„Notfall am WC“: Frau in Österreich wählt Notruf, weil ihr das Toilettenpapier ausgeht

Eine Frau in Wien löste am Wochenende einen Blaulichteinsatz aus, weil sie auf der Toilette saß und feststellte, dass ihr das Klopapier ausgegangen war.

Wien – Die Rettungskräfte in Österreich sind – genau wie in Deutschland – überlastet. Nicht nur wegen Personalmangels, sondern auch aufgrund von Fehleinsätzen. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür lieferte am Wochenende eine Frau in Wien. Die ältere Dame wählte den Notruf und meldete einen „Notfall am WC.“ Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte sich heraus: Der Wienerin war lediglich das Toilettenpapier ausgegangen.

Frau in Wien wählt Notruf, weil ihr das Toilettenpapier ausgeht: „Sanitäter von der Rolle“

Die Wiener Einsatzkräfte rückten am Freitag (22. September) mit Blaulicht aus, nachdem der Notruf der Dame eingegangen war. „Dieser Einsatz war ein Griff ins Klo“, kommentierte die Stadt Wien auf der Plattform X (vormals Twitter) ironisch. „Als ein Team der Berufsrettung Wien eintraf, verlangte die Frau neues Klopapier. Da waren sogar die erfahrenen Sanitäter von der Rolle“, so die Mitteilung weiter.

Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Krankenkasse der Dame die Kosten für den Einsatz übernimmt, da kein medizinischer Notfall vorlag. Wie viel das „frische Klopapier“ die Frau in Wien genau kosten wird, ist nicht bekannt, wohl aber mindestens einen dreistelligen Betrag. Rund um knapp bemessenes Klopapier hatten sich auch während der Corona-Pandemie immer wieder kuriose Fälle ereignet.

Fehleinsätze der Rettungskräfte immer häufiger: Anrufer schummeln bei Gründen für Notruf

Solche Notrufe kämen immer häufiger vor, bestätigte ein Sprecher der Berufsrettung Wien dem österreichischen Medium Heute.at. Eine querschnittsgelähmte Frau habe in der österreichischen Hauptstadt beispielsweise einmal um 22 Uhr den Notruf gerufen, damit jemand das Fenster für sie öffnete. Gegen drei Uhr nachts klingelte das Telefon bei den Rettungsdiensten erneut: Jemand möge das Fenster wieder schließen, es sei inzwischen etwas frisch.

Das Problem sei, dass die Anrufer am Telefon angeben, sich nicht mehr bewegen zu können oder dass ihnen nicht gut sei, erklärte der Berufsrettungssprecher gegenüber dem österreichischen Portal. „Erst vor Ort stellt sich dann heraus, dass die Person seit Jahren im Rollstuhl sitzt oder bereits länger krank ist und das Unwohlsein kein akutes medizinisches Problem darstellt.“ Oftmals ist das Problem wohl Einsamkeit. Die Leute hätten niemanden, der sich um sie kümmert, so der Sprecher.

Notfall vs. nicht dringende Gesundheitsanliegen Österreich: Notrufnummer 144 nur in akuten Notfällen. Bei nicht dringenden Gesundheitsanliegen: Hotline 1450. Deutschland: Notrufnummer 112 nur in akuten Notfällen. Bei nicht dringenden Gesundheitsanliegen: Hotline 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes – oder den Hausarzt kontaktieren.

Notruf wählen ohne triftigen Grund gefährdet Menschenleben

Was auf den ersten Blick nach einem amüsanten Einsatz klingt, gefährdet Menschenleben. Die Gefahr eines tödlichen Unfalls ist Statistiken zufolge für die Rettungskräfte bei einer Fahrt mit Blaulicht und Martinshorn rund viermal höher als bei einer normalen Anfahrt im Krankenwagen.

Zudem sind die Rettungskräfte durch Fehleinsätze gebunden, echte Notfälle können dann womöglich zu kurz kommen oder zu spät behandelt werden. Gerade bei Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Verkehrsunfällen zählt jede Sekunde.