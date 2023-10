Deutsche (22) von Hamas entführt – verzweifelte Mutter wendet sich an die Öffentlichkeit

Von: Sandra Sporer

Teilen

Während des Angriffs auf Israel nehmen die Hamas Geiseln, darunter die Deutsche Shani Louk. Ihre Angehörigen erkannten sie in einem Video. Ob sie lebt, ist ungewiss.

Tel Aviv – Die 22-jährige Shani Louk war auf einer Party unter freiem Himmel nahe einem Kibbuz, einer ländlichen Siedlung, als die Hamas zuschlugen. Die Partygänger versuchten zu fliehen, aber nicht alle schafften es, zu entkommen. Auch Shani soll in die Fänge der Hamas geraten sein. Ihre Mutter wandte sich daraufhin mit einer Videobotschaft, die von dem X-Account „Visegrád 24“ gepostet wurde, an die Öffentlichkeit. Unter den von der Hamas Entführten sollen auch weitere Deutsche sein.

Deutsche Shani Louk von Hamas entführt – Mutter bittet in Videoaufruf um Informationen

Ihr sei ein Video zugeschickt worden, auf dem sie ihre Tochter einwandfrei erkannt habe, erklärt sie. In dem Video sei Shani bewusstlos in einem Auto der Hamas gelegen. Währenddessen hält sie ein Bild ihrer Tochter in die Kamera. Abschließend bittet sie jeden, der etwas über den Verbleib ihrer Tochter weiß, sich bei ihr zu melden.

Einem Bericht des Nachrichtenmagazins blick.ch zufolge könnte es jedoch sein, dass die 22-Jährige bereits tot ist. In inzwischen aufgetauchten Bildern, die auf der Plattform X kursieren, ist eine junge Frau mit „unnatürlich angewinkelten Beinen“ auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks neben schwerbewaffneten Anhängern der Hamas zu sehen, die sie wie eine Art Trophäe feiern. An ihrem Kopf ist eine große Wunde zu erkennen. Besonders auffällig: Die Tattoos sowie die Haare der Frau gleichen denen von Shani.

Die 22-jährige Shani wird von ihrer Mutter vermisst. Sie befindet sich wohl in Gefangenschaft der Hamas. Ob sie noch lebt, ist unklar. © Screenshot/shanukkk/dpa/Hassan Eslaiah

Familie erkennt von Hamas entführte Tochter anhand ihrer Tattoos

Ihre Verwandten, die zum Teil in Baden-Württemberg leben, konnten sie in einem Video unter anderem anhand dieser Auffälligkeiten identifizieren. „Wir haben sie an den Tattoos erkannt, und sie hat lange Dreadlocks“, zitiert die Washington Post einen Cousin der entführten Deutschen. Und auch die Überlebenschancen von Shani als gering eingeschätzt werden, hofft die Familie weiterhin. „Die Hamas ist für sie und die anderen verantwortlich.“, so Louks Cousin.

Weitere Informationen über die Lage in Israel finden Sie in unserem Nachrichten-Ticker zum Angriff der Hamas auf Israel. Die Gründe für den Hamas-Israel-Konflikt liegen in der Vergangenheit. (sp)