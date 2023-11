Junge Frau geht zu Date – und gebärt Kind auf der Wohnzimmercouch

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Damit hatten Sascha und Jacqueline sicher nicht gerechnet: Während des ersten Dates setzen bei der Wienerin die Wehen ein. Sie bekam ihr Kind auf der Couch des Mannes.

Wien – Wie sagt man gleich? Der erste Eindruck zählt. Dementsprechend dürfte die Wienerin Jaqueline bei Sascha eine ebenso bleibende Erinnerung wie eine Amerikanerin bei einem Horror-Date hinterlassen: Die 26-Jährige brachte ihr Kind auf dem Sofa des Mannes auf die Welt – während ihres allerersten Dates.

Junge Frau geht zu Date – und gebärt Kind auf der Wohnzimmercouch

Eine Wienerin brachte ihr Kind auf dem Sofa ihres Datingpartners auf die Welt – beim allerersten Treffen. © IMAGO/Teo Tarras

Anstatt eines romantischen Treffens in einem Café oder Restaurant entwickelte sich der Abend für einen Wiener zum turbulenten Rendezvous mit spontaner Geburtshilfe. Die 26-jährige Jaqueline, hochschwanger, hatte sich trotz ihrer demnächst zu erwartenden Niederkunft dazu entschieden, über die Dating-App „Lovoo“ nach einem möglichen Partner zu suchen. Der Claim des Portals: „Das echte Leben spielt hier“. Dort traf sie auf Sascha, einen 28-jährigen Wiener – und ahnte noch nicht, wie recht die Flirt-App mit diesem Satz haben sollte.

Nach einigen Nachrichten vereinbarten die beiden ein erstes persönliches Treffen. „Wir waren einander sofort sympathisch und beschlossen trotz der Situation, uns persönlich kennenzulernen“, sagt Sascha. Eigentlich hätte es ein gemütliches Treffen werden sollen, erzählen die beiden der österreichischen Zeitung Heute.

Wien: Kurioser Vorfall bei Treffen – Frau bekommt Kind beim ersten Date

Da Jaquelines Geburtstermin bereits in wenigen Tagen war, entschieden sich Sascha und sie für ein entspanntes Date bei Sascha zu Hause. Was als gemütlicher Abend begann, nahm jedoch eine unerwartete Wendung. Denn es flogen zwischen den beiden nicht nur die Funken, sondern es setzten auch die Wehen bei der jungen Frau ein: „Plötzlich ging es Jacqueline nicht gut – sie glaubte, dass es so weit ist“.

„Die Rettungskraft leitete mich Schritt für Schritt an – plötzlich presste Jacqueline ganz heftig.“

Sascha handelte sofort‘– und wählte die Nummer der Ambulanz. Schnell wurde klar: In Saschas Wohnung wird eine Hausgeburt stattfinden.

Schlafmangel, Einsamkeit, Mental Load: Welche zehn Dinge sich Eltern mit Kind anders vorgestellt haben Fotostrecke ansehen

Wienerin gebärt bei erstem Date auf der Couch ihr Kind

Am Telefon erhält er Anweisungen von der Rettungsstelle, wie er vorgehen sollte. Sascha berichtet: „Die Rettungskraft leitete mich Schritt für Schritt an – plötzlich presste Jacqueline ganz heftig. Dann sagte mir die Rettungskraft am Telefon, ich soll jetzt ganz stark sein“, berichtet der Wiener. Dann kommt das Kind zur Welt.

Doch die Aufregung war noch nicht vorbei: Als das Neugeborene nicht sofort zu atmen begann, geriet Sascha in Panik. Doch auch hier hatte die erfahrene Rettungsstelle einen Ratschlag parat. „Mir wurde erklärt, dass ich sein Gesicht, seine Nase und seine Brust streicheln soll – eine Minute später begann er schon zu schreien“, berichtet Sascha.

Nach diesem höchst ungewöhnlichen ersten Date begleitete Sascha Jaqueline und Felix, wie der Kleine nun heißt, schließlich ins Krankenhaus. Es gab also doch noch ein Happy End, anders als ein Date, das ein entsetzliches Ende fand.