DHL liefert Amazon-Bestellung, als Karton wird etwas sehr Ungewöhnliches benutzt

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Eine riesige Pizzaschachtel als Amazon-Paket? Eine Kundin staunte nicht schlecht. © Twitter/DschinGiesskann

An der Form und Art eines Pakets lässt sich vieles über den Inhalt ablesen. Diese Bestellung jedoch kam in einer sehr untypischen Verpackung bei einer Kundin an.

München - Pakete sind spätestens seit Corona wohl zum Nummer-eins-Kommunikationsgrund für Nachbarn innerhalb größerer Wohnhäuser aufgestiegen. Denn wer kennt es nicht: Eine Lieferung wurde nicht in der eigenen Wohnung, sondern beispielsweise im Erdgeschoss bei einem Nachbarn abgegeben, weil der Bote nicht in den vierten Stock laufen wollte - oder dies zumindest behauptet. Immer mehr Pakete werden seit Pandemiebeginn bestellt. So bekommt man auch Einblicke in das Privatleben der Nachbarn - etwa anhand der Verpackung oder der Form der Pakete. So geschehen auch bei einer Twitter-Userin.

Kuriose DHL-Verpackung: „Meine Nachbarn waren heute leicht irritiert“

So schreibt sie: „Meine Nachbarn waren heute leicht irritiert, DHL brachte etwas in einem Partypizza-Karton und der stand da jetzt vor meiner Tür. Eine Bestellung über Amazon übrigens.“

Im Foto dazu ist zu erkennen, was die Nachbarn wohl die Stirn kraus ziehen ließ: Der riesige Pizzakarton wurde senkrecht gegen die Wand gelehnt. Sollte er wirklich eine Pizza enthalten, wäre diese hoffnungslos unten gequetscht. Eine stehende Pizzaschachtel ist allein deswegen ein ungewöhnliches Bild - eine Schachtel in XXL-Partygröße allemal. Ungewöhlich ist zudem, dass der Händler-Riese Amazon ausgerechnet in einem solchen Karton liefert. In dem Paket befand sich laut der Verbraucherin eine Dokumentenmappe. (cg)

Ein dreister DHL-Zusteller versteckte sein Paket ausgerechnet im Smoker. Der war am Tag davor stundenlang in Betrieb. Auf Twitter beschwert sich der wütende Kunde bei dem Unternehmen.