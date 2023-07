Nach der Gefahr kommt der Spott: So lacht die Netzwelt über die Berliner Löwenjagd

Von: Romina Kunze

Da sucht man so lange nach einem Löwen, und dann entpuppt es sich als Wildschwein – die jüngste Meldung aus Berlin sorgt so oder so ähnlich für Unterhaltung unter Twitter-Nutzern.

München – Der Aufschrei war groß, das Gelächter im Nachhinein auch: Ein Löwe streift durch Berlin und sorgt für Angst und Schrecken in der Hauptstadt. Bitte was? Die Nachricht war so außergewöhnlich, dass sie selbst im Ausland Schlagzeile machte. Nach über 30 Stunden intensiver Suche der Polizei stellt sich heraus: hinter dem vermeintlichen Raubtier lauerte wohl „nur“ ein Wildschwein.

Der Großeinsatz wurde am Freitagnachmittag (21. Juli) für beendet erklärt, nachdem davon die Beamten davon ausgehen konnte, dass keine Gefahr mehr bestünde. Das Echo der skurrilen Löwenjagd ist jedoch groß; vor allem auf in den sozialen Medien sorgt er für Belustigung sowie teilweise Hohn und Spott. Besonders beliebtes Meme-Thema unter den Nutzern: die „König der Löwen“-Parodie.

Netzwelt amüsiert sich köstlich über die vermeintliche Löwen-Jagd in Berlin

Zugegeben, so wie sich die spektakuläre Suche nach dem vermeintlichen Raubtier entwickelt hat, lädt sie geradezu ein zu einem flapsigen Vergleich mit dem Disney-Klassiker. Für die Twitter-Welt ist die Löwen-Suche jedenfalls ein gefundenes Fressen und liefert ordentlich Stoff für beißende Memes.

Ein Nutzer postet in Anlehnung an das Kino-Titelbild ein Bild vom berühmten „Königsfelsen“, nur dass im Mittelpunkt keine Löwen-Figur zu sehen ist, sondern die eines Wildschweins, dessen Schatten eine Löwen-Figur zeichnet. „Look beyond what you see (Schau über das, was du siehst, hinaus)“, schreibt der Nutzer als Bildunterschrift in den Beitrag, ebenfalls auf eine Filmszene gemünzt.

Ein anderer Nutzer scheint von der Geschichte doch glatt einen Ohrwurm bekommen zu haben, und stellt den Liedtext von „In The Jungle“, das ebenfalls im Film gespielt wird, seinem Post bei. Das dazugehörige Bild: Ein auf eine verwahrloste Matratze schlafendes Wildschwein. Im Post einer Userin sind jeweils ein Bild von den Filmfiguren Nala und Pumba zu sehen – einer Löwin und dem Wildschwein, dem sich Simba im Laufe des Films anschließt. Sie lässt die Bilder (fast) für sich sprechen: „Von [Nala] zu [Pumba] ging es schnell“.

Löwen-Alarm in Berlin: Dating-Apps, Wokeness, sogar ein Bild von 2015 kriegen auf Twitter ihr Fett weg

Neben den zahlreichen „König der Löwen“-Witzen können sich einige Nutzer auch einen gesellschaftskritischen Spruch nicht verkneifen. „37 Stunden lang suchte Berlin nach einem Löwen, der in Wahrheit nur ein Wildschwein sein könnte“, setzte eine Userin an, um dann die Pointe, die sicherlich an Frauen gerichtet ist, hinterher zuschieben: „Jede, die schon einmal eine Dating-App genutzt hat, wird sich denken: Japp, geht mir auch so“. Dazu eine Bildmontage mit einer berühmten Filmszene aus dem ersten Spiderman-Film sowie den Protagonisten in dieser Geschichte: einem Löwen und einem Wildschwein.

Eine wichtige Botschaft zugunsten der Toleranz hatte wohl folgender Nutzer auf dem Herzen, der sich dafür aussprach, dass auch jene Löwinnen, die nicht in der Gestalt einer Löwin daherkommen, Löwinnen sein können. Eine Anspielung auf die Hauptstadt, der oft nachgesagt wird, besonders „woke“ zu sein? Wer weiß...

Geradezu nostalgisch kam ein Beitrag daher, bei dem viele vermutlich ein Schmunzeln über das Gesicht huschen dürfte. Denn die Suche nach einem Löwen, bei der ein Wildschwein gefunden wurde, erinnerte einen Twitter-User an ein berühmtes Bild von 2015: das eines gestreiften Kleides, bei dem die Netzwelt wohl bis heute darüber streitet, ob es nun blau oder golden glänzt. (rku)