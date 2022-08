Rabiater DHL-Bote: „Mülleimer ausgeleert und Pakete reingestopft!“

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Anstatt die Paketbox zu nutzen, deponierte ein DHL-Bote Pakete im Mülleimer vor der Haustür. Den Unrat leerte er davor vor der Tür aus. Auf Twitter teilt der Bewohner nun den Vorfall.

München – Onlinehandel ist ungemein unkompliziert und bequem. Der Kunde bestellt von zu Hause oder von unterwegs und hält meist schon wenige Tage später die gewünschten Produkte sicher in den Händen. Ein schockierter Frankfurter fand seine Pakete nun aber nicht in der Paketbox, sondern im Mülleimer vor seiner Haustür.

DHL-Bote stopft Pakete in Mülleimer – und hinterlässt geschockten Kunden

Auf Twitter teilte der DHL-Kunde ein Foto des umgedrehten Mülleimers. Oben drauf: der typische gelbe DHL-Schein. Dazu schreibt er: „Hey DHL, könnt ihr eure Jungs mal nachschulen, wie eine Paketbox aussieht? Das im Bild ist keine, sondern ein Mülleimer, den euer Zusteller vor meiner Tür ausgeleert hat, um die Pakete reinzustopfen.“

Darunter postete er ein Bild des eigentlichen Ziels seiner Bestellung: die hauseigene Paketbox. Ein User kommentierte: „Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es zum [Lachen]!“ Den Frankfurter ließ die Aktion des Paketzustellers ratlos zurück. Unter seinen Beitrag schrieb er weiter: „Ich komme halt nicht drauf, was die Nummer mit dem Mülleimer soll. Sonst schmeißen sie das Zeug einfach vor die Tür.“

Zustellung erfolgreich und trotzdem misslungen

Mittlerweile bietet der DHL-Service auch die Option, Pakete an einen geeigneten Ablageort liefern zu lassen. Die Praxis zeigt, dass die Eignung dieser Stellen von den Zulieferern jedoch sehr individuell beurteilt wird. Das musste auch ein Kunde feststellen, der sein Paket eigentlich hinter dem Schuppen empfangen wollte.

In jedem Fall sollte sich dieser Ablageort an einer geschützten Stelle befinden – ein Mülleimer sei hierfür eher ungeeignet, meint der User. Er fragt sich, weshalb sich der Paketbote ausgerechnet den Mülleimer ausgesucht hat: „Eine brauchbare Tarnung ist es nicht, Regen für die nächsten zwei Wochen nicht in Sicht ... Warum?“ Die Deutsche Post reagierte auf den Tweet und bat den Kunden, sich per Mail an das Unternehmen zu wenden.

Der wohl frechste Paketbote aller Zeiten war da weniger kreativ und hinterließ dem Kunden stattdessen eine eindeutige Botschaft. Noch schlimmer erging es einem anderen Paket-Empfänger, dessen Ware von Hermes sogar beschädigt wurde. (mlh)