Mysteriöser Blitzeinschlag in Deutschland - und plötzlich fängt die Polizei an zu dichten

Teilen

Dieser vom Blitz getroffene Baum verblüffte die Koblenzer Polizei. © Polizei Koblenz

Eine Polizeimeldung aus Koblenz wies gleich zwei Kuriositäten auf: Neben einem mysteriösen Blitzeinschlag überrascht besonders die Formulierung der Beamten.

Koblenz - Das Wetter in Deutschland läutete in den vergangenen Tagen den Frühling ein: Temperaturen im zweistelligen Bereich und Sonnenschein erheiterten die Gemüter. Umso kurioser war eine Entdeckung der Polizei in Koblenz: In Kesselheim entdeckten Beamte einen Baum, in den ein Blitz eingeschlagen hatte. Die Beamten waren davon wohl so verblüfft, dass sie zu dichten anfingen.

Trotz Sonnenschein und blauem Himmel: Mysteriöser Blitzeinschlag löst Brand aus

In einer Polizeimeldung berichtet die Polizei Koblenz von ihrer kuriosen Entdeckung: Am Sonntagabend (27. März) musste die Feuerwehr einen Brand löschen, der durch einen Blitzeinschlag in einen Baum ausgelöst wurde. Der Baum sei auf die Wiese gefallen und habe dort ein Feuer ausgelöst, heißt es weiter.

Zu Recht fragt sich die Polizei nun: „Wo kam bei dem Wetter der Blitz denn nun her?“ Denn: Anzeichen für ein Unwetter gab es am Sonntagabend laut Polizeimeldung nicht. Augenzeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei Koblenz zu wenden.

Kuriose Polizeimeldung: Polizei Koblenz reimt in Mitteilung

Noch kurioser als der Blitzeinschlag ist allerdings die Polizeimeldung selbst: Diese wurde tatsächlich im Reim verfasst. Hier der Beweis. Die Polizeimeldung im Wortlaut:

„In Kesselheim, da stand ein Baum. Man glaubt es kaum, in den schlug ein Blitz! (das ist jetzt kein Witz) Und fällt diesen. Er fiel auf die Wiesen, wo er noch glühte, die Feuerwehr sprühte! Doch eine Frage, die Antwort ist schwer! Wo kam bei dem Wetter der Blitz denn nun her? Kein Wölkchen trübte des Himmels Blau, vielleicht weiß es aber ein Leser genau? Dann sende er einen Boten vorbei oder rufe ganz schnell die Polizei! Unter bekannter Nummer (bei jedem Kummer).“

Ob einer der Beamten wohl eine Zweitkarriere als Dichter anstrebt? Ihre Wirkung erzielte die Meldung jedenfalls: Aufmerksamkeit ist diesen gelungenen Reimen sicher. Möglicherweise ist das Gedicht bald ja sogar im Deutschunterricht wiederzufinden. (sf)

Kuriose Polizeieinsätze gibt es zuhauf. In Regensburg musste die Polizei bereits wegen eines WhatsApp-Vertippers ausrücken. Kuriose Polizeimeldungen sind dagegen eher eine Seltenheit. Nicht schlecht staunten deshalb die Bürger im US-Bundesstaat Missouri als sie eine ebenfalls eigenartige Alarmmeldung lasen.