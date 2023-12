Deutscher Tourist stirbt auf Mallorca – er wurde in einer Blutlache am Flughafen gefunden

Von: Carmen Mörwald

Ein 26-jähriger Mann aus Deutschland wurde schwer blutend am Flughafen von Palma de Mallorca gefunden. Trotz Reanimation erlag er seinen Verletzungen.

Mallorca – Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Montagabend (18. Dezember) am Flughafen von Palma de Mallorca. Medienberichten zufolge stürzte ein deutscher Tourist mehrere Meter in die Tiefe, woraufhin er seinen Verletzungen erlag.

Deutscher Tourist erlitt einen Herzstillstand

Ein Flughafen-Mitarbeiter entdeckte den Schwerverletzten einem Bericht des Mallorca Magazins zufolge gegen 20.30 Uhr in einer Blutlache am Boden. Daraufhin alarmierte er sofort die Rettungskräfte. Laut dem spanischen News-Portal Crónica Balear befand sich der 26-jährige Tourist in der Nähe mehrerer Aufzüge in einem Bereich am Ende des Terminals. Von dort aus gelangen Gäste und Passagiere zu den verschiedenen Etagen des Flughafens.

Bei ihrer Ankunft fanden die Rettungskräfte den jungen Mann in kritischem Zustand vor. Bevor er in das Universitätskrankenhaus Son Espases gebracht wurde, mussten Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden, wie Crónica Balear berichtet. Nach der Ankunft erlitt der deutsche Tourist erneut einen Herzstillstand. Trotz der Bemühungen der Sanitäter starb er infolge seiner schweren Verletzungen.

Meterhoher Sturz gilt als Ursache für Tod

Noch immer ist unklar, warum und aus welcher Höhe der Mann zu Fall kam. Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge soll der 26-Jährige mindestens aus dem dritten Stockwerk abgestürzt sein.

Derweil ermittelt die Nationalpolizei auch nach einem schweren Unfall auf Mallorca gegen einen deutschen Touristen.