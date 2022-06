„Für neun Euro eine Fahrt in einer Zeitmaschine“ - Bahn-Kunden lachen über Technik-Fail

Von: Christoph Gschoßmann

Die Bahn und die Uhrzeit: Eine scheinbar unendliche Geschichte. Diesmal aber nicht, weil ein Zug zu spät ankommt. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Das Neun-Euro-Ticket ist bei Bahn-Kunden beliebt. Doch dass die Bahn jetzt auch Zeitreisen anbietet? Diese „Neuerung“ sorgt für Lacher.

München - Dass die Deutsche Bahn gerade das billigste Reise-Angebot der jüngeren Vergangenheit anbietet - das 9-Euro-Ticket - ist für viele Kunden ein Segen. (9-Euro-Ticket: Das sind die besten Strecken zu beliebten Zielen). Dass mit der Bahn jetzt auch Zeitreisen möglich sind, ist dagegen wohl nur den wenigsten bekannt.

Zeit-Fail bei der Deutschen Bahn: „Ok, DB sagt, es ist 2002“

Eine Bahn-Kundin fühlte sich in der Zeit zurückversetzt, als sie auf die Anzeige in einem Waggon schaute. Dort stand: „22.10.2002 08:42“. Offenbar hatte die Bahn mit der Jahreszahl etwas durcheinandergebracht - und mal eben 20 Jahre von der aktuellen Zeit abgezogen. Die Passagierin teilte das Foto auf Twitter.

„Ok, DB sagt, es ist 2002“, schreibt sie. Sie rechnet nach und sagt: „Ich bin ein Säugling und drei Monate alt“.

„Zeitreisen“ mit der Deutschen Bahn: „Ich bin da noch nicht mal da“

Ein anderer Twitter-User schreibt unter ihr Foto: „Für neun Euro eine Fahrt in einer Zeitmaschine“, worauf sie mit „Guter Deal, finde ich“ antwortet. Auch ein weiterer User rechnet nach: „Ich bin da noch nicht mal da“ ist sein Ergebnis. Weitere User spielen das Spiel mit: Einer schreibt, er wäre sieben Monate alt, ein anderer ist gerade in seiner Zeit beim Wehrdienst, also wohl 19 oder 20 Jahre alt.

So oder so: Die Deutsche Bahn dürfte sich darüber freuen, dass sich die Kunden mal nicht über die „Zeiten“ der Züge ärgern, sondern sich darüber amüsieren. Ansonsten sorgen Zugverspätungen bei der Bahn nur allzu oft bei den Kunden für lange Gesichter. (cg)

