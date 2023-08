Tirol: Gondel-Defekt löst Großeinsatz aus – Einsatzkräfte seilen 15 Urlauber ab

Von: Johannes Welte

Bergretter seilen sich zu den Gondeln ab. © Bergrettung Kitzbühel/Facebook

Im Nobelurlaubsort Kitzbühel saßen 15 Urlauber in Gondeln der Hornbahn nach einem technischen Defekt fest. Feuerwehr und Bergrettung mussten ihr ganzes Repertoire auffahren, um die Festsitzenden zu retten.

Kitzbühel - Die Hornbahnen des mondänen Urlaubsortes Kitzbühel in Tirol (Österreich) bieten dem Urlauber die Möglichkeit auf bis zu 1966 Meter Höhe auf das Kitzbühler Horn zu fahren. Dazu muss man zwei Mal umsteigen. Am Samstag gab es in der unteren Bahn, die zur Mittelstation führt, einen technischen Defekt, der die Anlage stoppte.

Gäste saßen in schwindelerregender Höhe fest

Was genau passiert war, wird von der Polizei Tirol nicht mitgeteilt. Jedenfalls saßen 15 Gäste in den Gondeln fest, die hoch über dem Boden schwebten, darunter vier Kleinkinder und ein Hund. Ein Leerfahren der Bahn mit dem Notantrieb, den man bei Stromausfall mit einem Generator betreiben kann, war nicht möglich. Die Gäste saßen in schwindelerregender Höhe in den Gondeln fest.

Für die Feuerwehr Kitzbühel und die Bergrettung begann darum ein nicht alltäglicher Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit Leiterwagen an, um die eingeschlossenen Touristen aus den unteren Gondeln zu bergen. Gleichzeitig seilten sich die Höhenretter der Bergrettung von der Mittelstation und den Masten der Hornbahn zu den oberen Gondeln ab, um die Eingeschlossenen zum Boden abzuseilen. Dabei wurden auch Kinderwagen zu Boden abgelassen.

Auch Kinderwagen wurden abgeseilt

Als Herausforderung gestaltete sich die Evakuierung einer 49-Jährigen mit akuten Kreislaufproblemen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Insgesamt waren über 80 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kitzbühel, der Bergrettung Kitzbühel, Kirchberg in Tirol, Jochberg und St. Johann in Tirol, des Rettungsdienstes, Polizei und im Rettungshubschrauber im Einsatz.

Laut ORF war die Hornbahn am Sonntag, 27. August, wieder in Betrieb. Die Bergbahnen Kitzbühel waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Ebenfalls in Tirol ereignete sich vor wenigen Tagen beinahe eine Tragödie. Beim Stand-Up-Paddling auf dem Inn ist ein 44-Jähriger in eine lebensgefährliche Situation gekommen. Die Rettung kam in letzter Sekunde. Für eine Bergsteigerin kam hingegen jede Hilfe zu spät. Bei einer Klettertour in den Verwallbergen in Österreich stürzte die Frau in die Tiefe und reißt ihren Bergführer mit in den Tod.