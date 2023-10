Deutscher Urlauber kann nach Wander-Unfall auf Mallorca womöglich nie wieder laufen

Von: Robin Dittrich

In der Schlucht Torrent de Pareis auf Mallorca werden Wanderer zur Vorsicht geboten – ein deutscher Urlauber verletzte sich jetzt schwer. © Schöning/Imago (Symbolbild)

Bei einem Wanderunfall auf Mallorca wurde ein deutscher Urlauber schwer verletzt. Auf der Intensivstation kämpfte er um sein Leben.

Palma – Am Montag (9. Oktober) verunglückte ein deutscher Mallorca-Urlauber bei einem Ausflug in der Schlucht Torrent de Pareis. Wie die behandelnden Ärzte mitteilten, könnte der Deutsche eine Querschnittslähmung erlitten haben.

Schwerer Unfall auf Mallorca: Deutscher Urlauber verunglückt beim Wandern

Der örtliche Rettungsdienst Samu 061 teilte nach dem Unfall des deutschen Mallorca-Urlaubers mit, dass dieser einen knapp drei Meter tiefen Hang hinabgestürzt war. Seine schweren Verletzungen zog sich der deutsche Tourist zu, weil er bei seinem Sturz mit dem Kopf auf einen Felsen aufschlug. Die behandelnden Ärzte gaben an, dass der Zustand des Mannes sehr ernst sei, die Querschnittslähmung sei eine der möglichen Folgen des Unfalls.

Der deutsche Urlauber soll laut Rettungsdienst um die 55 Jahre alt sein. Die Rettungssanitäter brachten den Mann mit einem Helikopter in das Krankenhaus Son Espases. Bereits auf dem Flug dorthin erlitt er einen Herzstillstand, konnte aber noch in der Maschine wiederbelebt werden. Unbekannt bleibt bislang, wie es zu dem Unfall des Urlaubers kommen konnte. Nicht klar zu sein scheint zudem, ob der Urlauber alleine unterwegs war oder an einer Führung teilnahm. Auch die genaue Herkunft des Deutschen konnte bislang nicht festgestellt werden.

Mehrere Unfälle in der Schlucht Torrent de Pareis auf Mallorca

Der Unfall des deutschen Urlaubers ist nicht der einzige Vorfall in der Schlucht Torrent de Pareis. Bereits Anfang August verirrte sich eine fünfköpfige Familie aus Deutschland. Beim Aufstieg verlief sich die Familie, konnte aber dehydriert und orientierungslos gerettet werden. Ein Österreicher musste zudem mit einem Hubschrauber gerettet werden, der sich bei einem Sturz den Fuß verstauchte, wie unter anderem die Mallorca Zeitung berichtete. Auch in Badebuchten sterben immer wieder Urlauber auf Mallorca. (rd mit dpa)