Mücken bringen Dengue-Fieber an den Gardasee: Beliebte Urlaubsziele in Aufruhr

Moskitos tragen Virus weiter

+ © Imago/Montage Mücken-Alarm am Gardasee: Urlaubsorte greifen nach Fällen von Dengue-Fieber durch. Anti-Mücken-Verordnung erlassen. © Imago/Montage

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Martina Lippl schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Gardasee ist für viele Urlauber ein Sehnsuchtsziel. Über der Schönheit liegt ein Schatten namens Dengue-Fieber. Erste Maßnahmen wurden ergriffen.

München/Manerba – Beim Thema Traumurlaub in Italien ist der Gardasee mit seinem blauen-kristallklaren Wasser ganz vorne mit dabei. Ausgerechnet zur Hauptsaison schreckt eine potenziell tödliche Tropenkrankheit Ortschaften am Lago di Garda auf: Das Dengue-Fieber. Spezialfirmen versprühen jetzt Insektizide in den Straßen, um exotische Mücken auszurotten. Denn nur Stiche von Aedes-Mücken übertragen das Dengue-Virus. Bewohner sollen alles gegen die Mücken unternehmen und sich vor allem vor Stichen schützen. Lokale italienische Medien betonen, dass es sich nicht um Panikmache handelt, sondern um vorbeugende Maßnahmen.

Dengue-Fieber am Gardasee: Urlaubsparadies kämpft gegen tropische Mücken

In der Lombardei sind schon zuvor Patienten positiv auf das Dengue-Virus getestet worden. Ein 70-Jähriger musste in der Provinz Lodi im Krankenhaus behandelt werden. Nun gibt es zwei weitere Dengue-Fälle in den Gardasee-Gemeinden Maneraba und Padenghe.

Um die Ausbreitung des Dengue-Virus am Gardasee zu kontrollieren, hat der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Manerba del Garda spezielle Maßnahmen angeordnet. In den Gebieten, in denen das Virus vermutlich zirkuliert, müssen demnach Verhaltensweisen zur Vermeidung von Mückenstichen umgesetzt werden.

+ Mücken-Alarm am Gardasee: Urlaubsorte greifen nach Fällen von Dengue-Fieber durch. Anti-Mücken-Verordnung erlassen. © Imago/Montage

Wie das italienische Nachrichtenportal gardapost.it berichtet, sind die Bewohner laut der Verordnung aufgefordert, lange Kleidung zu tragen, um die Haut zu bedecken und sich vor Stichen zu schützen. Darüber hinaus wird empfohlen, Insektenschutzmittel aufzutragen. Da sich die Mücken im stehenden Wasser vermehren, sollten selbst kleinste Wasseransammlungen – wie in Untersetzern von Blumentöpfen – entfernt werden. Dies gilt sowohl für Töpfe im Freien als auch in den Häusern. Moskitonetze an Türen und Fenstern sollen das Eindringen der Blutsauger in Häuser und Wohnungen verhindern. Rauchspiralen im Freien oder Elektrostrahler im Innenbereich können dazu beitragen, die Mücken abzuwehren.

Dengue-Fieber am Gardasee: Tagaktive Moskitos übertragen Tropen-Virus

Das Dengue-Virus wird ausschließlich durch den Stich einer infizierten Mücke der Gattung Aedes – wie der Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) und der Asiatischen Tigermücke (Aedes albopictus) – übertragen. Es gibt keine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch. Die Mücke muss zuvor eine bereits infizierte Person gestochen haben. Und: Diese Mücken sind tagsüber aktiv.

Durch einen Stich überträgt die Mücke das Dengue-Virus und löst bei Menschen eine schwere grippeähnliche Krankheit aus. Laut dem italienischen Gesundheitsministerium können gelegentlich lebensbedrohliche Komplikationen wie Blutungen oder ein Schock auftreten.

+ Asiatische Tigermücken (Symbolfoto) können Dengue-Fieber übertragen. Ein kleiner Stich genügt. © imago

In Italien wurden seit Januar 2023 fast 50 Fälle diagnostiziert, berichtete die italienische Zeitung Il Girono. Die beiden Dengue-Fälle am Gardasee, der immer wieder mit Problemen zu kämpfen hat, sind also keine Einzelfälle. Auch in Kroatien, Frankreich und Deutschland wurden Fälle von Dengue-Fieber gemeldet. Daher ist es umso wichtiger, die Symptome einer Dengue-Infektion zu kennen.

Dengue-Virus am Gardasee: Auf diese Symptome sollten Sie achten

Die Symptome einer Dengue-Infektion sind jedoch kaum von denen einer Grippe zu unterscheiden, informiert das Tropeninstitut der Ludwig-Maximilians-Universität München. Erste Symptome, wie Fieber, Muskelschmerzen oder heftige Kopfschmerzen treten demnach drei bis 10 Tage nach einem infizierten Stich auf. Die Beschwerden lassen nach etwa drei bis sieben Tagen nach. Das Dengue-Virus kann im Blut durch einen Schnelltest identifiziert werden, so die Experten des Tropeninstituts. Da es in seltenen Fällen zu komplizierten Verläufen kommen kann, sei es wichtig zu wissen, ob eine Dengue-Infektion vorliege.

Dengue oder Dengue-Fieber Symptome

Grippeähnliche Symptome, wie Fieber, Kopfschmerzen und starke Gliederschmerzen

Hautausschlag, der einem Sonnenbrand ähneln kann

In seltenen Fällen lebensbedrohliche Komplikationen und Blutungen

Abgeschlagenheit nach einer durchgemachten Dengue-Infektion und vereinzelt Haarausfall

Quelle: Tropeninstitut der Ludwig-Maximilians-Universität München

Asiatische Tigermücke „tödlichstes Tier der Welt“ macht klirrende Kälte nichts aus

Bill Gates bezeichnet Moskitos wie die Asiatische Tigermücke 2014 schon als das „tödlichstes Tier der Welt“. Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus – von: Aedes „widrig“ und albopictus „weiß gezeichnet“) gilt als potenzieller Überträger von mehr als 20 Viren, wie eben Dengue-Virus, West-Nil-Virus und Chikungunya-Virus. Der markant schwarzweiß gesteifter Blutsauger gilt zudem als besonders stechfreudig.

12 Tiere, die zu den tödlichsten der Welt gehören Von weltweit über 2000 Skorpion-Arten gelten nur rund 50 Arten als für den Menschen tödlich. Häufig sind es nicht wie in den Blockbustern die größten oder furchterregenden Exemplare, die am giftigsten sind. Vielmehr sind gerade die kleinen, unscheinbaren Skorpione, diejenigen, die Menschenleben fordern. Sie krabbeln in Schuhe oder verstecken sich unter der Bettdecke. Auf dem Stachel eines Skorpions sitzt eine Blase, deren Gift nach anfänglichen Lähmungserscheinungen zum Tod führt. Pro Jahr geht man von 5000 Todesfällen als Folge eines Skorpionstichs aus. © Pond5/Imago Nicht zuletzt aufgrund des gleichnamigen Films gilt der Weiße Hai noch bei vielen Menschen als das Raubtier schlechthin. Zwar ist er der gefährlichste Meeresjäger, an Haiangriffen sterben jährlich jedoch im Schnitt „nur“ zehn Menschen. Experten zufolge sind Haie nicht an Menschen interessiert, auch wenn sie sie bei Konfrontationen ernsthaft verletzen können. © robertharding/Imago Auch Spinnen gehören zu den tödlichsten Tieren der Welt, sind aber bei Weitem nicht so gefährlich, wie die meisten annehmen. Fast alle Achtbeiner besitzen zum Zweck der Beutejagd Gift, als Giftspinnen werden jedoch nur die Arten bezeichnet, die auch für den Menschen gefährlich werden können – und das sind weltweit nur 0,0833 Prozent (25 von etwa 30.000 Spinnenarten). Zu den gefährlichsten Vertretern gehört die Speispinne und die Sydney-Trichternetzspinne. Auch manche Kammspinnen gelten als besonders tödlich, allen voran die Brasilianische Wanderspinne. Sie gilt als äußert aggressiv und greift mitunter gezielt an. Jährlich sterben rund 200 Menschen an den Folgen eines Spinnenbisses, der neben starken Schmerzen auch Lähmungserscheinungen und Atemnot nach sich zieht. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago Die Schlange ist das tödlichste Wirbeltier der Welt. Viele Menschen haben – nicht ohne guten Grund – Angst vor ihnen. Während manche Schlangen harmlos sind, gibt es zahlreiche Arten, die zur tödlichen Falle für Menschen werden können. Die WHO geht von 80.000 bis 140.000 Toten pro Jahr durch Schlangenbisse aus. Als besonders tödlich gilt die Asiatische Sandrasselotter. Mit bis zu 5000 Opfern werden ihr die meisten tödlichen Übergriffe zugeschrieben. Der Inlandtaipan gilt als die giftigste Schlange der Welt, was die Wirkung seines Giftes betrifft. Mit nur einem Biss könnte er 200.000 Mäuse töten. (Symbolbild) © Zoonar/Imago Porträt eines in der Badewanne stehenden Corgis. Auch der beste Freund des Menschen stellt in weiten Teilen der Welt eine tödliche Gefahr dar. Nicht weil er zubeißen würde, sondern weil der Hund als Hauptüberträger für Tollwut gilt. Besonders in ländlichen Gebieten in Asien, Afrika und Südamerika wird häufig ein tödlicher Verlauf der Krankheit beobachtet. Schätzungen der WHO zufolge sterben pro Jahr weltweit rund 60.000 Menschen an den Folgen von Tollwut, die durch Hunde übertragen wurde. © Westend61/Imago Kegelschnecke Conus litteratus im Sand am Strand. Unglaublich, aber wahr – fast jeder, der schon einmal am Meer war, hat bereits eine Kegelschnecke gesehen. Sie leben eigentlich im Meer und werden wegen ihres hübschen Gehäuses gerne von Schnorchlern oder Tauchern eingesammelt. Doch ein Stich reicht aus, um ein Menschenleben durch Ersticken zu beenden. Und ein Gegengift gibt es bisher nicht. Eine Faustregel besagt, dass meist die Schnecken mit einem schönen Gehäuse besonders giftig sind. Doch es gibt Entwarnung: Zwar sind Kegelschnecken in allen Weltmeeren verbreitet. Die für den Menschen gefährlichen Vertreter leben jedoch im Indopazifik, die wenigen im Mittelmeer vorkommenden sind für den Menschen harmlos. Pro Jahr geht man von etwa 10.000 Todesopfern aus. Eine weitere Schneckenart, die Süßwasserschnecke, ist mit 10.000 bis 20.000 Toten pro Jahr eine Gefahr für den Menschen. Sie überträgt die Wurmerkrankung Schistosomiasis. © Pond5/Imago Eine Mücke sitzt auf menschlicher Haut und sticht. Mücken rauben uns nicht nur den Schlaf, sondern können auch lebensbedrohlich sein. Sie übertragen beispielsweise Malaria, das Zikavirus oder das Dengue-Fieber, an dem jährlich Hunderttausende sterben. Damit gelten Mücken als die tödlichsten Tiere der Welt. Dabei sind nicht die Insekten selbst die Gefahr, sondern die Krankheiten, die sie beim Blutsaugen an infizierten Menschen oder Tieren aufnehmen und weiterübertragen. Auch ein Stich der Tsetsefliege endet oft tödlich: Er löst die Schlafkrankheit aus, der in Afrika jedes Jahr 10.000 Menschen zum Opfer fallen. Hierzulande steigt mit dem Klimawandel auch das Risiko, durch die Blutsauger mit einer lebensgefährlichen Krankheit infiziert zu werden. Die Asiatische Tigermücke (siehe Foto), die Bill Gates einst als „tödlichstes Tier der Welt“ bezeichnete, breitet sich seit Jahren auch in Deutschland aus. © Zoonar/Imago Bandwurm mit Haken und Saugnäpfen, die sich an den Darm des Wirts anheften. Er ist winzig, fast unsichtbar. Und doch ist dieser Darmparasit, wie hier als computergenerierte Grafik zu sehen, eine weitaus größere Gefahr als die meisten Wildtiere: der Bandwurm. Besonders der Fuchsbandwurm kann dem Menschen gefährlich werden. Dabei sind es nicht einmal die erwachsenen Würmer, die eine tödliche Bedrohung darstellen, sondern ihre Larven. Sie wandern, nachdem sie geschlüpft sind, in die anderen Organe, auch in Gehirn, Lunge, Milz und Herz. Dort verursachen sie die sogenannte alveoläre Echinokokkose, eine Erkrankung, die unbehandelt meist tödlich endet. Weltweit infizieren verschiedene Bandwurmarten jährlich etwa 10 Millionen Menschen, rund 2000 versterben dadurch. Die Übertragung findet durch den direkten Kontakt mit den Wurmeiern statt. © Science Photo Library/Imago Mikroskopische Aufnahme eines Hakenwurms. Ein weiterer Wurm, der Hakenwurm, stellt ein großes Sicherheitsrisiko dar. Jährlich sind etwa 900 Millionen Menschen von einer Infektion betroffen, bis zu 60.000 sterben daran. Die Gefahr ist in den Tropen und Subtropen am größten: Dort bohren sich die Parasiten, meist über die Füße, in den Körper und gelangen so in den Blutkreislauf. Über die Lungen landen sie in den menschlichen Bronchien, verursachen einen Hustenreiz, werden ausgehustet und durch das Herunterschlucken kommen sie schließlich in den Darm. Dort klammern sie sich fest und ernähren sich vom Blut ihres Wirtes. Infolge kommt es beim Wirt zu Abgespanntheit, Müdigkeit, Bewusstlosigkeit, Depression und Apathie und unbehandelt schließlich zu Herzversagen und zum Tod. Auch der Spulwurm ist für rund 2500 Todesfälle pro Jahr verantwortlich. © Pond5/Imago Ein Salzwasserkrokodil schwimmt mit geöffnetem Maul über Seegras. Geschätzte 1000 Menschenleben gehen jedes Jahr auf das Konto von Krokodilen. Neben dem Salzwasser- und dem Nilkrokodil gilt das Leistenkrokodil mit einer gewaltigen Größe von bis zu fünf Metern als das gefährlichste Krokodil überhaupt. Etwa die Hälfte der Angriffe auf Menschen, größtenteils Fischer, wird ihnen zugeschrieben. Die tödliche Waffe der Reptilien ist ihr Gebiss. Sie besitzen messerscharfe Zähne, die oben und unten perfekt zusammenpassen, wenn sie das Maul schließen. Ihre kräftige Muskulatur sorgt für eine unglaubliche Beißkraft von bis zu 1,3 Tonnen. Nicht umsonst sagt man Krokodilen nach, einen der tödlichsten Bisse zu haben: Mit einem Happen reißen sie Menschen mühelos in zwei Teile. © StockTrek Images/Imago Eine Gruppe von Flusspferden badet in schlammfarbenem Wasser. Sie sehen unbeholfen und schwerfällig aus, finden die meisten. Vom Gegenteil überzeugen uns Flusspferde, wenn sie anfangen zu rennen. Unter ihren Beinen erzittert der Boden, sobald sie sich in Bewegung setzen. Dringt man in ihr Revier ein, reagieren Flusspferde äußerst aggressiv. In Afrika werden sie vor Löwe und Tiger für rund 500 Tote pro Jahr verantwortlich gemacht. © Panthermedia/Imago Ein Elefant steht hinter einem Elektrozaun. Ähnlich gefährlich sind die grauen Dickhäuter. Doch im Gegensatz zu Flusspferden passieren die meisten tödlichen Unfälle mit Elefanten in Gefangenschaft. Laut der European Elephant Group (EEG) gelten sie haltungsbedingt als das gefährlichste Wildtier in Menschenhand. Seit 1982 starben in Zoos rund 40 Menschen durch Elefantenangriffe, mehr als 50 wurden verletzt, davon 20 Personen schwer. Es ist vor allem ihre Größe und die damit einhergehende Kraft, die Elefanten zu einer Gefahr für Menschen macht. Weitaus gefährlicher noch als Kühe sind die Elefantenbullen. In freier Wildbahn hingegen gehen die Rüsseltiere den Menschen bevorzugt aus dem Weg. © Thomas Eisenhuth/Imago

Ursprünglich stammt die Stechmückenart aus Südostasien, doch die Tigermücke breitet sich erfolgreich auf allen Kontinenten der Welt aus. Inzwischen haben sich Populationen in Europa an die klimatische Situation angepasst, teilt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Im Herbst gelegt Eier würden überwintern, und die Larven erst im nächsten Frühjahr schlüpfen. Präventiv überwacht deswegen die Stadt München die Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke mit speziellen Fallen.

Dengue-Fieber am Gardasee – so können Sie sich davor schützen

Das Risiko, sich in Deutschland mit Dengue zu infizieren, ist nach Ansicht von Experten gering. Bei Reisen in die Tropen, Süd- und Südostasien, in Mittel- und Südamerika sowie in der Karibik ist Vorsorge sinnvoll. Seit 2023 ein neuartiger Impfstoff in Deutschland verfügbar. Die Grundimmunisierung besteht aus zwei Impfungen, die im Abstand von drei Monaten verabreicht werden. (ml)