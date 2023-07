Verdacht auf Gruppenvergewaltigung auf Mallorca – Fünf deutsche Urlauber müssen in U-Haft

Von: Maximilian Kettenbach

Teilen

Wegen des Verdachts einer Gruppenvergewaltigung müssen fünf deutsche Urlauber in Untersuchungshaft. Das beschloss der Hafrichter am späten Samstagabend.

Update vom 15. Juli, 23.35 Uhr: Entgegen spanische Medienberichte hat der Haftrichter im Fall der sechs deutschen Urlauber doch noch am späten Samstagabend eine Entscheidung verkündet. Fünf der jungen Männer müssen wegen des Verdachts einer Gruppenvergewaltigung in Untersuchungshaft. Eine Freilassung gegen Kaution lehnte das zuständige Gericht am Samstag ab, teilte eine Justizsprecherin am späten Abend mit. Ein sechster Urlauber aus Deutschland wurde freigelassen.

Untersuchungshaft kann in Spanien Wochen und Monate dauern. Im Falle einer Verurteilung wegen Vergewaltigung könnten gegen die Deutschen Strafen von bis zu zwölf Jahren verhängt werden. Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung soll sich in der Nacht auf Donnerstag am Ballermann ereignet haben. Die spanische Polizei hat am Samstagnachmittag bereits weitere Informationen zum mutmaßlichen Tathergang veröffentlicht.

Vorwurf der Gruppenvergewaltigung: Haftrichter vertagt offenbar Entscheidung über U-Haft

Update vom 15. Juli, 22.43 Uhr: Nach einer möglichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca steht die Entscheidung über einen Haftbefehl gegen sechs Urlauber aus Deutschland offenbar weiter aus. Eigentlich sollten die sechs jungen Männer am Samstag (15. Juli) dem Haftrichter vorgeführt werden, der über ihr weiteres Schicksal entscheiden muss. Zur Debatte steht derzeit, ob die Verdächtigen in Untersuchungshaft müssen oder gegen Kaution freikommen können.

Der Richter habe nach Informationen von spanischen Medien die Anhörung verschoben, weil er die Dokumente zu dem Fall eingehender studieren wolle. Wann die Anhörung nun stattfinden solle, ist noch unbekannt; nach spanischem Recht darf ein Verdächtiger allerdings höchstens 72 Stunden ohne richterliche Anordnung festgehalten werden.

Nach dem Vorwurf der Gruppen-Vergewaltigung auf Mallorca sollten die Verdächtigen eigentlich schon am Samstag (15. Juli) dem Haftrichter vorgeführt werden. Die sechs Männer wurden ins Gericht von Palma de Mallorca gebracht, die Anhörung allerdings auf unbestimmte Zeit vertragt. © Carlos Herrera/dpa

Vorwurf der Gruppen-Vergewaltigung: Blüht den sechs Deutschen viele Jahre Haft?

Update vom 15. Juli, 15.50 Uhr: Eigentlich sollten die sechs Urlauber aus Deutschland, die unter Verdacht einer Gruppenvergewaltigung stehen, bereits dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Anhörung war mehreren Medienberichten zufolge für Samstagmittag (15. Juli) angesetzt, verzögert sich nun aber auf den Nachmittag oder frühen Abend. Der Grund hierfür ist unbekannt.

Die sechs jungen Männer waren schon am Morgen in Handschellen in das Gericht in Palma de Mallorca gebracht worden, nachdem sie am Donnerstag (13. Juli) in Gewahrsam genommen worden waren. Der Haftrichter soll entscheiden, ob die Verdächtigen in Untersuchungshaft kommen oder womöglich gegen eine Kaution freikommen dürfen.

Laut spanischen Medien haben die Ermittler ein Handyvideo der vermeintlichen Tat sichergestellt, deren Inhalt nun geprüft würde. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, könnte den Männern mehrere Jahre Haft drohen; in Spanien kann Vergewaltigung mit bis zu zwölf Jahren Gefängnis geahndet werden.

Zwei der sechs Verdächtigen, denen Gruppenvergewaltigung vorgeworfen wird, werden am Samstagmorgen (15. Juli) ins Gericht von Palma de Mallorca geführt. © Clara Margais/dpa

Vorwurf der Gruppenvergewaltigung: Gleicher Haftrichter, der Kegelbrüder 2022 in U-Haft schickte

Update vom 15. Juli, 13.57 Uhr: Die sechs Männer, denen eine Gruppenvergewaltigung auf Mallorca vorgeworfen wird, sind am Samstagmorgen dem Haftrichter vorgeführt worden. Wie ein RTL-Reporter berichtet, hatten die Männer beim Ankunft am Gericht Fußballtrikots über den Kopf gezogen. Offenbar, um nicht erkannt zu werden.

Außerdem soll ein Elternpaar eines der Verdächtigen anwesend gewesen sein, sichtlich aufgelöst. Der vorsitzende Richter soll Antoni Rotger sein - der gleiche Richter, der im vergangenen Jahr die Kegelbrüder wochenlang in Untersuchungshaft sitzen ließ.

Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Video der Tat aufgetaucht?

Update vom 14. Juli, 19.30 Uhr: Gegen sechs junge Urlauber aus Deutschland gilt der Verdacht der Gruppenvergewaltigung. Die Männer zwischen 20 und 29 Jahre sollen sich an der unter Partygängern beliebten Playa de Palma an einer ebenfalls aus Deutschland stammenden Frau vergangen haben. Von der vermeintlichen Tat soll es ein Video geben.

Wie das spanische Nachrichten-Portal Ultima Hora berichtet, haben die ermittelnden Beamte eine entsprechende Aufnahme auf einem der Handys der Verdächtigten gefunden. Demnach hätte einer der Männer die vermeintliche Gruppenvergewaltigung wohl mit seinem Mobiltelefon gefilmt. Das Video werde derzeit von den Ermittlern ausgewertet.

Ein Verdächtiger wird von der Polizei zu einem Hotel gebracht, wo ein sexueller Übergriff stattgefunden haben soll. Das teilte die Polizei auf der Mittelmeerinsel am Freitag mit. Opfer sei demnach eine deutsche Urlauberin. Die Tat soll sich nach Polizeiangaben im Zimmer eines Hotels am Ballermann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet haben. © Ingo Wohlfeil/dpa

Urlaubergruppe aus Deutschland wird sexueller Angriff auf 18-Jährige vorgeworfen

Update vom 14. Juli, 14.30 Uhr: Alle sechs Tatverdächtigen wurden von der Polizei am Freitag in das Hotel gebracht, wo sich die Tat ereignet haben soll, wie ein dpa-Fotograf vor Ort bestätigte. Am Samstag sollten die fünf Deutschen und ein in Deutschland geborener Türke einem Haftrichter vorgeführt werden. Sollte er Untersuchungshaft anordnen, könnten die sechs Mallorca-Urlauber wochenlang im Gefängnis bleiben. Zunächst hatte die Polizei von sechs Deutschen gesprochen. Die Polizei machte nun auch Angaben zum Alter. Die Verdächtigen sollen alle zwischen 20 und 29 Jahre alt sein.

Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Sechster Deutscher in Haft – seine Aussage zeichnet anderes Bild

Update vom 14. Juli, 13 Uhr: Neue Aussagen der Polizei werfen ein etwas anderes Bild auf die Ereignisse. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Tathergang etwas anders, als zunächst in spanischen Medien dargestellt. Der zuletzt festgenommene sechste Deutsche habe in der Nacht auf Donnerstag in der Partyhochburg am Ballermann eine Deutsche kennengelernt. Beide hätten zunächst einvernehmlichen Sex im Hotelzimmer gehabt, ehe plötzlich die Freunde des Mannes ins Zimmer kamen.

Später seien fünf deutsche Freunde des Mannes hinzugekommen, von denen einige die Frau vergewaltigt haben sollen, die anderen hätten tatenlos zugeschaut, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau habe schließlich aus dem Zimmer fliehen können und mit Hilfe des Hotel-Rezeptionisten die Polizei alarmiert .Ob der Mann, den die Frau anfangs kennengelernt hatte, bei der mutmaßlichen Vergewaltigung dabei war, blieb zunächst unklar.

Die Spurensicherung der Polizei kommt zu einem Hotel, wo ein sexueller Übergriff stattgefunden haben soll. Wie die Polizei auf der Mittelmeerinsel am Freitag mitteilte, sei das Opfer eine deutsche Urlauberin. Die Tat soll sich nach Polizeiangaben im Zimmer eines Hotels am Ballermann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet haben. © Foto: Ingo Wohlfeil/dpa

Ultima Hora hatte zuvor berichtet, dass der Mann die Frau möglicherweise ins Hotel mitbrachte, wo seine Freunde bereits im Zimmer gewartet hätten. Der Vorfall am Ballermann ereignete sich Medien zufolge im Hotel Occidental Playa de Palma, das sich in der Avinguda de Fra Joan Llabrés befindet.

Mittlerweile ist die Spurensicherung der Nationalpolizei eingetroffen. Um 12.40 Uhr wurden zwei Tatverdächtige in Begleitung der Polizei ins Hotel zur Tatortbegehung gebracht, berichtet die Mallorca Zeitung.

Sechster Mallorca-Urlauber gefasst – Polizei meldet Festnahme nach Vergewaltigungsvorwürfen

Update vom 14. Juli, 12.20 Uhr: Einem Bericht der spanischen Zeitung Ultima Hora ist mittlerweile auch die bisher noch flüchtige Person festgenommen worden. Demnach suchen die Beamten auf den Überwachungskameras des Hotels nach weiteren Hinweisen auf die Tat und rekonstruieren diese zur aktuellen Stunde im Hotelzimmer. Die festgenommenen Deutschen werden von der Presse als „Rudel“ bezeichnet. Der sechste Tatverdächtige ist Quellen aus der Justiz zufolge der erste, der sexuelle Beziehungen mit der 20-jährigen Frau hatte.

Das mutmaßliche Opfer war ebenfalls mit einer Gruppe von Freunden im Urlaub auf Mallorca. Am Mittwochabend beschlossen sie, am Strand etwas trinken zu gehen, dort traf die Frau einen der jetzt Inhaftierten. Mit ihm ging sie in das Hotel, in dem weitere Freunde von ihm warteten und ein Teil der Gruppe die 20-Jährige vergewaltigte. Mittlerweile haben dem Bericht nach Agenten der Abteilung für Familien- und Frauenpflege der Nationalpolizei (UFAM) die Ermittlungen übernommen.

Gruppenvergewaltigung auf Mallorca? Fünf deutsche Touristen wurden an der Playa de Palma festgenommen. © Policia Nacional

Steckte perfider Plan dahinter? Fünf Deutsche nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung auf Mallorca in Haft

Erstmeldung vom 14. Juli 2023, 11 Uhr: Palma de Mallorca – Ein fürchterlicher Verdacht erreicht Deutschland. Laut dem Mallorca Magazin wurden am Donnerstagmorgen an der Playa de Palma auf Mallorca fünf deutsche Touristen von der spanischen Nationalpolizei festgenommen. Ihnen wird eine Gruppenvergewaltigung vorgeworfen. Die Polizei bestätigte dem Blatt den Vorfall am Ballermann.

Die Männer sollen etwa 20 Jahre alt sein, ebenso wie das mutmaßliche Opfer, das ebenfalls aus Deutschland stammen soll.

Ersten Informationen aus Spanien zufolge könnte ein 20-Jähriger dabei einen hinterhältigen Plan ausgeheckt haben. Nachdem er die Frau kennengelernt hatte, Alkohol floss und sie sich nähergekommen waren, soll er ihr vorgeschlagen haben, sein Hotelzimmer in der Joan-Llabrés-Straße aufzusuchen. Nach den Informationen der spanischen Schwesternzeitung des Mallorca Magazins, Ultima Hora, glaubte die Frau, sie würde allein mit dem Mann in sein Zimmer gehen. Laut Bildzeitung dachte dies auch der 20-Jährige.

Mallorca: Frau rennt schreiend aus Hotelzimmer

Doch dort wurde sie mit einer schockierenden Situation konfrontiert: Mindestens vier weitere Männer waren dort offenbar anwesend, sollen Party gemacht haben. Als die 20-Jährige daraufhin gehen wollte, soll sie daran gehindert worden sein. Laut dem Bericht soll ein Teil der Männer die Frau dann vergewaltigt haben, bevor sie schreiend aus dem Zimmer flüchtete. Sie verständigte die Rezeption, die wiederum die Polizei rief. Ein anderer Teil der Gruppe soll sich nicht an der Vergewaltigung beteiligt, allerdings auch nichts unternommen haben, die Tat zu stoppen.

Die Beamten der Nationalpolizei nahmen die Männer um 3.40 Uhr fest und konfiszierten ihre Handys. Die Frau wurde zur Behandlung ins Son-Llàtzer-Krankenhaus gebracht, während nach einem sechsten Tatverdächtigen noch gefahndet wird. Die Männer streiten den Vorwurf der Vergewaltigung ab, die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich erfolgt, berichtet Bild. Sie sollen am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Erst im Sommer 2022 wurden zwei Deutsche am Ballermann festgenommen, weil sie eine Frau vergewaltigt haben sollen. Nach einer Gruppenvergewaltigung 2019 kam es sogar zu Demonstrationen auf der Insel. In diesem Sommer gerieten deutsche Mallorca Touristen bereits in die Schlagzeilen, weil sie von Securitys durch die Straßen gejagt wurden.

Dieser Text wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Maximilian Kettenbach sorgfältig überprüft.