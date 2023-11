Delfin in der Ostsee begeistert Touristen – „erst gedacht, das ist ein Plastikteil“

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Der Delfin „Delle“ ist zwischen Schiffen an der Trave zu sehen. (Foto April 2023) © dpa/ Michael Sprengel

Willkommen zurück in Travemünde! Nachdem Delfin „Delle“ schon im März einen Besuch aus Dänemark in Travemünde gemacht hatte, ist er nun wieder da.

Travemünde – „Ich habe zuerst gedacht, das ist so ein Plastikteil, was sie hier per Fernsteuerung zum Touris verarschen (benutzen)“, sagt eine erstaunte Passantin in Travemünde: Delfin „Delle“ springt in Ufernähe aus dem Wasser. Wie der NDR in einem Video zeigt, mussten mehrere Touristen und Einwohner Travemündes genauer hinsehen.

„Wir kommen von der Nordseeküste, da kennen wir ja so Schweinswale, aber dieser hier war zu groß“, meint eine Touristin. „Dann wussten wir schon, das muss ein Delfin sein.“ Eine andere Touristin hatte mit ihrer Freundin zunächst einen Hai vermutet.

Seinen Namen hat der muntere Gast von Strandbadbesuchern: Sie tauften ihn auf „Delle“, als er zum ersten Mal in Travemünde war.

Delfin in Travemünde: „Delle“ identifiziert von Wildtierforschern

Wie die Mopo berichtet, tauchte Delfin „Delle“ immer wieder rund ums Travemünder Lotsenboot auf. Er sei dann immer wieder zum Segelschiff „Passat“ hinübergeschwommen. Ein Reporter vor Ort meinte beobachtet zu haben, dass der Delfin dabei Fischschwärme einkreiste – und auch Beute machte. Vermutlich sei er so auch in die Trave geraten: Indem er einem Heringsschwarm folgte.

Das geschah auch vor 6 Monaten schon:

Das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) will „Delle“ auch erkannt haben: Es handle sich bei dem Travemünder Gast wahrscheinlich um einen Delfin, der schon seit drei Jahren rund um das dänische Svendborg daheim ist.

Warnschilder und riesige Sprünge: Delfin „Delle“ fasziniert die Travemünder

Die Einheimischen würden momentan ganz anders auf die Trave blicken, schreibt die Mopo. Ist da irgendwo im Bugwasser eines Schiffs ein Tier zu sehen? Nicht wenige seien mit Kameras, Smartphones oder Fernglas ausgerüstet unterwegs. Und die Anlieger reagierten auch schon: Auf einem Schild ist zu lesen – „Delle ist ein Wildtier, er ist so viel stärker als der Mensch! Genießen wir ihn mit Abstand und lassen ihn einfach Delfin sein!“ (kat)