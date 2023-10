Die tödlichste Katze der Welt – Schwarzfußkatze ist „Kein Kuscheltier“

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Die Schwarzfußkatze gilt als gefährlichste Katze der Welt – von ihrem niedlichen Aussehen sollte man sich nicht täuschen lassen, sie ist alles andere als harmlos.

Karoo – Die Schwarzfußkatze wird in der Serie „Big Cats“ des Senders BBC als die „tödlichste Katze der Welt“ bezeichnet. Obwohl sie mit einer ausgewachsenen Körperlänge von 37 bis 43 Zentimetern alles andere als groß ist, steht sie im Fokus der Berichterstattung. Selbst im Vergleich zu durchschnittlich 46 Zentimetern bei Hauskatzen fällt sie kleiner aus. Dennoch wird ihr eine herausragende Stellung zugeschrieben, als wäre sie eine der größten Raubkatzen. Der Grund dafür liegt in ihrer außergewöhnlich hohen Erfolgsrate bei der Jagd in freier Wildbahn.

Halbwüstenlandschaft Karoo Lage Südafrika, Namibia Größe 500.000 km² Namensbedeutung „trockenes, dürres, steiniges Land“

Nicht so ungefährlich, wie sie aussieht - Schwarzfußkatze ist die „tödlichste Katze der Welt“

Über die Schwarzfußkatze schreibt die Haustierversicherung Agila: „Wenn man von tödlichen Wildtieren aus Afrika spricht, dann meist von Löwen, Geparden und Leoparden. Die Schwarzfußkatze als kleinste Wildkatze Afrikas sieht daneben recht harmlos aus.“ Und die Katzen sehen in der Tat ein bisschen aus wie die Mini-Version eines Leoparden. „Mit dunklen Tupfen auf einem sandfarbenen Grundton könnte sie vom Aussehen her seine kleine Schwester sein“, so Agila.

Die Schwarzfußkatze ist mit einer 60 Prozent Erfolgsquote und einem Fang die Stunde die tödlichste Katze der Welt. © Blickwinkel / Imago Images

Die tödlichste Katze der Welt lebt im afrikanischen Karoo und ist kein Kuscheltier

Schwarzfußkatzen gehören jedoch zur Familie der Grau-, Rohr- und Sandkatzen. Sie haben ihren Namen aufgrund der schwarzen Färbung ihrer Fußballen erhalten. Es ist äußerst selten, dass Menschen diesen Tieren begegnen, da sie trotz ihrer beeindruckenden Jagdfähigkeiten als äußerst scheu gegenüber Menschen gelten. Sie sind hauptsächlich in der Karoo beheimatet, einer Halbwüstenlandschaft in den Hochebenen Südafrikas.

In den USA gab es kürzlich Aufsehen um eine Hauskatze, die ein Baby-Berglöwen adoptierte. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Katzen sich liebevoll um andere Tierarten kümmern. Es gibt Berichte über Katzen, die sich um Affenbabys kümmern und sie aufziehen, sowie liebevolle Katzenmütter, die verwaiste Eichhörnchenbabys adoptieren.

Keine Katze ist so tödlich wie die Schwarzfußkatze: „Erfolgsquote von 60 Prozent“

Die Schwarzfußkatze scheut ihre Beute jedoch keineswegs. Sie gilt als äußerst effektive Jägerin mit einer Erfolgsrate von 60 Prozent. Insekten, Mäuse, Vögel und sogar größere Hasen in Südafrika, Namibia und Botswana sollten also auf der Hut sein. Auch Reptilien stehen auf ihrem Speiseplan. Laut dem Sender PBS gelingt es ihr, etwa einen Fang pro Stunde zu machen. Im Laufe eines Jahres kann sie bis zu 3.000 Nagetiere verzehren, die ihr Hauptnahrungsmittel darstellen. Im Gegensatz zu heimischen Katzen, die ihre Beute oft vor die Tür bringen, handelt es sich dabei jedoch nicht um ein Geschenk, wie viele Katzenhalter fälschlicherweise annehmen.

Tiere Schwarzfußkatzen Länge 37 – 43 cm Wissenschaftlicher Name Felis nigripes Höhere Klassifizierung Echte Katzen

„Die niedliche Jägerin fühlt sich in offenen, sandigen bis hin zu grasbewachsenen Landstrichen wohl, die wenig hohe Vegetation aufweisen. Entsprechend ist sie nicht für ein menschliches Umfeld gemacht“, erklärte Agila. „Und sie ist kein Kuscheltier.“ Doch ist sie dennoch eine Gefahr für den Menschen, wie der Tiger, gegen den ein Mann in Jakarta kämpfte?

Bisher sind keine Angriffe der tödlichsten Katze der Welt auf Menschen bekannt

Wenn es zu einer Begegnung mit einer Schwarzfußkatze kommt, könnte es potenziell nicht völlig ungefährlich sein. Es ist bekannt, dass selbst Hauskatzen in seltenen Fällen aggressiv gegenüber ihren Besitzern auftreten und ernsthafte Verletzungen verursachen können. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Begegnung mit einer Schwarzfußkatze zu überleben, aufgrund ihrer geringen Größe signifikant höher als bei Angriffen großer Raubkatzen. Dennoch kann das Risiko nicht ausgeschlossen werden. Es gibt jedoch bisher keine bekannten Fälle ernsthafter Angriffe durch Schwarzfußkatzen.

Die Schwarzfußkatze ist mit einer 60 Prozent Erfolgsquote und einem Fang die Stunde die tödlichste Katze der Welt. © Gerard Lacz / imago

Die tödlichste Katze der Welt ist vom Aussterben bedroht

Die Schwarzfußkatze ist vom Aussterben bedroht. Sie gehört zu den wenigen kleinen Wildkatzenarten, für die ein sogenannter „Species Survival Plan“ existiert. Dieses Zuchtbuch dokumentiert Geburten und Vererbungsmerkmale von Schwarzfußkatzen, die in Gefangenschaft gehalten werden. Dadurch können Zoos bei Bedarf fortpflanzungsfähige Katzen austauschen, um die Population zu erhalten und zu schützen. Durch diese Maßnahmen wird versucht, das Überleben der Art sicherzustellen.

Keine Schwarzfußkatze in europäischen Zoos: „Seit 2014 leider nicht mehr zu sehen“

Doch mittlerweile scheint dies ein Plan der Vergangenheit zu sein. Der Zoo in Wuppertal schreibt: „In den europäischen Zoos ist die Schwarzfußkatze seit 2014 leider nicht mehr zu sehen. Der Grund: die sogenannte nicht-infektiöse Amyloidose. Eine Erkrankung, bei deren Verlauf Proteinablagerungen das Gewebe der Nieren zerstören“.

Die Vergiftung durch die Amyloidose hat für die betroffenen Tiere immer tödliche Folgen. Es ist bekannt, dass diese Erkrankung sowohl bei Schwarzfußkatzen in Zoos unter menschlicher Obhut als auch in freier Wildbahn auftritt. Bei 68 Prozent der 36 Schwarzfußkatzen, die in Gefangenschaft gestorben und obduziert wurden, wurde die Krankheit von Forschern diagnostiziert.

Die Bedrohung der Schwarzfußkatze kommt durch Menschen gemachte Ursachen

Laut „biologie-seite.de“ besteht das Hauptproblem für das Überleben der Schwarzfußkatzen in der Wildnis in der Überweidung der Graslandschaften durch die Viehzucht. Der Verlust von Lebensräumen führt automatisch zu einer Abnahme der Beutevorkommen. „Die Bekämpfung von Heuschrecken mittels Gift stellt eine weitere ernsthafte Gefahr dar, da die Insekten von den Katzen gefressen werden.“ Und so wird dann dank des Menschen der tödlichsten Katze der Welt ein noch kleineres Tier zur Todesgefahr.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Kilian Bäuml sorgfältig überprüft.