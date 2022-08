„Design by Azubi?“ Neue Milch-Verpackung bei Lidl sorgt für deftigen Kunden-Ärger

Von: Anna Lorenz

Eine Milchtüte von Lidls Eigenmarke „Milbona“ versetzt einen Kunden so sehr in Rage, dass er das Produkt des Discounters fortan boykottieren will. Der Grund dafür liegt im Kartondesign.

München – Wenn über Milch gestritten wird, dann meist inhaltsbezogen. Frisch oder haltbar? Fettarme oder Vollmilch? Gemacht aus Hafer, Soya, Mandeln, Reis – oder doch ganz traditionell von der Kuh? Während Artgenossen letzterer gerade in Tirol eine Gruppe Schüler in Not brachten, dreht sich die Aufregung eines Lidlkunden über Milch der Eigenmarke „Milbona“ aber um keines der oben genannten Merkmale. Vielmehr stört sich der Mann an der Verpackung – so sehr, dass er das Produkt fortan boykottieren will.

Milch von Lidl: „Milbona“ erhitzt mit neuer Packung die Gemüter – „Physikalisch unmöglich“

Lidl punktet bei seinen Kunden - benso wie andere Supermarktketten - regelmäßig mit Eigenmarken. Der Discounter stellt damit Produkte zur Verfügung, die eine günstige Alternative zu Markenartikeln, die im Supermarkt zu erwerben sind, bieten. Ob im Nonfood-, oder im Lebensmittelsektor können Verbraucher durch den Kauf der No-Name-Waren beim Einkauf meist Geld sparen. Eine dieser Eigenmarken von Lidl ist „Milbona“, unter der der Discounter Milch vertreibt. Doch die Verpackung der Ware erscheint wenig kundenfreundlich.

Kartondesign à la Schulterpolster? Diese Milchverpackung von Lidls Eigenmarke „Milbona" versetzt Kunden in Rage.

Die Milchtüte versucht optisch durch ein ausgefallenes Design zu bestechen. Der obere Abschluss des Kartons ist zu spitzen Ecken geformt. Eine Hommage an den, gegenwärtig wieder auflebenden Trend der Achtziger Jahre zu Schulterpolstern? Oder schlichtweg „Design by Azubi?“, wie sich ein wütender Kunde von Lidl via facebook echauffiert. Sein Groll hat aber keinen ästhetischen Grund; vielmehr ärgert den Verbraucher die Tatsache, dass die Verpackung durch die Neugestaltung ziemlich unpraktisch wird. „Versucht doch mal, diese komplett leer zu bekommen. Physikalisch unmöglich, außer man schneidet eine dieser Ecken ein“, bringt der User seinen Unmut über das Molkereiprodukt, das aufgrund der Gaskrise eventuell bald schon Mangelware wird, zum Ausdruck.

„Milbona“ von Lidl in neuem Gewand: Soll die Milchtüte den Konsum der Kunden steigern?

Tatsächlich ist fraglich, wozu das Redesign bei „Milbona“ dienen soll. Anzunehmen, dass die Extravaganz der Milchtüte von Lidl bei der Kaufentscheidung eine wichtige Rolle spielt, ist, wie auch ein Supermarkt-Post Anfang des Jahres zeigte, wenig naheliegend. Der Kunde hat eine ganz andere Befürchtung, wozu die neue Verpackung dienen könnte. „Gewollte Verschwendung? Sind es auch immer nur wenige Milliliter, summiert sich das mit tausenden verkauften Tüten.“

Das Problem von Resten, die nur aufwendig aus der Verpackung zu entnehmen sind, ist kein Neues. Ob Senftube, Bodylotion oder Sirupflasche, wenn man nicht einiges an Zeit und Muße aufbringt, landen Teile des Produkts im Müll – was der Nachhaltigkeit nur wenig dient. Ein Nachkaufen der Waren erfolgt somit zumindest in der Theorie schneller, als in dem Fall, dass hundert Prozent des Artikels genutzt werden könnten.

Das Lidl dies, gerade in Hinblick auf den kürzlich gegen die Verbraucherzentrale verlorenen Rechtsstreit, beabsichtigt und ob sich die Hypothese in Zahlen niederschlagen kann, ist fraglich. Der besagte Kunde allerdings verzichtet auf jeglichen Nachweis. Die Milch von „Milbona“ werde „ab sofort boykottiert“, so der User. Ob die Rechnung, die den Erwerb von Milch aus anderer, womöglich teurerer Quelle nötig macht, wirklich aufgeht, das steht auf einem anderen Blatt. (askl)