Deutsche Touristen von betrunkener Frau im Zug angeschrien – dann wird sie gefeuert

Von: Teresa Toth

Eine Aufnahme zeigt eine US-Amerikanerin, die eine Gruppe deutscher Touristen anpöbelt. Auch der Freund der jungen Frau kann sie nicht stoppen.

New York City – Viele Urlaubs-Hotspots ächzen unter unkontrollierten Touristenströmen. Südtirol musste deshalb sogar bereits einen Stopp für Urlauber verhängen. Auch New York City zählt zu den beliebten Reisezielen unter Touristen. Größere Probleme gab es in der Metropole dadurch bislang keine. Für eine US-Amerikanerin scheinen die Urlauber dennoch ein Dorn im Auge zu sein – zumindest, wenn diese aus Deutschland kommen.

Ausraster im Zug: Frau fragt die Gruppe, ob sie Deutsche seien und reagiert aggressiv

Wie die Daily Mail berichtete, war die 30-jährige Frau aus New Jersey in einem Zug in Richtung New York unterwegs. Dort traf sie auf eine Gruppe deutscher Touristen und rastete völlig aus. Ein Video, das derzeit auf Reddit kursiert, zeigt die Szene. Es ist zu hören, wie die blonde Frau, die betrunken zu sein scheint, die Männer fragt, ob sie Deutsche seien. Dann fordert sie in aggressivem Ton: „Was habt ihr gesagt? Sagt mir, was ihr gesagt habt!“

Der Freund der 30-jährigen Frau versuchte erfolglos, sie zu beruhigen. © Reddit/Mahomestyle/Screenshot

Der Freund der jungen Frau scheint höflich zu versuchen, sie aus der Situation herauszuholen. Er bittet sie mehrfach, die Männergruppe in Ruhe zu lassen und sich wieder hinzusetzen. Das gelingt jedoch nur kurz, bis die 30-Jährige erneut von ihrem Platz aufspringt und in Richtung der Deutschen marschiert. Diese sollen sich „aus unserem Land verpissen“, schreit sie ihnen auf der Aufnahme entgegen.

Der Freund der betrunkenen Frau versucht, sie zu beschwichtigen

Dabei hält er seine Freundin mit seinem Arm am Oberkörper fest und beschwichtigt sie mehrfach: „Es ist okay.“ Ihr Freund versucht noch, sie aufzuhalten und sagt: „Hör auf damit oder ich rede nie wieder mit dir.“ In ruhigem Ton versucht er, seine Partnerin zur Vernunft zu bringen. Ohne Erfolg. Dann bricht das Video ab. Zuvor ist noch zu hören, wie die Amerikanerin ihrem Freund „Nein, es ist nicht okay“ entgegnet.

Die Reddit-Community ist sich einig: Das Verhalten der Frau ist untragbar. Und der Freund, der trotz des Ausrasters ruhig geblieben ist, muss sich von seiner Partnerin trennen, meinten einige User. „Ich hoffe, er verlässt sie und schaut nie wieder zurück. Man kann einfach nicht mit einer Freundin zusammen sein, die sich so verhält“, findet ein Nutzer. „Der Typ sollte sie so schnell wie möglich loswerden“, schreibt ein anderer.

Ausraster der Frau hat Folgen: Unternehmen, in dem sie angestellt war, hat „Null-Toleranz-Politik“

Unabhängig davon, ob sich der Freund trennt oder nicht, hat der Ausraster weitreichende Konsequenzen für die 30-jährige US-Amerikanerin. Das Pharmazie-Management-Unternehmen Capital Rx, für das die wütende Frau bislang arbeitete, feuerte sie nach der Verbreitung der Aufnahmen.

„Unser Unternehmen hat eine Null-Toleranz-Politik gegenüber vorurteilsbehaftetem oder diskriminierendem Verhalten. Nach einer Überprüfung der Umstände haben wir sofort gehandelt und die betreffende Mitarbeiterin entlassen“, hieß es in einer Erklärung der Firma. Die Frau selbst hat sich bislang – trotz Anfragen mehrerer US-amerikanischer Medien – nicht zu dem Vorfall geäußert.

Die Frau saß in einem Zug in Richtung New York, als sie die Gruppe deutscher Touristen anging. (Symbolbild) © Christina Horsten/dpa

