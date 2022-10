Media-Markt-Kunde findet in Holland deutsche Schlager-CD und schämt sich so, dass er umgehend Englisch redet

In einem holländischen Media Markt entdeckte ein deutscher Mann das vermeintlich Beste, was der hiesige Schlager zu bieten hat. © IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein Deutscher stößt in einem holländischen Media Markt auf eine Platte mit den besten Schlagern. Voller Scham wechselt er sogar die Sprache.

Amsterdam - Für ihre Schlager sind die Deutschen auch über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Mitunter scheiden sich an jenen Liedern aber die Geister: Während die einen frenetisch mitgrölen, schämen sich die anderen ein wenig, dass sie Teil des deutschen Kulturguts sind. Auf einen Mann aus NRW trifft letzteres zu, wie er auf Twitter kundtut.

Holland: Media Markt biete Platte mit besten deutschen Schlagerhits an - Deutscher schämt sich darüber

Bei einem Abstecher zu einem Media Markt in Holland stieß der Mann auf eine Platte mit dem Titel „deutsche schlagers - the ultimate collection“. Ein Blick auf die Rückseite der Platte zeigt die darauf enthaltenen Lieder – das vermeintliche Beste, was der deutsche Schlager zu bieten hat. „Du hast mich tausendmal belogen“ von Andrea Berg oder „Tiroler Berge“ von Hansi Hinterseer sind zwei der bekanntesten Songs auf der Platte.

Wie der Mann zu den Schlager-Hits steht, teilt er unverschönt auf seinem Twitter-Account mit. Schon vor dem Blick auf die Rückseite habe er gewusst, welche Lieder zu dem Best-of gehören würden. „Hab‘ danach nur noch Englisch gesprochen, weil ich mich geschämt habe“, schreibt er weiter. Am Ende seines Posts zeigt sich der Mann schockiert, über die Botschaft, die die Platte aus seiner Sicht verbreitet: „Millionen Niederländer glauben, das[s] wir sowas immer hören.“ Erst diesen Sommer sorgte Media Markt mit einer sogenannten „Mystery Box“, einer Wündertüte an unterschiedlich teurem Technik-Zubehör, für Aufsehen. Das Feedback war gemischt

Schlager: Aktuelle deutsche Hits wie „Layla“ polarisieren ebenfalls

Ob die „Tarnung“ des Mannes schlussendlich aufgeflogen ist oder nicht, verrät er nicht. Eins scheint allerdings sicher zu sein: Er wird Holland ohne die Platte wieder verlassen haben. Die Supermarktkette Kaufland tat ihre Abneigung gegenüber Schlager-Hits ebenfalls kund und verhöhnte auf Twitter die CD einer Band namens „Die Schlagerpiloten“.

Heutzutage sind die Lieder von Berg, Hinterseer und Co. wohl nur noch den wenigsten bekannt. Doch auch die aktuellen deutschen Schlager-Hits polarisieren. So gab es beispielsweise immer wieder Sexismus-Diskussionen um das Lied „Layla“ von DJ Robin & Schürze, welches dennoch auf Volksfesten rauf und runter lief und zum Sommerhit des Jahres 2022 wurde.