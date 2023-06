Urlaubs-Tragödie am Gardasee: Kind (3) aus Deutschland ertrinkt – Ärzte kämpfen stundenlang

Von: Kilian Bäuml

Der Gardasee in Italien. © Imago

Im beliebten italienischen Ort Lazise am Gardasee ist ein 3-jähriges Kind aus Deutschland unbemerkt in ein Schwimmbecken gefallen und im Krankenhaus gestorben.

Lazise – Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Unglück im italienischen Ort Lazise am Gardasee. Ein 3-jähriger Junge aus Deutschland ist offenbar unbemerkt in ein Schwimmbecken gefallen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Der Junge trieb wohl für einige Zeit unter Wasser, bevor er bemerkt wurde. Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er jedoch verstarb.

Deutsches Kind im Schwimmbecken in italienischem Ort am Gardasee ertrunken

Der Vorfall ereignete sich in einer Wohnanlage an der „Costa del Sole“, berichtet Ansa. Der 3-Jährige soll in das private Schwimmbad der Familie gefallen und nicht direkt bemerkt worden sein. Offenbar blieb der Junge eine Weile unter Wasser und wurde erst entdeckt, als er bereits bewusstlos war.

Nach ersten Wiederbelebungsversuchen wurde der Junge mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Verona geflogen, wo die Ärzte noch für mehrere Stunden um das Leben des 3-Jährigen kämpften. Am frühen Abend verstarb der Junge aus Deutschland jedoch. Die italienischen Behörden haben mit Ermittlungen zu dem Vorfall begonnen.

Auch in Deutschland nehmen tödliche Badeunfälle seit Jahren zu, finden aber hauptsächlich in Flüssen und Seen statt. Die Gefahr wächst vor allem, weil laut DLRG immer weniger Kinder gut schwimmen können.