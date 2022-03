Bahn-Kunde kommt aus IC nicht raus - hier zeigt er seine Entschädigung

Von: Armin T. Linder

Ein Bahn-Kunde wollte den Zug seinen Angaben zufolge verlassen, konnte er aber nicht. Die für ihn enttäuschende Entschädigung machte er öffentlich.

Mülheim an der Ruhr/Duisburg - Ein Bahn-Kunde aus NRW hat nach eigenen Angaben erlebt, wovor wohl manchem Passagier graut: Der Zug hält, die Tür geht nicht auf. Und ehe man sich versieht, fährt die Bahn einfach wieder weiter. Im Bummelzug wär es bis zum nächsten Dorf, im Fernzug hingegen schon eine stattliche Strecke. Da kann man schon mal 100 Kilometer entfernt landen.

Deutsche Bahn: IC-Fahrgast enttäuscht - weil er nicht aussteigen konnte und dann magere Entschädigung bekam

Unfreiwillig mit einem IC „nur“ in die Nachbarstadt Duisburg verschlagen hat es Georg D. jetzt. Obwohl er von Berlin aus nur nach Mülheim an der Ruhr wollte. Das schildert er durch ein Twitter-Posting. Seine Angaben sind zwar nicht bestätigt, es besteht aber auch kein Anlass, daran zu zweifeln.

„Am Ziel gehen mehrere Türen nicht auf, und wir fahren unfreiwillig weiter“, schreibt er. Mehr als die technische Panne scheint ihn aber zu ärgern, womit ihn die Bahn abgespeist hat: „Trotz Ticketpreisen auf Flugzeug-Niveau gibt es als Entschädigung nur einen handgeschriebenen Zettel und EINEN Getränkegutschein für ZWEI Personen. Schwach.“

Besonders skurril fällt die Ersatzfahrkarte aus: Auf einen Zettel mit Bier-Aufdruck - vermutlich aus dem Bestand fürs Bordbistro - steht handschriftlich „FK gültig von Duisburg - Mülheim“. Damit konnte er dann die unfreiwillig zurückgelegte Strecke wieder retour fahren. Und der Bier-Zettel wurde auch ordnungsgemäß abgestempelt.

Deutsche Bahn: IC-Fahrgast lobt die Mitarbeiterin im Zug

„Es zeigt die allgemeine Hilflosigkeit der DB im Kundenservice“, ärgert sich der Fahrgast auf Anfrage von tz.de. Er lobt aber gleichzeitig auch die Bahn-Angestellte: „Die Mitarbeiterin, die mir im Zug diesen Zettel und den Gutschein gegeben hat, hat in der Kürze der Zeit versucht, uns zu helfen, war auf der persönlichen Ebene sehr nett, hinterlässt aber leider trotzdem einen vom Preis-Leistungs-Verhältnis der DB enttäuschten Kunden.“ Seine Verspätung hielt sich zwar in Grenzen - etwa eine halbe Stunde - aber er verweist auf die Ticketpreise. „Es geht hier eher ums Prinzip als um die Schwere der Beeinträchtigung.“

Die Deutsche Bahn will den Sachverhalt nun auf tz.de-Anfrage hin prüfen und Kontakt aufnehmen zu dem unfreiwillig zu weit gefahrenen Passagier. „Wir sind um eine Lösung im Sinne des Kunden bemüht“, so ein Bahn-Sprecher. Ein anderer Bahn-Mitarbeiter erntet derzeit sehr positive Resonanz: für die skurrile Anzeige an einem ICE. (lin)