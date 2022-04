Sport-Kommentator entdeckt spezielle Zug-Anzeige - dann folgt unangenehme Erfahrung am Zielort

Von: Michelle Brey

Teilen

Ein Bildschirm der Deutschen Bahn zeigt an, welche Züge als nächstes abfahren. © Screenshot Twitter/robbyhunke

Die Anzeige eines Bildschirms der Deutschen Bahn begeistert Sportkommentator Robby Hunke. Er teilte ein Foto davon auf seinem Twitter-Kanal.

München - Viele Fußballfans werden seine Stimme sicherlich kennen: Robby Hunke. Die Welt des Fußballs rund um Champions League, Bundesliga und FA Cup ist sein Metier. Daneben ist der Sport-Kommentator natürlich auch auf den sozialen Plattformen unterwegs und teilt vieles mit seinen Followern. Während der Corona-Pandemie erhielt Hunke eine kuriose Fan-Nachricht, die er auf Instagram veröffentlichte. Nun teilte er mit seiner Community ein Foto der Deutschen Bahn auf Twitter.

Sport-Kommentator Hunke fotografiert Anzeige der Deutschen Bahn

Am Bahnhof in Kiel war Robby Hunke offenbar so von einer Bildschirmanzeige der Deutschen Bahn begeistert, dass er direkt seine Handykamera zückte und fotografierte. Verwunderlich ist es nicht unbedingt, denn eine Anzeige wie diese ist nicht so häufig zu sehen. Wer nämlich die Ankündigung einer Verspätung erwartet, liegt falsch. Der Zuständige der Deutschen Bahn ließ stattdessen einen unerwarteten Spruch auf dem Bildschirm erscheinen.

„Hakuna Matata“ in blauer Schrift auf gelben Hintergrund war dort zu lesen - inklusive Smiley. Die beiden Worte, die aus dem Film „Der König der Löwen“ bestens bekannt sind, sollen wohl darauf anspielen, dass es bei der Zugverbindung zwischen Kiel und Zürich keine Probleme gibt. „Wenn der Mensch, der die Bahn-Bildschirme bedient, beste Vibes fühlt“, schrieb Robby Hunke zu seinem Foto.

„Werde angeschaut wie ein Geist“: Sportkommentator am Hauptbahnhof Zürich

In Zürich angekommen, machte er dann allerdings eine aus seiner Sicht offenbar eher unerfreuliche Erfahrung. „Ich bin gerade in Zürich der Einzige mit Maske am Hauptbahnhof“, schrieb er. In der Schweiz wurde die Maskenpflicht am 1. April abgeschafft - „auch in öffentlichen Verkehrsmitteln“, fügte Robby Hunke an. „Ich behalte die Maske konsequent auf und werde angeschaut wie ein Geist. Menschen vergessen schnell“, kritisierte er.

Auch in Deutschland gilt seit dem 1. April keine Pflicht mehr zum Tragen einer Maske - mit einigen Ausnahmen. Indes sorgte Karl Lauterbach für enormen Wirbel. Erst wollte er die Isolationspflicht für Corona-Infizierte kippen - dann machte er eine plötzliche Kehrtwende. (mbr)