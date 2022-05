Deutsche Urlauberin versinkt beim Wandern in Österreich bis zur Brust im Schlamm

Von: Jennifer Lanzinger

Österreich, Krimml: Ein Polizist rettet eine deutsche Urlauberin in den Salzburger Bergen aus dem Schlamm des wasserlosen aber verschlammten Stausees Durlassboden. © - -/Polizei Salzburg/dpa

Ein Ehepaar aus Frankfurt am Main war in Österreich unterwegs, die Wanderung endete jedoch in einem Desaster. Die Polizei muss ausrücken.

Krimml - Glück im Unglück hatte eine deutsche Urlauberin bei einer Wanderung in Österreich. Weil die 54-Jährige eine Abkürzung nehmen wollte, versank sie kurzerhand im Schlamm. Nur noch Einsatzkräfte können die Touristin aus ihrer misslichen Lage befreien.

Österreich: Deutsche Urlauberin will Abkürzung beim Wandern nehmen - und versinkt bis zur Brust im Schlamm

Ereignet hat sich der Vorfall in den Salzburger Bergen in Österreich. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag berichtet, war das Paar aus dem Raum Frankfurt am Main gemeinsam mit einem Hund um den derzeit wasserlosen Stausee Durlassboden bei Krimml gewandert. Das Paar habe dann den markierten Weg verlassen, als Abkürzung sollte der See überquert werden. Rund hundert Meter vom Ufer entfernt versank die Frau im Schlamm.

Wie die Polizeisprecherin weiter berichtet, sei die 54-Jährige bis zur Brust im Schlamm versunken, ihr 60-jähriger Ehemann konnte sich jedoch in Sicherheit bringen. Der Deutsche alarmierte die Polizei. „Mit Hilfe von Metallplatten, Seilen und Schaufeln konnte die Frau schließlich aus der Lage befreit und sicher an den Rand gebracht werden“, berichtete die Salzburger Polizei. Die Frau blieb unverletzt und kam mit einer Unterkühlung davon.

