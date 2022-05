Kaufland: Groteskes Schild schon fast stadtbekannt - „Hängt da seit über einem Jahr“

Von: Armin T. Linder

Ein grotesk wirkendes Kaufland-Schild beschäftigt die Nutzer bei Reddit - es hängt dort angeblich schon seit mehr als einem Jahr und ist ein bisschen stadtbekannt.

Berlin - „Jedes Schild hat seine Geschichte“ lautet ein beliebter Spruch vor allem im Internet. Die eines Aushangs, der bei Kaufland angebracht sein soll, erzählt sich eigentlich schon von selbst. Die Notiz ist an einem Desinfektionsspender angebracht, darauf ist zu lesen: „Sollte das Gerät mal wieder nicht funktionieren, hilft auch kein Draufkloppen!!!“

Kaufland-Schild ist in Berlin so ein bisschen stadtbekannt

Ein Reddit-Nutzer hat es entdeckt und ein Foto gepostet. „Ein weiterer Teil aus der beliebten Reihe: Jedes Schild hat seine Geschichte. Gesehen im Kaufland, Berlin“, schrieb er dazu.

Dass der Zettel authentisch ist, ist natürlich nicht definitiv bestätigt - auch nicht, dass er wirklich bei Kaufland hängt und wer ihn angebracht hat. Doch das Schild scheint schon stadtbekannt zu sein, zumindest bei Kunden der entsprechenden Filiale. „Ah geil ... Adlershof. das hängt da schon seit über einem Jahr“, kommentiert nämlich ein anderer User. „Kaufland Adlershof Tiefgarage!“ ein weiterer.

Bei Kaufland in Berlin soll schon länger dieses Schild hängen. © Reddit

Kaufland-Schild weist darauf hin: Draufkloppen hilft nicht

Wer auch immer den Hinweis aufgehängt hat: Irgendwer muss den Desinfektionsspender vorher nicht so pfleglich behandelt haben. Und gemeint haben, dass nach Draufhauen eher was rauskommt.

Ähnliche Vorfälle haben andere Reddit-User schon in anderen Situationen erlebt. „Ist wie wenn ich Leute am Zebrastreifen beobachte, den Halte-Knopf mehrfach am Drücken. Es ist ein einfaches elektrisches Signal, da holt man keine Prozente raus beim Mehrfachhämmern“, schreibt einer und meint wohl eher Ampel als Zebrastreifen. „Ich gebe zu, ich mache das an Fahrstühlen gelegentlich. Man fühlt sich dann weniger hilflos“, gesteht ein weiterer.

Kaufland-Aushang bekam gleich mehrere handgekritzelte Kommentare

Das Foto wurde in großer Auflösung hochgeladen - und lädt somit dazu ein, reinzuzoomen. Dort gibt‘s noch mehr zu entdecken. Denn gleich mehrere Menschen haben dort handschriftliche Kommentare hinterlassen. „Auffüllen wäre aber toll!“ und mit Smiley „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Außerdem hat jemand dazugekritzelt: „mimimi!“ Was auch gleich einen Reddit-Kommentar einbringt: „Ich finde die Handschrift von ‚mimimi‘ sehr ansprechend.“

Die Zoom-Fassung des Schilds offenbart weitere Details. © Reddit

Der wohl treffendste Vorschlag kommt am Ende auch noch rein bei Reddit: „Wenn es ständig nicht funktioniert, sollte man es vielleicht mal austauschen?“ Möglicherweise hilft ja die neue Netz-Aufmerksamkeit, damit das Fiasko bei den Verantwortlichen landet. Bei Reddit packten kürzlich auch Kassenkräfte aus - eine Mitarbeiterin kann einen bestimmten Kunden-Spruch nicht mehr hören. (lin)