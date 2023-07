Alptraum auf Urlaubsinsel Rhodos – Tausende Touristen fliehen vor den Flammen

Von: Martina Lippl

Auf der Insel Rhodos sind Waldbrände außer Kontrolle. Tausende Urlauber fliehen zu Fuß mit ihren Koffern. In den sozialen Netzwerken sind schockierende Bilder zu sehen.

Rhodos – Eine außergewöhnliche Hitzewelle sucht Griechenland heim. Seit Tagen wüten Waldbrände. Auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos mussten 30.000 Menschen evakuiert werden. Das Feuer ist am Sonntagmorgen (23. Juli) weiter außer Kontrolle. Es brennt an drei Fronten, berichten griechische Medien unter Berufung auf die Feuerwehr, im Süden, in der Mitte und im Norden. Starke Winde fachen die Flammen an. Überstürzt mussten Urlauber ihre Hotels verlassen. Bewohner wurden evakuiert. In den sozialen Netzwerken sind Videos zu sehen, wie Menschen zu Fuß mit ihrem Gepäck auf der Straße entlang laufen.

Waldbrände wüten auf Rhodos: Urlauber fliehen zu Fuß vor den Flammen. Tausende mussten evakuiert werden. © Lefteris Damianidis/InTime News/AP/dpa

Gewaltige Brände auf Urlaubsinsel Rhodos – Wind treibt Flammen direkt auf Hotels und Dörfer zu

Touristen fliehen vor den Flammen auf Rhodos. Mithilfe der Küstenwache, privaten Booten und Bussen wurden die Menschen aus der Gefahrenzone gebracht. Im Süden der Insel sind die Hotels im Moment fast komplett ausgebucht. Etwa 20.000 Deutsche befinden sich laut einer Sprecherin des Deutschen Reiseverbands (DRV) auf der Urlaubsinsel. Am Samstagnachmittag geriet das Feuer im Süden der Insel außer Kontrolle. In kurzer Zeit musste die Menschen die Orte verlassen. Dramatische Situationen spielen sich ab.

Urlauber fliehen vor Flammen auf Rhodos: „Manche Menschen sind im Bikini geflüchtet. Einfach in dem, was sie gerade anhatten“

„Manche Menschen sind im Bikini geflüchtet. Einfach in dem, was sie gerade anhatten“, erzählt Nina (28) aus Köln dem Sender RTL. Die 28-Jährige hatte mit ihrem Freund Thomas auf Rhodos Urlaub gemacht. Die beiden wollten am 22. Juli abreisen. Dann kommt das Feuer ihrem Hotel immer näher. Der Rauch habe das Atmen schwer gemacht. Zudem sei es extrem heiß gewesen, erzählt Nina dem Sender. Sie habe so etwas noch nie erlebt. Telefonieren sei unmöglich gewesen. Es habe kein Netz gegeben, alle Leitungen „tot“.

„Wir hatten nasse Sportsocken vor dem Mund, weil man sonst kaum noch atmen konnte“, berichtet Nina. Mit einem Taxi sei das Paar zum Flughafen gelangt. Der Fahrer habe nur noch Platz für zwei Personen gehabt. Ein Glücksfall. Sie wollten nicht mehr auf den Bus des Reiseveranstalters warten. Die beiden sind laut RTL inzwischen in Deutschland gelandet. Wenn, auch mit einem Umweg und Verspätung. Andere Urlauber sitzen noch auf der Insel Rhodos fest.

„Für die Evakuierten sind Sammelpunkte im Norden der Insel geplant, bis die Feuer gelöscht sind. Oberste Priorität hat der Schutz von Leib und Leben.“ Dem DRV zufolge wollen sich Reiseveranstalter an ihre Kunden wenden, die in den nächsten Tagen eine Reise nach Rhodos planen. Sie würden dann die Information erhalten, ob die Reise stattfinden könne.

Feuer wütet auf Urlaubsinsel Rhodos

Tausende wurden in Sporthallen, auf Fähren und in Hotels, die nicht von Waldbränden betroffen sind, untergebracht. Einige übernachteten in Schulen oder im Freien. Die Evakuierungen wurden in der Nacht zum Sonntag fortgesetzt. „Das ist kein Feuer, das morgen oder übermorgen vorbei ist“, sagte Feuerwehr-Sprecher Vassilis Varthakogiannis dem Sender Skai TV. Der Brand auf Rhodos werde „uns tagelang zu schaffen machen“.

Chaotische Szenen auf Rhodos – Tausende Touristen und Bewohner fliehen vor dem Feuer

Ein Mitarbeiter des Roten Kreuz sagte zur griechischen Zeitung Kathimerini am Sonntagmorgen: „Wir haben die Evakuierung der Touristen aus Gennadi abgeschlossen (das sind Touristen aus Kiotari und Gennadi). Tragische Situationen, schockierende Bilder. Am Morgen werden wir nur verbrannte Erde sehen.“

Feuer auf Urlaubsinsel Rhodos außer Kontrolle

Dramatische Szenen spielten sich am Samstagnachmittag auf der Insel Rhodos ab. Tausende Touristen und Bewohner flohen mit ihren Habseligkeiten vor dem Feuer, um ihr Leben zu retten.

Urlaubsinsel Rhodos: Waldbrände an drei Fronten außer Kontrolle

Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpfen weiter gegen die Flammen. Seit Tagesanbruch sind 10 Löschflugzeuge und fünf Hubschrauber im Einsatz. Werfen Wasser über den Gebieten ab, um die Ausbreitung der Flammen einzudämmen. Am Boden versuchen fast 300 Einsatzkräfte, die Waldbrände zu löschen. Weitere Verstärkung wird erwartet. Das Feuer frisst sich derweil weiter durch die Insel. Im Dorf Kiotari versuchen Bewohner, die Flammenfront aufzuhalten.

In Griechenland wüteten 2021 schreckliche Waldbrände. Auf der Insel Euböa mussten damals Hunderte Einwohner und Urlauber evakuiert werden. Ein Video zeigte unfassbare Szenen.(ml)