Kuriose Weihnachts-Info an Auto-Scheibe wundert Passantin: „Bester Zettel“

Von: Vinzent Fischer

Beim Dekorieren für Weihnachten kann es regelmäßig zu Streit kommen. Um das zu vermeiden, entschied sich ein Paar für eine kuriose Strategie.

München – In wenigen Wochen ist es endlich soweit: Weihnachten steht vor der Tür. Doch bevor das Fest der Liebe stattfinden kann, müssen auch heuer in vielen Haushalten wichtige Entscheidungen getroffen werden. Besonders viel Potenzial für Streit bietet die Dekoration der eigenen vier Wände. Um Konflikte zu verhindern, ging ein Paar ganz neue Wege – und amüsierte damit eine Passantin.

Weihnachten: Paar findet kuriose Strategie, um Deko-Streit zu vermeiden

Weihnachtsdeko kann vielfältig sein – mindestens so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Lichterketten oder echte Kerzen? Lametta – ja oder nein? Welche Farbe bei den Kugeln am Weihnachtsbaum? Darüber scheiden sich die Geister. Und so kann es oft genug zu Streitigkeiten rund um das Fest des Friedens kommen.

Auch ein Paar aus Deutschland ist sich dessen offenbar bewusst. Es hat sich daher für eine andere Strategie entschieden. Um gar nicht erst Streit aufkeimen zu lassen, übernahm die Partnerin den Einkauf der Weihnachtsdeko einfach selbst – ohne die Unterstützung ihres Partners oder ihrer Partnerin. Die „bessere Hälfte“ der Frau machte währenddessen im Auto ein Nickerchen.

„Ich mache nur ein Nickerchen!“: Twitter-Nutzerin findet kuriose Weihnachts-Info

Um vorbeigehende Passanten nicht zu erschrecken, klebte das Paar einen Zettel auf der Windschutzscheibe ihres parkenden Autos „Es ist alles ok! Ich mache nur ein Nickerchen! Meine Frau ist Weihnachtsdeko kaufen!“, heißt es in der Weihnachts-Info. Eine Passantin teilte diesen kuriosen Fund auf Twitter. „Bester Zettel“, schreib sie mit Lach-Emoji darunter. Ob der Zettel aktuell ist oder Archivmaterial, wird nicht deutlich

„Bester Zettel“: Eine Passantin reagiert verwundert auf die Mitteilung an einer Autoscheibe. © Screenshot Twitter @DrieElmann

Ob der Partner oder die Partnerin aus reinem Desinteresse an der Weihnachtsdeko im Auto blieb oder einfach nur keine Lust mehr auf die vorweihnachtliche Einkaufstour hatte, ist nicht bekannt. Doch scheinbar hat das Paar einen Weg gefunden, mit dem beide einverstanden sind: Die Frau kann die Weihnachtsdeko nach ihren Wünschen gestalten – ihre „bessere Hälfte“ meidet Konflikte, und bekommt sogar noch ein erholendes Nickerchen.

