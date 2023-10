Deutschlandticket weiter auf der Kippe: Chef des Verkehrsverbunds warnt vor „einem wirklichen Desaster“

Von: Michelle Mantey

Die Weiterfinanzierung des Deutschlandtickets ist unklar. Mehrkosten müssen finanziert werden. Nun wird vor einem möglichen Aus gewarnt.

Frankfurt – 49-Euro kostet das Deutschlandticket im Monat. Doch der günstige Preis muss finanziert werden. In diesem Jahr konnten sich Bund und Länder einigen, doch die Finanzierung im Jahr 2024 ist noch unklar. „Wir sind absolut an der Deadline“, sagt Geschäftsführers des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS), Thomas Hachenberger, den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung (Samstag).

Aktuell tragen Bund und Länder die Verluste der Verkehrsbetriebe durch den günstigen Ticketpreis jeweils zur Hälfte. Während die Defizite in diesem Jahr bis zu drei Milliarden Euro betragen, so sind es im Jahr 2024 mehr als vier Milliarden. Das hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen berechnet. Bis 2025 sollen jeweils 1,5 Milliarden Euro von Bund und Ländern zur Weiterfinanzierung beigesteuert werden. Doch auch die Mehrkosten in Höhe von 1,1 Milliarden müssen finanziert werden.

Finanzierung der Mehrkosten für Deutschlandticket weiterhin unklar

Während sich die Länder bereiterklären, die Mehrkosten zur Hälfte zu tragen, ist weiterhin unklar, ob der Bund ebenfalls bereit ist, für die Mehrkosten aufzukommen. „Es kann doch nicht sein, dass der Bund beim Konditor eine große Geburtstagstorte bestellt, viele Gäste einlädt - und dann die Hälfte nicht bezahlt“, mahnt Hachenberger, „das sorgt inzwischen für maximale Unsicherheit.“

Auch Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, äußert sich gegenüber den FUNKE Medien und beklagt: „Dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Finanzierung des Defizits ab 2024 über den bisherigen Bundesanteil von 1,5 Milliarden Euro hinaus und weitere Gespräche mit den Ländern ablehnt, ist absolut inakzeptabel.“ In Sonderkonferenz in der vergangenen Woche habe nach Bericht der Tagesschau keine stichfesten Resultate zur Weiterfinanzierung hervorgebracht, so Dedy.

Volker Wissing erklärt in der ntv–Sendung „Frühstart“, dass in einer Ministerpräsidentenkonferenz die Finanzierungsfragen bis 2025 bereits geklärt worden. Im Jahr 2025 wolle er dann über die mögliche Weiterfinanzierung des Deutschlandtickets sprechen.

Deutschlandticket kurz vor dem Aus, warnt Städtetag: „Bis zum Jahresende brauchen wir eine Lösung“

Doch Dedy warnt, das Deutschlandticket stehe kurz vor dem Aus: „Die Zeit drängt. Der Bund muss seine Blockade schnell aufgeben. Bis zum Jahresende brauchen wir eine Lösung, sonst bleibt das Deutschlandticket ein einmaliger Feldversuch für wenige Monate.“

Hachberger fürchtet: „Wenn das Deutschlandticket scheitern sollte, müssten wir unser ganzes Tarifsystem wieder umkrempeln“. Das könnte Preissteigerungen zur Folge haben. Ob das günstige Deutschlandticket dann noch für eine breite Masse bezahlbar sein wird, ist unklar. Bereits zur Einführung des Deutschlandtickets betonte die Bundesregierung bereits, dass der Preis von 49 Euro ein Einführungspreis sei.

Hachberger empfindet ein mögliches Scheitern vor allem für das „politische Klima“ als „ein wirkliches Desaster“. So würde die Politik das Vertrauen der Bürger:innen verspielen. (dpa/mima)