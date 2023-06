Unwetter: Historische Sturzfluten auf Urlaubsinsel – Video zeigt Naturgewalt

Von: Martina Lippl

Teilen

Unwetter auf Madeira: Wassermassen wälzen sich nach heftigen Regenfällen durch die Hauptstadt Funchal. © Twitter Screenshot/ MeteoTrasMontPT

Schwere Unwetter fegten über die portugiesische Ferieninsel Madeira hinweg. Rekordniederschläge sorgten auf der Atlantikinsel für Überschwemmungen und Erdrutsche.

Funchal – Sturm „Oscar“ fegte über die Azoren hinweg. Auf der Urlaubsinsel Madeira (Portugal) sind heftige Regenfälle niedergegangen. Wetterstationen verzeichnen historische Rekord-Regenmengen für Portugal. Innerhalb von 24 Stunden sind an einer Station auf der Atlantikinsel über 600 Millimeter gemessen worden.

Unwetter auf Urlaubsinsel: Wassermassen nach Rekord-Regenfällen auf Madeira

Nach dem Starkregen wälzten sich Wassermassen von der bergigen Atlantikinsel Richtung Meer, rissen Schlamm und Steine mit. Wie sich in Sekunden nach heftigen Regenfällen eine gewaltige Flutwelle aufbaute, dokumentiert ein kurzes Video, das sich in den sozialen Netzwerken verbreitet. Plötzlich schwillt das Wasser in einem Bach in der Hauptstadt Funchal an. Tsunami-artig bahnt sich eine dunkle Brühe unaufhaltsam ihren Weg.

Sturm „Oscar“: Alarmstufe „Rot“ auf Atlantikinsel Madeira

Das schlimmste auf der Insel Madeira sei bereits überstanden, berichtet die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf das portugiesische Institut für Meer und Atmosphäre (IPMA). Vor dem Sturmtief „Oscar“ galt für Montag (5. Juni) und Dienstag (6. Juni) die höchste Warnstufe „Rot“ für die Südküste und für die Bergregion auf der Atlantikinsel.

Flüge wurden gestrichen und Schulen geschlossen. Auch die Universität von Madeira stellte vorsorglich den Unterricht ein. In einigen Teilen der Insel kam es zu Erdrutschen, Straßen mussten vorübergehend gesperrt werden und Bäume stürzten um. Keine der Vorfälle sei schwerwiegend gewesen. Laut einer ersten Bilanz des Katastrophenschutzes von Madeira waren die Gemeinden Funchal, Santa Cruz, Machico und Câmara de Lobos besonders betroffen.

Sturmtief „Oscar“ steuert auf Portugals Festland zu

In der Bergregion der Insel Madeira besteht am Mittwoch (7. Juni) jedoch weiterhin die Warnstufe „Gelb“. Mit Windböen von bis zu 95 km/h sei weiterhin zu rechnen.

Inzwischen nähert sich „Oscar“ dem portugiesischen Festland. Es sind in elf Regionen Wetterwarnungen vor heftigen Schauern, Hagel und Gewittern in Kraft. Nach den aktuellen Wetterprognosen ist Regen bis nächste Woche angesagt. Erst Mitte Juni soll sich das Wetter im Urlaubsland Portugal bessern. Erst vor kurzem verwandelte ein Hagelsturm einen Urlaubsort am Gardasee in eine Winterlandschaft. (ml)