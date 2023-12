Wetter-Wende nach Schnee-Ungeheuer – jetzt reagiert auch die Deutsche Bahn

Von: Maximilian Kettenbach, Tanja Banner

Kaum hat es im Südosten Deutschlands aufgehört, zu schneien, kommt die nächste Hiobsbotschaft: Extreme Kälte – die auch gefährlich sein kann.

Update vom 3. Dezember 2023, 12.21 Uhr: Nach dem heftigen Wintereinbruch nimmt die Deutsche Bahn schrittweise den Betrieb im Fernverkehr am Münchner Hauptbahnhof wieder auf. Das gelte zunächst für die Strecken München - Nürnberg und München - Stuttgart, und zwar in beide Fahrtrichtungen, verkündete eine Sprecherin. Allerdings seien weniger Züge in Betrieb, eine Mitnahme könne nicht garantiert werden. Es bleibt festzuhalten: Informieren Sie sich dennoch vor Ihrer Fahrt noch einmal gründlich. Denn man werde auch zum Wochenstart nicht alle Verbindungen im Fernverkehr anbieten können, heißt es von der DB.

Auf den Schnee folgt in Deutschlands Süden nun der Dauerfrost. Und dieser soll erstmal bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor Glätte. „Tagsüber wird der Schnee antauen, nachts muss dann mit überfrierender Nässe gerechnet werden“, sagte ein Sprecher des DWD am Sonntag. Autofahrer müssten daher besonders wachsam sein. In der Nacht zum Montag werden die Temperaturen auf minus vier Grad am Rhein bis minus 20 Grad in der Schwäbischen Alb und im Südschwarzwald fallen. „Bei solchen Minusgraden gehen Autobatterien kaputt, auch frieren gestreute Straßen wieder“, warnt der DWD.

Auch in Österreich haben die Schneemassen ein echtes Chaos angerichtet, wie die ersten Bilder zeigen. Ein Mann erfror, als er mit seinem Wagen stecken blieb und zu Fuß weitergehen wollte.

Update vom 3. Dezember 2023, 10.16 Uhr: Weil Eisplatten von einer Brücke gefallen sind, ist die Autobahn 1 bei Wuppertal in Fahrtrichtung Köln gesperrt worden. Es sei niemand zu Schaden gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Autofahrer hätten gemeldet, dass Eis herunterfiele. Die Autobahn ist deswegen seit Samstagabend zwischen dem Kreuz Wuppertal-Nord und Wuppertal-Ronsdorf gesperrt. Die Sperrung könnte laut Polizei noch bis Sonntagmittag andauern.

Derweil haben eine Fahrerin, ihre Tochter und eine Beifahrerin beim Frontalzusammenstoß des Autos mit einem Baum in der Prignitz in Brandenburg Glück im Unglück gehabt. Die 34 Jahre alte Mutter, ihre 7-jährige Tochter und eine 29 Jahre alte Mitfahrerin seien bei dem Unfall auf winterglatter Fahrbahn am Samstagabend leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Die Mutter ist offenbar zwischen Meyenburg und dem Ortsteil Schmolde mit dem Auto ins Schleudern geraten.

Update vom 3. Dezember 2023, 6.53 Uhr: Es sind die ersten guten Nachrichten aus dem Süden der Republik: Trotz eisiger Temperaturen hat sich die Lage auf den Straßen in Bayern in der Nacht zu Sonntag beruhigt. „Es stürzen immer noch ein paar Bäume um, aber da gab es nur Unfälle mit Blechschäden“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Schwerverletzte oder Tote gab es keine.

Und auch der Flughafen München hat am Sonntag um 06.00 Uhr seinen Flugbetrieb wieder aufgenommen. Allerdings werde es weiter Einschränkungen im Luftverkehr geben, teilte das Unternehmen am Morgen auf seiner Website mit. Wegen des heftigen Wintereinbruches in Bayern war der Flugbetrieb am Samstag vorübergehend eingestellt worden. Ein Privatjet am Flughafen brach unter der Schnee-Last zusammen.

Neuschnee bedeckt ein Vorfahrtsschild und einen Wegweiser.

Schwerer Unfall in Norddeutschland - in Bayern beruhigt sich das Verkehrschaos nach dem Wintereinbruch

Probleme gibt es auch weiterhin bei der Bahn. Bis mindestens 10.00 Uhr verkehren keine Fernverkehrszüge von und nach München Hauptbahnhof und keine Züge auf den Strecken München - Nürnberg und München - Stuttgart, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website mitteilte. Voraussichtlich den gesamten Sonntag über fallen die Zugverbindungen von München nach Salzburg, Innsbruck und Lindau/Zürich sowie zwischen Stuttgart und Singen/Zürich aus. Die Bahn empfahl, für Sonntag geplante Reisen von und nach München zu verschieben.

Während sich die Verkehrslage in Bayern beruhigt, ereignete sich in Norddeutschland ein tragischer Unfall. Mecklenburg-Vorpommern kam ein Auto von einer schneebedeckten Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Wetter-Prognosen zeigen - es wird eisig kalt

Und es bleibt glatt auf den Straßen. Die Wettervorhersagen verheißen frostige Zeiten und variieren stark von Region zu Region in Deutschland. Es scheint sicher: Der heftige Schneefall hat vorerst ein Ende. Nun steht einigen Teilen Deutschlands eine bitterkalte Phase bevor. Die Wetterexperten prognostizieren Tiefsttemperaturen von minus 6 bis minus 9 Grad. Im Gebiet südlich der Donau könnten die Werte sogar auf minus 10 bis minus 15 Grad sinken. Von -20 Grad spricht etwa Meteorologe Dominik Jung (s. Erstmeldung).

Erwartet wird weiterer Neuschnee lediglich im östlichen Mittelgebirge und in den Alpen, wo mehrere Zentimeter hinzukommen könnten. In den Kammlagen gebe es dort auch Schneeverwehungen oder erhebliche Lawinengefahr. Für Sonntag ist gelegentlicher Schneefall in Bayern, Niedersachsen, an der Nordseeküste sowie zwischen Erzgebirge und Harz vorhergesagt.

Die frostigen Temperaturen halten auch am Montag und Dienstag an, allerdings soll Schnee nur noch vereinzelt fallen. In vielen Regionen wird der Schneefall in Regen übergehen.

Erstmeldung vom 2. Dezember: München – Der Südosten Deutschlands liegt unter einer dicken Schneedecke, der Verkehr in und um München ist angesichts der Schneemassen lahmgelegt, Flughafen und Hauptbahnhof sind geschlossen. Und nach der „Schneewalze“ geht es mit dem ungemütlichen Wetter direkt weiter, wie ein Experte prognostiziert.

„Die Temperaturen in der Nacht zum ersten Advent sind eisig kalt“, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in seinem Wettervideo auf Youtube. Zuvor sprach er von einer 5b-artigen Wetterlage, die für den Wintereinbruch in Bayern verantwortlich ist.

Was ist eine 5b-Wetterlage (oder auch Vb-Wetterlage genannt) Der Begriff beschreibt die Zugbahn eines Tiefs vom Golf von Genua über Österreich, nach Tschechien und Polen. Die Besonderheit dabei ist, dass diese Wetterereignisse mit größeren Niederschlagsmengen, vor allem in der Südosthälfte Deutschlands, in Polen, Tschechien, sowie in Teilen Österreichs und Oberitaliens verbunden sind. Durch einen Anstau an Gebirgen, wie dem Erzgebirge oder den Alpen, werden diese Niederschläge verstärkt. Vb-Wetterlagen sind vor allem im Sommer einige Male für große Hochwasserlagen verantwortlich gewesen. Im Winter sind die Niederschlagsmengen jedoch deutlich harmloser. (Quelle: dwd.de)

Im Südosten erwartet der Experte für die Nacht auf Sonntag (3. Dezember) -10 bis -14 Grad Celsius und warnt: „Direkt über dem Schnee sind es vielleicht sogar bis -20 Grad“. Der Deutsche Wetterdienst sieht für die Nacht auf den ersten Advent deutschlandweit Frost von -2 bis -8 Grad Celsius, im Südosten kälter. Nur an den Küsten kann es demnach örtlich frostfrei sein.

Rund um den ersten Advent werden die Nächte klirrend kalt

Am Sonntag soll es größtenteils trocken und zeitweise sogar sonnig sein – der erste Advent dürfte damit teilweise ein Wintertag wie aus dem Bilderbuch werden. Wenn die Temperaturen nicht wären: In vielen Regionen wird Dauerfrost zwischen 0 und -4 Grad Celsius erwartet.

Und auch nach dem ersten Advent ist es nicht vorbei mit der Kälte. In der Nacht zu Montag (4. Dezember) zieht laut Jung ein neues Schneefallgebiet aus dem Westen heran. Auch diese Nacht wird vor allem im Südosten wieder sehr kalt: Bis zu -16 Grad Celsius sagt Jung vorher, über dem Schnee könne die Temperatur wieder bis an die -20 Grad Celsius heranreichen.

Kaltes Wetter kann für manche Menschen gefährlich sein

Niedrige Temperaturen können vor allem für Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen zu einem Gesundheitsproblem werden. Herz-Experten raten Menschen mit Herzerkrankungen oder beispielsweise Bluthochdruck daher, an kalten Tagen besonders aufzupassen und den Körper nicht zu stark zu fordern. Harte körperliche Arbeit wie Schneeschippen sollte man daher besser sein lassen, wie die Herzstiftung rät. (tab)