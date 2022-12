Warntag in Deutschland: DHL-Bote kriegt Benachrichtigung sogar auf Ausliefer-Gerät

Von: Vinzent Fischer

Der Warntag 2022 in Deutschland verlief nicht ganz pannenfrei. Ein Paketzusteller der Deutschen Post wurde jedoch auf seinem Ausliefer-Gerät gewarnt.

München – Proben für den Ernstfall: Das war das erklärte Ziel des bundesweiten Warntags 2022 am vergangenen Donnerstag (8. Dezember). Um 11.00 Uhr wurden die Warnsysteme getestet, insbesondere für Handynutzer. Das Bundesamt für Katastrophenschutz (BKK) bewertete den Probealarm im Nachgang als „Erfolg“. Doch auch dieses Jahr bleiben einige Handys wieder stumm. Ein Paketzusteller der DHL erlebte hingegen eine Überraschung.

DHL: Post-Mitarbeiter erhalten am Warntag in Deutschland Meldung auf Ausliefer-Gerät

Der Mitarbeiter der Deutschen Post lieferte am Donnerstagvormittag wie gewohnt Pakete aus. Die Angestellten erhalten dafür ein eigens produziertes mobiles Endgerät, über das die Auslieferungen koordiniert werden. Pünktlich erschien darauf um 11.00 Uhr ein Hinweis des BKK auf die Probewarnung – inklusive schrillem Warnton. Der Paketzusteller teilte ein Foto von seinem Ausliefer-Gerät bei Twitter.

Am landesweiten Warntag wurden in Deutschland auch Mitarbeiter von DHL gewarnt. © Screenshot Twitter @FlexKleks

„Auch auf den Geräten der Deutschen Post und DHL bekommen wir diese Meldung“, schrieb er dabei etwas verwundert. Doch eigentlich ist es nicht weiter verwunderlich, dass auch die Ausliefer-Geräte die Probewarnung bekommen haben. Denn die Geräte nutzen Android-Software, wie Millionen andere Handys auch.

Warntag in Deutschland: Paketzusteller berichtet von Alarm-„Konzert“ auf DHL-Geräten

Zudem sind die Geräte mit einer SIM-Karte ausgestattet, um über mobile Daten neue Updates im DHL-System zu empfangen. Ist nun auch noch eine aktuelle Software installiert, kann die Probewarnung auch an die Geräte verschickt werden. Über das sogenannte Cell-Broadcast- Verfahren werden die Nachrichten an Geräte geschickt, die mit einem Mobilfunkmasten verbunden sind. In diesem Fall auch an Mitarbeiter der Deutschen Post.

Auf Twitter berichtet der Paketzusteller von einem regelrechten „Konzert“, da einige Geräte gleichzeitig den Warnton abgespielt hatten. Die Reaktionen fielen weitgehend überrascht aus. „Und das in Deutschland? Hätte erwartet, dass das mit Absicht deaktiviert ist, weil ‚nur wegen irgendeiner Katastrophe muss man ja nicht gleich aufhören zu arbeiten‘“, schreibt ein Nutzer etwa.(vfi)

