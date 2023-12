Deutscher Corona-Radikaler im Ausland hinter Gittern – er soll eine bewaffnete Gruppe angeführt haben

Von: Julia Stanton

Drucken Teilen

Der 39-jährige Joachim T. radikalisierte sich während der Corona-Pandemie. © Screenshot/Youtube/STRG_F

Ein Extremist wird in Portugal verhaftet. Die Polizei suchte den Mann schon länger, weil er im Kampf gegen die Corona-Maßnahmen eine kriminelle Vereinigung aufbaute.

Lissabon – Ein seit Sommer durch internationalen Haftbefehl gesuchter Deutscher wurde nun in Portugal festgenommen. Der aus Rheinland-Pfalz stammende Joachim T. hatte sich während der Corona-Pandemie radikalisiert und eine bewaffnete Gruppierung gegründet. Zwei weitere Mitglieder der Gruppe, ein 56-Jähriger und 63-jähriger Mann, wurden ebenfalls angeklagt.

Die Männer waren Teil der zwischen Februar und Mai 2021 gegründeten Gruppe „Paladin“, die T. anführte. Ihnen wird daher die Bildung einer kriminellen Vereinigung und bewaffneten Gruppe sowie diverse Waffendelikte vorgeworfen. Der Generalstaatsanwaltschaft zufolge hatten die Männer die Corona-Maßnahmen nur als einen Vorwand zur Einschränkung der Grundrechte empfunden. Sie fühlten sich daher berechtigt, gewaltsam Widerstand gegen die Maßnahmen zu leisten. Hinweise auf geplante Aktionen der Gruppe wurden allerdings nicht gefunden. Zurzeit sitzt T. in Portugal in Auslieferungshaft. Darüber berichtet die tagesschau.de.

Joachim T. handelte aus Angst: Mit Waffen wollte er sich verteidigen

In einem Interview mit Panorama und STR_F sagte T. Anfang 2022, dass ihn die gesellschaftliche Entwicklung, die er während der Pandemie beobachtete, in Angst versetzte. Daher habe er es als nötig angesehen, sich Waffen zu beschaffen. „Die Gesundheit wird politisiert. Es endet immer in einer Katastrophe, wenn man sich historisch anschaut, was passiert, wenn Politiker einem vorschreiben, was gesund ist und was nicht.“ Er habe sogar um den kompletten Zusammenbruch der Grundordnung gefürchtet, erklärte er.

In dem Gespräch gab der 39-Jährige aber an, keine bewaffnete Gruppe gegründet zu haben. Er habe zwar mit Tarnuniform an Treffen im Wald teilgenommen, dabei sei es aber weder zu Wehrsportübungen noch zu Schießtrainings gekommen.

Corona-Radikaler war Polizei bekannt

Schon 2021 hatte T. mithilfe von 3D-Druckern eine Waffe und zahlreiche Schusswaffenteile hergestellt. Er wurde erwischt, weil er versucht hatte, die Waffe einem verdeckt ermittelnden Polizisten zu verkaufen. Daraufhin wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Bei den Ermittlungen zu seinem Waffenbesitz stieß die Polizei dann auf Hinweise, dass sich T. nicht alleine bewaffnete. Demzufolge soll T. auf Telegram und Facebook nach Gleichgesinnten gesucht haben. Außerdem warb er im Internet für bewaffnete Kleingruppen. Nach wie vor ist der Messenger-Dienst Telegram ein Medium, das für Hetze und zur Verbreitung von Verschwörungstheorien oder Umsturzfantasien genutzt wird. Letztes Jahr gelang es der Bundesregierung durch Druck 64 besonders radikale Telegram-Kanäle dauerhaft sperren zu lassen. (jus)