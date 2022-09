Kunde schreibt Wutbotschaft auf Amazon-Retoure und beschimpft DHL-Express

„Nächstes Mal die Pferdekutsche“

Ein Amazon-Kunde bestellt Ware per DHL-Expressversand. Doch das Paket kommt fünf Tage zu spät an. Sichtlich angefressen retourniert der Empfänger die Ware – inklusive Wutbotschaft.

München – Dank Digitalisierung und Globalisierung ist Einkaufen im Netz so einfach wie nie zuvor. Mit nur ein paar Klicks können Kunden ganz bequem von zu Hause oder unterwegs Produkte jeglicher Art und in jeder Menge bestellen. Die Paketdienste DHL, Hermes & Co. bringen die bestellten Waren dann direkt zu den Kunden.

DHL-Expressversand kommt fünf Tage zu spät: Wütender Kunde schreibt Botschaft auf Retoure

Auch der Online-Versandhändler Amazon ist bei den deutschen Kunden beliebt. So bestellte sich auch ein Bremer Ware bei dem amerikanischen Versand-Riesen. Die benötigte er wohl besonders dringend. Zumindest ließ er sich das Paket mit DHL-Expressversand zuschicken.

Trotzdem musste er nach eigener Angabe ganze fünf Tage auf sein Paket warten. Viel zu lange, findet der Bremer. Er retournierte die Ware umgehend und schrieb eine wütende Botschaft an DHL auf den Karton. Auf Twitter teilte er das Beweisfoto. Dazu schrieb er: „Aktuelle Amazon-Retoure eines DHL-Express-Paktes mit netter Grußbotschaft an DHL. #dhlfail - das nächste Mal lass ich es mit Pferdekutsche liefern, dürfte schneller sein.“

„Shame on you!“ – DHL-Kunde sendet wütende Botschaft

Die Frustration über das verspätete Paket war groß. Bevor er die Amazon-Retoure bei DHL abgab, hinterließ der Bremer noch eine Wutbotschaft auf dem Karton: „Liebe DHL, wozu bestelle ich mit DHL-Express, wenn es dann FÜNF TAGE zu spät geliefert wird?“ Am unteren Ende des Kartons war noch zu lesen: „Shame on you!“ (Schande über euch!) DHL reagierte bislang nicht auf den wütenden Post des Kunden.

Es ist nicht das erste Mal, dass DHL-Kunden von den Serviceleistungen des Unternehmens enttäuscht sind. Eine Kundin musste feststellen, dass ihr Paket anscheinend während dem Versand geöffnet wurde. Eine andere Paketempfängerin musste kürzlich mit Entsetzen feststellen, dass ihr Amazon-Paket vor der Haustür gestohlen wurde. (mlh)

Rubriklistenbild: © Screenshot/twitter.com/knipserey