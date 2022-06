DHL-Auto „KOTZT mich an“: User beschimpft Fahrer als „Hirsch“

Von: Raffaela Maas

Teilen

Ein Facebook-User beschwerte sich bei DHL, weil zwei Parkplätze von einem Zustellfahrzeug des Paketlieferdienstes blockiert waren - die Antwort von DHL folgte prompt.

München - Nicht selten tauchen im Netz Beschwerden über Paketzustellungen auf, denn bei den unzähligen Paketen, die täglich in Deutschland geliefert werden, verläuft nicht immer alles zur Zufriedenheit der Kunden. Manch einer beschwert sich dabei über den Ablageort der lang ersehnten Lieferung, während andere Kunden sich über verwirrende Abholscheine wundern. Nun beschwerte sich ein User aus einem ganz anderen Grund bei dem Paketzustelldienst DHL.

DHL-Auto blockiert E-Parkplatz - Facebook-User ist stinksauer

„DAS ist richtig rotzfrech“, leitete der verärgerte User seinen Post auf Facebook ein, „die einzigen zwei E-Parkplätze in der Umgebung, die funktionieren und dann blockiert dieser Hirsch BEIDE!“ Er teilte zudem einen Schnappschuss, auf dem sein Problem sofort zu erkennen war. Das Foto zeigt ein Auto von DHL, das schräg über zwei Parkplätze für E-Autos geparkt war. Der User habe laut eigenen Angaben 30 Minuten gewartet, in der Hoffnung, dass der Fahrer bald zurückkehren würde. Doch offenbar wartete er umsonst: „Niemand kam, niemand ist zu erreichen bei DHL. Sowas KOTZT mich an!!!“

DHL reagiert und klärt Verwechslung auf

Schließlich reagierte DHL selbst auf den Beitrag. Ein für den Facebook-Account zuständiger Mitarbeiter antwortete dem User: „Auch wenn die Kennzeichen hier unkenntlich gemacht wurde, gehe ich davon aus, dass es sich um Service-Partner der Deutschen Post DHL handelt“. Erkannt habe er das an der entsprechenden Beschriftung am Wagen. Er vermutete außerdem, dass das Kennzeichen mit „BN“ beginne, was seinen Verdacht bestätigen würde. „Ich liege richtig, oder?“, fragte er den Beitragersteller.

Wie aus einer Antwort des Users hervorging, lag der DHL-Mitarbeiter mit seiner Vermutung richtig. Es folgte ein weiterer Kommentar des Unternehmens. Zur Prüfung wurde der User gebeten, den Sachverhalt per E-Mail zusammen mit dem Kennzeichen, eventuell sogar dem Foto, Datum und Uhrzeit sowie der Adresse dieser Beobachtung an DHL zu senden.

Zuletzt beschwerte sich ein DHL-Kunde auf Jodel. Er postete zwei Pakete, die bei ihm mehr schlecht als recht in den Briefkasten gestopft wurden - und löste damit eine Diskussion bei den Usern aus. (rrm)