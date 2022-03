DHL: Frau findet Abhol-Zettel mit Ärger-Nachricht - „Klingel funktioniert wie von Zauberhand“

Von: Tom Offinger

DHL-Paketzusteller haben es in Deutschland nicht leicht und werden seit Jahren mit Kritik überschüttet. Kuriose Abholzettel machen auf Twitter immer wieder die Runde.

München - Die Kritik an den Paketzustellern und ihren Unternehmen nimmt in den vergangenen Jahren in Deutschland mehr und mehr zu. Schlechte Bezahlung und miserable Arbeitsbedingungen schaden dem Ansehen von DHL, Hermes und Co., die Beschwerden wollen einfach nicht aufhören. Aber auch in der Zustellung kommt es Aussetzern, so werden Pakete trotz Anwesenheit des Kunden nicht abgeliefert oder Abholzettel mit kuriosen Formulierungen in die Briefkästen geworfen.

DHL-Kunden verärgert auf Twitter: „Bei DPD funktioniert die Klingel“

Eine Kombination aus beiden Vorwürfen teilte nun eine verärgerte Kundin auf ihren Twitter-Profil. „romy“ wartete bereits sehnsüchtig für ihre Bestellung, fand anstatt des Pakets aber eine Versäumnismeldung in ihrem Briefkasten. Die klare Botschaft des Zustellers: „Klingel ist kaputt“ - die Lieferung konnte wegen technischer Schwierigkeiten beim Anwohner also nicht zugestellt werden. Das wollte die verärgerte Kundin allerdings nicht so einfach auf sich sitzen lassen.

„Bei DPD funktioniert die Klingel komischerweise wie von Zauberhand“, schrieb „romy“ ironisch zudem entsprechenden Versäumniszettel von DHL. „Aber ja, ich kann schon verstehen, dass der DHL-Bote meinen Kaninchensand nicht zur Tür schleppen wollte.“ Szenen wie diese spielen sich in Deutschland mittlerweile mit einer gewissen Regelmäßigkeit ab. Auch „taprA“ kennt dies zu Genüge, bei ihm sei es hingegen genau andersherum: „DPD 10 von 11 Paketen mit Problemen und bei der DHL läuft alles super..“

Probleme bei der Paketzustellung: Alternative Lösung können helfen

Besonders tragisch für viele Kunden: Sie bleiben auf ihren Lieferproblemen sitzen, in einigen Fällen wiederholen sich diese Vorfälle sogar. Ob die Klingel von „romy“ tatsächlich defekt war, oder ob der Zusteller einfach unordentlich gearbeitet hat, lässt sich nicht ohne Zweifel sagen, sodass der Tweet mit einer gewissen Vorsicht gesehen werden muss.

Viele Paketzusteller haben auf die gestiegenen Beschwerden mittlerweile reagiert und versuchen daher, ähnliche Schwierigkeiten zu verhindern. Bei den meisten Zustellern kann man schon vorzeitig einen alternativen Ablageplatz hinterlegen, sollte man einmal nicht zuhause sein, und die Lieferung persönlich in Empfangen nehmen können. (to)