Deutsches Auswanderer-Ehepaar in Urlaubsparadies getötet – zuvor nahm es seine Mörder als Gäste auf

Von: Martina Lippl

Teilen

Ein ausgewandertes deutsches Rentner-Ehepaar wurde in Portugal umgebracht. (Symbolbild) © Rico Ködder/Imago

Ein Ehepaar aus Deutschland ist Opfer eines grausamen Verbrechens geworden. Ihre Leichen sind auf ihrem Landsitz in Portugal gefunden worden – einen Monat nach dem Mord.

Lissabon – In einem Landhaus im Süden Portugals hatte sich ein Ehepaar aus Deutschland niedergelassen. Das inzwischen ältere Ehepaar im Alter von 79 und 71 Jahren war schon vor vielen Jahren ausgewandert. Jetzt hat die Polizei in ihrem Anwesen in den Hügeln von Baleizão (Beja) ihre Leichen entdeckt. Die Auswanderer sind jedoch schon Mitte April ums Leben gekommen.

Rentner in Portugal getötet: Deutsche Auswanderer nehmen Gäste auf – kurze Zeit später sind sie tot

Die Opfer sind nach Angaben der Polizei von einem „stumpfen Gegenstand erschlagen“ worden. Zwei Tatverdächtige, eine Frau (37) und ein Mann (54) sind am Freitag (12. Mai) festgenommen worden. Es gebe stichhaltige Beweise, dass sie die beiden Deutschen getötet haben, so die Polizei. Die Verdächtigen sollen zum Tatzeitpunkt bei den deutschen Rentnern gewohnt haben. Die persönliche Beziehung soll sich „verschlechtert“ haben, heißt es in der Polizeipressmitteilung.

Deutsche Rentner in Portugal getötet – Sohn schlägt Alarm

Der Doppelmord sei erst entdeckt worden, nachdem der Sohn Alarm geschlagen hatte, weil er seine Eltern nicht mehr erreichte. Das berichtet der staatliche TV-Sender RTP. Der Sohn habe auch die deutsche Botschaft in Lissabon kontaktiert, woraufhin die portugiesischen Behörden eingeschaltet wurden. Die Polizei entdeckte die beiden Toten am 10. Mai in ihrem Landhaus. Die Leichen des Paares sollen bereits in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung vorgefunden worden sein. Zudem sollen laut lokalen Medienberichten die beiden Autos des Ehepaares verschwunden gewesen sein.

Mord an deutschen Rentner-Ehepaar in Portugal: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Das deutsche Ehepaar soll zuletzt am 10. April in der Gemeinde gesehen worden sein. Die beiden hätten in der Gemeindeverwaltung um Hilfe bei der Säuberung ihres Grundstücks gebeten. Der Baggerfahrer habe das Ehepaar jedoch nicht erreicht, um einen Termin zu vereinbaren. Offenbar haben die beiden Auswanderer in dieser Zeit die Tatverdächtigen in ihr Haus aufgenommen, um landwirtschaftliche Arbeiten zu verrichten. Warum es zum Streit kam, der dann auf diese Art eskalierte, ist zunächst noch offen. (ml/dpa)

In Portugal ist wohl für immer mit einem der spektakulärsten Kriminalfälle unserer Zeit verbunden: der Vermisstenfall Maddie McCann. Am 3. Mai 2007 verschwindet Madeleine MCann aus dem Apartment einer Ferienanlage. Bislang gibt es kein Lebenszeichen von der Britin. Ein Deutscher steht unter Verdacht, doch die Sache ist juristisch kompliziert.