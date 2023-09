Deutscher Urlauber stirbt in Südfrankreich – nachdem er in Notaufnahme nicht behandelt wurde

Von: Marcus Giebel

Blick auf die Einfahrt einer Notaufnahme: Ein deutscher Tourist starb kurz nach dem vergeblichen Besuch eines Krankenhauses. (Symbolbild) © IMAGO / Eibner

Ein deutscher Urlauber sucht in Südfrankreich eine Notaufnahme auf. Behandelt wird er dort nicht. Wenig später stirbt der Mann in seinem Auto.

Saint-Tropez – Sein Urlaub in Südfrankreich endete für einen Deutschen tödlich. Der Mann hatte die Notaufnahme einer Klinik aufgesucht, konnte dort jedoch nicht behandelt werden, weil diese unterbesetzt war, wie die deutsch-französische Nachrichtenagentur Agence France-Presse (afp) berichtet. Nachdem er zwei Stunden vergeblich gewartet haben soll, setzte sich der Tourist in sein Auto und starb wenig später auf einem Parkplatz.

Deutscher Tourist stirbt in Frankreich: Notaufnahme wegen Krankheitsfall eingeschränkt

Matthieu Blanc, Vizechef des Interkommunalen Krankenhauszentrums von Frejus und Saint-Raphael erklärte demnach: „Nach seinem Tod wurde eine interne Untersuchung über die Umstände seiner Aufnahme eingeleitet.“ Zugleich betonte er, die Notaufnahme des betroffenen Krankenhauses sei derzeit eingeschränkt, weil einer der Ärzte seit mehreren Wochen ausgefallen sei. Blanc zufolge war der deutsche Patient um 7 Uhr von einer Krankenschwester in Empfang genommen worden und um 9 Uhr wieder gegangen.

Der Nachrichtensender BFM Var berichtete sogar, der Deutsche hätte mehr als vier Stunden vergeblich darauf gewartet, wegen starker Schmerzen in der Klinik behandelt zu werden. Es sei jedoch nicht klar, ob er das Gebäude freiwillig verließ oder dazu aufgefordert wurde. Seine Leiche wurde demnach auf einem Gewerbeparkplatz in der kleinen Gemeinde Gassin in seinem Auto entdeckt, offenbar von der Gendarmerie.

Deutsche Botschaft bestätigt Tod: Justiz ermittelt offenbar nicht

Ein Arzt habe eine natürliche Todesursache bescheinigt. Weiter heißt es in dem afp-Bericht, es sei kein Fall für die Justiz. Der Fall ereignete sich bereits am Donnerstag, dem 7. September. Die Deutsche Botschaft in Paris bestätigte demzufolge am Dienstag, dem 12. September, den Tod des Deutschen, ohne sich zu den Umständen zu äußern.

Laut der Zeitung Nice Matin war der Mann 57 Jahre alt. Seine Ehefrau habe die Behörden darauf aufmerksam gemacht, dass er vor seinem Tod mehrere Stunden in der Notaufnahme verbracht habe. Hier wird spekuliert, ob das Paar womöglich die offenbar auf Französisch vorgetragenen Anweisungen missverstanden habe. Ihnen soll mitgeteilt worden sein, die Öffnung des Zentrums für nicht geplante Behandlungen des Gesundheitszentrums um 10 Uhr abzuwarten.

Notaufnahme weist Deutschen ab: Für Patienten in Lebensgefahr reserviert

Die Zeitung Var Matin verweist dem Artikel zufolge darauf, dass der Verstorbene in der Notaufnahme nicht behandelt worden sei, weil diese zu dem fraglichen Zeitpunkt für Patienten in Lebensgefahr reserviert gewesen sei. So soll ihm das Personal erklärt haben, er solle bis 10 Uhr warten, doch der Mann habe das Krankenhaus vorher verlassen.

Weiter heißt es in dem Bericht, die Notaufnahme von Saint-Tropez habe seit Beginn des Sommers bereits zehn Mal nur eingeschränkt funktioniert. Schon seit langem sind Notaufnahmen in Frankreich in der Krise. Nach Angaben der Gewerkschaft waren über den Sommer landesweit 163 Notfalldienste wegen Personalmangels zumindest teilweise geschlossen. Mehr als die Hälfte der Departements war demnach betroffen, sowohl ländliche Gegenden als auch Großstädte.

Not in Frankreichs Notaufnahmen: Weitere Teilschließungen absehbar

BFM zitiert besorgte Anwohner. „Es herrscht ein Personalmangel, das ist ein Problem“, sagte demnach einer: „Wenn Menschen verletzt sind oder ein Herzproblem haben und nicht sofort behandelt werden, ist das ernst.“ Ein anderer monierte: „Wir sind nie vor Problemen sicher und wissen nicht, wohin wir gehen sollen. Es ist immer noch sehr problematisch. Wohin sollen wir gehen, Toulon oder Frejus? Das ist ein weiter Weg.“

Eine Besserung ist nicht in Sicht, heißt es. Für das Krankenhaus in Saint-Tropez sind für die kommenden Tage weitere Teilschließungen zu befürchten.

