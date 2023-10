Pärchen überlebt Festival-Horror und zieht gemeinsam in den Krieg – „damit so etwas nie wieder passiert“

Von: Teresa Toth

Teilen

Zohar und Liron werden Zeugen des blutigen Hamas-Angriffs auf ein Festival. Sie überleben nur knapp und entscheiden: Sie wollen gegen die Terrorgruppe kämpfen.

Tel Aviv – Zohar und Liron hatten ein unvergessliches Wochenende geplant: Ein Musikfestival in der Wüste, gefüllt mit Feiern, Tanzen und Vergnügen. Doch die Hamas attackierte das Fest und tötete mindestens 260 unschuldige Feiernde. Am Samstagmorgen (7. Oktober) stürmten die radikal-islamischen Angreifer das Festivalgelände, schossen wahllos um sich und nahmen zahlreiche Geiseln.

Die Erlebnisse des Angriffs durch die Hamas soll dem Paar die Stärke verliehen haben, zu kämpfen

Das Paar entkam dem Blutbad nur knapp. Nun sind sie entschlossen, in den Krieg zu ziehen, um ihre Heimat zu schützen. Sie haben klares Ziel: „Wir wollen dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert“, teilen sie dem israelischen Militär mit. Ihre schrecklichen Erlebnisse haben sie dazu geführt, den Kampf aufzunehmen.

„Von den Schrecken des Massakers – direkt zum Einsatz“, so die Worte des israelischen Militärs, das die Erzählung von Zohar Arad und Liron Rokah auf Instagram teilt. Direkt nach ihrer Flucht hat sich das Paar als Reservisten im Combat Engineering Corps eingetragen. Zohar in der Rolle einer Militäroffizierin, Liron als Sergeant der Reserve. Die Aufgabe der Soldaten dieser Einheit besteht in der technischen Unterstützung von Kampfeinsätzen.

Blutbad im Kibbuz Reʿim in Israel: Der Hamas-Angriff fordert hunderte Opfer

Zahlreiche Freunde des Paares seien bei dem Supernova-Festival getötet worden, wie die beiden erzählen. Eine Vielzahl weiterer Personen erlitt schwere Verletzungen, unter ihnen wahrscheinlich auch die entführte Deutsche Shani Louk, deren Mutter sich an die Öffentlichkeit wendet.

Das Festivalgelände in der Negev-Wüste in der Drohnen-Aufnahme nach dem Hamas-Massaker. © Telegram-Kanal „South First Responders“

„Überall um uns herum rannten Menschen in Panik los. Es war beängstigend. Zum Glück gehörten wir zu den Ersten, die die Fahrzeuge erreichten“, so Zohars Darstellung gegenüber der Bild. „Unsere Freunde riefen uns zu, wir sollten ohne sie fahren. Sie wollten in einem anderen Fahrzeug unterkommen. Wir hätten nicht gedacht, dass dies den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen würde“, fügt Zohar hinzu.

Hamas-Angreifer sollen Besucher des Festivals mit Panzerfäusten beschossen haben

Auch eine andere junge Frau wurde Zeugin des Hamas-Terrors beim Festival in Israel. Sie überlebte, indem sie sich sieben Stunden lang unter Toten verbarg. Ephraim Mordechajew, ein israelischer Soldat, der das Festival ebenfalls besuchte, berichtete, dass er beobachtet habe, wie Hamas-Angreifer die Menge mit Panzerfäusten beschossen. (tt)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.