Nähe von Palma bräunlich verfärbt, ergänzt die Mallorca Zeitung.

Beiden Medien zufolge hat es in einigen Orten Mallorcas so viel geregnet wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. An der Balearen-Uni vor den Toren Palmas wurden binnen 24 Stunden 104 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen und im Stadtviertel Secar de la Real rund um das Krankenhaus Son Espases 119 Liter.

Ruhe nach dem Sturm: Sonnige Aussichten für Mallorca-Urlauber

Gesperrte Strände und ungemütliches Wetter: So haben sich die Touristen ihren Sommerurlaub nicht vorgestellt. Doch laut wetter.net pendelt sich das Wochenende nach einem noch etwas durchwachsenen Start am Freitag allmählich ein und auch über das Wochenende hinaus soll es trocken und sonnig bleiben.

Freitag, 21. September Bewölkt und vereinzelt Regen; abends sonnig; 25 Grad Samstag, 22. September Sonnig und windig; 24 Grad Sonntag, 23. September Sonnig; 24 Grad

Ungemütlicher Gang durch die Fußgängerzone an der Playa de Palma. © IMAGO/Chris Emil Janssen

„Liebe die Farben vor dem Regen“: Urlauber posten Unwetter-Bilder – nicht alles sind Frust-Beiträge

Viele Urlauber scheinen die frustrierenden Unwetter-Erlebnisse zu verarbeiten, indem sie diese festhielten und teilen. Einer Nutzerin gelang es dabei, trotz Unwetter-Hürde positive Gedanken zu formulieren. „Ich liebe die Farben vor dem Regen“, schrieb sie und postete ein Bild vom Hafen Port de Pollença:

Zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, doch der Tenor hebt sich von den meisten anderen Beiträgen stark ab. Grauer Himmel, ins Trockene hastende Urlauber und beschwerlich vorankommende Autos – vor allem frustrierte Bilder fluten die Sozialen Medien.