Riesen-Hai taucht an Mittelmeer-Traumstrand auf: Rettungsschwimmer schlagen Alarm

Traumstrand geräumt: Rettungsschwimmer entdecken markante Flosse im Wasser.

Hai-Alarm in Südfrankreich: Keine 50 Meter vom Strand entfernt wurde eine Finne im Wasser gesichtet. Dann ging alles sehr schnell.

Barcarès – Schreckmoment am Strand. Rettungsschwimmer hatten einen etwa zwei Meter langen Hai in Strandnähe bemerkt. Badegäste wurden sofort aus dem Wasser evakuiert. Die rote Flagge am Strand gehisst. Der Hai befand sich ungefähr 50 Meter im Wasser am Strand von Barcarès (Frankreich).

„Wir sind mit dem Schlauchboot losgefahren, um nachzusehen, und tatsächlich war es ein Hai“, sagte ein Rettungsschwimmer, wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet. Normalerweise ignorieren Schwimmer die rote Flagge, die beispielsweise das Baden bei hohem Wellengang verbietet. Aber in diesem Fall seien die Menschen abgeschreckt worden. Ungefähr fünf Minuten hätten die Rettungsschwimmer den Hai beobachtet, während die Urlauber sich aus dem Wasser entfernten.

„Man konnte sein Maul und seinen Schwanz gleichzeitig sehen“, so der Rettungsschwimmer. „Er war ganz schwarz. Er war sehr ruhig, überhaupt nicht aggressiv, er reagierte nicht auf den Motorlärm.“

Hai-Alarm am Mittelmeer: „Kein Grund zur Panik“

Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie eine markante Finne durch das Wasser pflügt. Urlauber stehen am Ufer und beobachten das Tier. Der Strand in Südfrankreich war etwa eine Stunde lang gesperrt. Dann war der Spuk am Samstag vorbei.

Hai-Alarm am Mittelmeer: Strand in Südfrankreich wegen Hai evakuiert.

Nach Ansicht von Experten handelt es sich offenbar um einen Blauhai. Patrick Masanet, wissenschaftlichen Leiters des Aquariums von Canet-en-Roussillon, erklärt im französischen Radiosender France Bleu Roussillon: „Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Blauhai. Man sieht sie oft in der Nähe der Strände in Frankreich oder Spanien und [...] und viele kleine Fische wie Sardinen oder Makrelen kommen im Sommer näher an die Küsten. Dies sind jedoch genau die Beutetiere, die der Blauhai sucht. Ich verstehe, dass die Rettungskräfte die Strände vorsorglich evakuieren lassen, aber es gibt keinen Grund zur Panik.“

Vor der Küste Frankreichs ist ein Hai in Strandnähe gesichtet worden. Experten gehen davon aus, dass es sich um einen Blauhai handelt.

Blauhai im Mittelmeer am Traumstrand gesichtet

Der Golf von Lion sei ein Brutgebiet für den Blauhai, bestätigte auch Meeresbiologe und Ozeanograph Bernard Séret bei franceinfo. Der Blauhai sei zwar groß, aber für den Menschen harmlos. Einige Exemplare dieser Art könnten jedoch „abenteuerlustig“ sein.

Die Rettungsschwimmer hätten gut daran getan, den Strand und das Wasser im Zweifel zu evakuieren, da sie Identität des Tieres unbekannte gewesen sei. Der Meeresbiologe erinnerte daran, dass es im Mittelmeer durchaus gefährliche Arten, wie beispielsweise den „Weißen Hai“ gebe, auch wenn diese nur selten auftauchen würden.

Markante Flossen an der Oberfläche

Am Strand vor Mallorca sorgte eine Hai-Sichtung im Frühjahr für Aufsehen. Das Tier war offenbar krank und harmlos. Anfang Juli kursierte erneut Videos von einem Hai im Hafenbecken vor der Küste Menorcas im Internet.

