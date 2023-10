Adria-Orkan schleudert Delfin an den Strand – Video zeigt, wie Mann ihn rettet

Von: Martina Lippl

Dramatische Delfin-Rettung am Strand: Spaziergänger reagiert blitzschnell und wirft gestrandeten Delfin wieder ins Meer, wie ein Screenshot eines Facebook-Videos zeigt. © Screenshot Facebook/ Institut za biologiju mora

Wind und Wellen brachten einen Delfin in Not. Ein Spaziergänger reagierte, ohne lange nachzudenken. Das Schicksal des Delfins ist dennoch ungewiss.

Kotor – Es ist eine herzzerreißende Szene. Das Meer tost und schäumt. Dunkle Wolken sind am Horizont zu sehen – und am Strand liegt mutterseelenallein ein Delfin im Sand. Völlig regungslos. Dann packt ein Mann das Tier und trägt es zurück ins Meer.

Streifendelfin Wissenschaftlicher Name Stenella coeruleoalba Färbung Bauchseite fast blau, weiß oder rosa Klassifikation Zahnwale Länge 2,4 m (Weibchen), 2,6 m (Männchen) Gewicht 150 kg (Weibchen), 160 kg (Männchen) Verbreitung Südamerika bis Island, selten Kattegat und Ostsee Quelle: beachexplorer.org; Wikipedia

Delfin-Rettung am Strand – Meeresexperten loben schnelle Reaktion, aber geben eher düstere Prognose ab

Die dramatische Delfin-Rettung am Strand von Jaz bei Montenegro wurde auf Video festgehalten. Das montenegrinische Institut für Meeresbiologie teilte die Aufnahme vom 20. Oktober auf seiner Facebook-Seite. An der Adriaküste wie auch in Italien tobten schwere Unwetter mit Tornados.

„Durch die schnelle Reaktion wurde der Delfin ins Meer zurückgebracht“, schreiben die Meeresbiologen. Es handle sich um einen jungen Delfin, vermutlich einen Streifendelfin (Stenella coeruleoalba), der von seiner Mutter und damit vom Rest der Gruppe getrennt wurde. Der Delfin habe die Stimme seiner Mutter wegen des Lärms der auf Land treffenden Wellen nicht hören können, so die Experten.

„Wir können nur abwarten und hoffen“: Trotz Rettung ist Überleben des Delfins noch nicht gesichert

Das Institut für Meeresbiologie der Universität würde im Kontakt mit Experten des Blue World Institute aus Kroatien stehen. „Leider können Sie zu diesem Zeitpunkt nichts anderes tun, als abzuwarten und zu hoffen, dass die Gruppe ihn findet“, schreiben die Meeresbiologen auf Facebook.

Dank dem tatkräftigen Einschreiten des Mannes hat der kleine, gestrandete Delfin jedoch immerhin eine Chance, bald wieder mit seiner Familie vereint zu sein. Nicht immer treffen Meeressäuger in ihrer Not auf so selbstlose Helfer. An einem Strand in den USA versuchten Badegäste schon, auf einem gestrandeten Delfin zu reiten. Das Entsetzen war groß.

Viel Lob für Rettung von gestrandetem Delfin

In den Kommentaren unter dem Video der Rettungsaktion sind die meisten überwältigt vom beherzten Handeln des Mannes. Viele lassen ein Herzchen-Emoji da. Andere loben kurz mit: „Bravo“, „Respekt“ und „Gut gemacht“. Eine Nutzerin schreibt: „Hoffentlich findet er jetzt seine Mutter im Meer.“ Mit diesem Gedanken ist sie nicht allein. Einige stimmen ihr mit einem „Daumen hoch“ zu.

Kleine Delfine werden in den ersten Monaten von der Mutter gesäugt, ist auf der Webseite wale.org zu lesen. Erst mit 18 Monaten fängt ein junger Delfin eigene Beute, wie beispielsweise Fische. Delfinmütter haben eine enge Bindung zu ihren Kindern, die bis ins Erwachsenenalter andauert. Dass die Meeressäuger sogar die Blicke von Menschen lesen können, wurde im Rahmen einer Studie herausgefunden. (ml)