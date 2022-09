„Mitarbeiter hatte wohl keine Lust zu arbeiten“: DHL-Kundin total baff - Sie fragt nach Zauberspruch

Eine Bestellung zu erhalten, kann manchmal ganz schön nervenaufreibend sein. Eine DHL-Kundin wollte ihr Problem sogar mit Magie lösen.

München - Mit einem einfachen Klick im Netz lassen sich unzählige Produkte bestellen. Pakete werden ganz einfach nach Hause geliefert und schon erfreut man sich an einem neuen Produkt. Das Leben könnte so unkompliziert sein - wenn da nicht der ein oder andere Paket-Bote wäre, der die Lieferung erschwert. Mal schickt ein GLS-Bote seine Kundin auf eine Schnitzeljagd. Ein andermal kann eine DPD-Kundin die Schrift des Zustellers nicht lesen. Jetzt beschwerte sich eine DHL-Kundin auf Facebook, denn ihre Zustellscheine blieben leer. Der DHL-Bote hatte wohl keine Lust zu arbeiten.

DHL-Bote hatte keine Lust zu arbeiten: Kundin bekommt leeren Zettel

Die Frau schilderte ihr Problem auf Facebook. Laut ihren Angaben war sie den ganzen Tag zu Hause. Dennoch klingelte der DHL-Bote nicht und warf der Kundin zwei leere Abholscheine in den Briefkasten. „Heute hatte ihr Mitarbeiter wohl keine Lust zu Arbeiten, was ja nicht so tragisch ist, kennen wir ja alle“, schrieb sie zu dem Post.

Erst nach dem Erhalt einer E-Mail habe sie erfahren, dass der Bote da war. „Wollte jetzt nur noch mal nach dem Sichtbarkeitszauberspruch fragen. Oder reicht zweimal rechts, zweimal links mit meinem Zauberstab?“, fragte die Kundin.

DHL-Bote verweigert Arbeit: Zustellschein ohne Nachricht

Mit einem Zauberspruch wird es vermutlich nicht getan sein. Die Kundin vermutete, dass sich ihr Paket genau dort befindet, wo sie ihre Pakete meistens abholt. Sie hatte in diesem Fall Glück, denn immerhin erhielt sie eine E-Mail. Dass es auch anders laufen kann, beschrieb eine Frau in einem Kommentar unter dem Post. „Sei froh, dass du überhaupt eine Karte erhalten hast. Ich hatte letzte Woche weder eine Karte noch eine Mail“, so die Facebook-Nutzerin. Sie vermisste die Sendung und durch Nachforschungen gelang es ihr das Paket zu finden. Trotz erteilter Abstellgenehmigung landete ihr Paket in einem Paketshop am anderen Ende der Stadt, wie die Frau schilderte. (vk)